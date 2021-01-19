Роль Туркменистана в подготовке Афганистана к экономической перестройке – Часть 2

Тарик Саиди

Брифинг, проведенный вице-премьером Мередовым 16 января 2021 года в актовом зале Института международных отношений, достаточно подробно осветил последние события. Глава МИД Туркменистана ответил на шесть вопросов аудитории – четыре от местных и зарубежных СМИ и два вопроса поступили от представителей академического сообщества. Отвечая на заданные вопросы, Мередов затронул ключевые аспекты роли Туркменистана в оказании помощи Афганистану в подготовке к экономическому перестройке.

Из-за требований социальной дистанции количество присутствующих в зале составляло лишь малую часть его полной вместимости.

Прежде чем подытожить содержание ответов, данных Мередовым, уместно пояснить, почему мы решили использовать термин “экономическая перестройка” вместо экономического возрождения или экономического восстановления.

Возрождение означало бы, что было что-то, нечто разрушилось и это возрождается сейчас. Восстановление будет означать, что нечто сократилось по какой-либо причине, и теперь оно возвращается в исходное положение. С другой стороны, перестройка означает создание новой или иной версии чего-либо. Перестройка также является синонимом слов реконструировать, трансформировать, пересмотреть, обновить, переделать и т. д.

Довоенная экономика Афганистана не имела каких-либо особый возможностей, которые сделали бы ее совместимой и конкурентоспособной в современном взаимосвязанном и быстро меняющемся мире. Поэтому в послевоенном сценарии Афганистану нужна переделка экономики, а не возрождение или восстановление.

Давайте сделаем еще один шаг в этом направлении.

Туркменистан является автором двух мега-проектов, которые включают Афганистан – это коридор ТАПИ и Лазуритовый коридор.

Эти два коридора не являются взаимоисключающими. Коридор ТАПИ соединяет Южную Азию с Афганистаном и Туркменистаном. Лазуритовый коридор соединяет Афганистан с Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. В совокупности эти два коридора обеспечивают бесперебойную связь на всем евразийском континенте.

Хорошо. Если есть связь, то какую пользу это принесет Афганистану, когда Афганистану почти нечего экспортировать, кроме сухофруктов и других подобных статей, которые не могут принести иностранную валюту, необходимую для управления страной?

Ответ заключается в том, что транзитный потенциал Афганистана сам по себе является горячим товаром. Именно эта идея лежит в основе стремления Туркменистана создать два крупных коридора с участием Афганистана.

Как только мир установится, Афганистан сможет начать получать прибыль, предоставляя свое транзитное пространство через эти коридоры. Вместе с тем, когда Афганистан получит в полной мере все компоненты ТАПИ, такие как природный газ, электричество, волоконно-оптическая связь и т. д., может начаться передел экономики в соответствии с чаяниями и способностями его народа.

Имея это в виду, давайте теперь обобщим содержание ответов, данных вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Мередовым:

Среди объектов, торжественно открытых 14 января 2021 года, – линия электропередачи от города Керки до афганского города Шибирган. Это часть сети электропередачи TАП 500 (Туркменистан-Афганистан-Пакистан).

В целях стимулирования экономической активности в Афганистане цена на электроэнергию была снижена с 6 центов до 3,5 центов за киловатт-час.

Открытие линии электропередачи Керки-Шибирган утроило пропускную способность передачи электроэнергии из Туркменистана в Афганистан. Сейчас электроэнергия из Туркменистана обслуживает все приграничные с Туркменистаном провинции Афганистана, а также некоторые другие районы. В общей сложности около 9 миллионов афганцев получают туркменсое электроэнергию. Это только первый этап плана энергоснабжения Афганистана и, в конечном счете, Пакистана.

На втором этапе, который стартует к 2022 году, электроэнергия из Туркменистана достигнет Пули-Хумри и Кабула, с планируемым выходом на границу Пакистана.

Другим объектом, открытым 14 января 2021 года, стала 30-километровая железнодорожная линия Акина-Андхой. Это продолжение железнодорожной линии Керки-Имамназар-Акина, которая была открыта несколько лет назад.

Если Афганистан связан с железнодорожной системой Туркменистана, это означает, что Афганистан автоматически подключен к железнодорожным сетям Центральной Азии, Ирана, России, Китая и Европы.

Благодаря строительству 173-километровой железнодорожной линии Тургунди-Герат Афганистан получит большие возможности для использования коридоров ТАПИ и Лазуритового коридора.

Наземные работы по газопроводу ТАПИ и линии электропередачи и волоконно-оптической связи ТАПИ начнутся в Афганистане в августе 2021 года.

Уже запланирована закладка наземных работ по этим проектам.

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Поскольку газопровод ТАПИ является флагманским проектом коридора ТАПИ, полезно привести здесь некоторые основные его детали:

Контекст

Проект газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) направлен на доставку природного газа с Гылкынышского и прилегающих к нему газовых месторождений Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию. АБР содействует реализации проекта и выступает в качестве его координатора. Согласно технико-экономическому обоснованию, трубопровод диаметром 56 дюймов протяженностью 1680 км и проектной мощностью 3,2 млрд кубических футов природного газа в год проляжет из Туркменистана через Афганистан и Пакистан до пакистано-индийской границы.

Основные Моменты Проекта

Мощность поставок: 3,2 миллиарда кубических футов природного газа в год

Поставщик газа: Туркменистан

Покупатели газа: Афганистан (500 MMcfd), Пакистан (1,325 MMcfd) и Индия 1,325 MMcfd)

Источник поставок: Гылкыныш и прилегающие газовые месторождения

Диаметр трубопровода: 56 дюймов

Предлагаемый маршрут: источник снабжения – Герат-Кандагар – Чамман – Жоб – ДГ-Хан – Мултан-Фазилка (граница Пакистана и Индии) общей протяженностью 1680 км

Статус соглашения

Межправительственное соглашение: подписано главами государств всех стран-участниц 11 декабря 2010 года.

Рамочное соглашение о газопроводе: подписано соответствующими министрами четырех стран 11 декабря 2010 года.

Соглашение о купле-продаже газа: двусторонние соглашения Туркменистана с Пакистаном и Туркменистана с Индией были подписаны главами соответствующих структур 23 мая 2012 года. Туркменистан и Афганистан подписали двустороннее соглашение о купле-продаже газа 9 июля 2013 года.

Соглашение о транзитных сборах: стороны согласовали цифру транзитных сборов 17 апреля 2012 года.

Соглашение о консультационных услугах по сделкам: стороны ТАПИ и АБР подписали документ 19 ноября 2013 года в Ашхабаде, Туркменистан.

Операционное соглашение: подписано всеми четырьмя странами проекта ТАПИ 9 июля 2014 года.

Акционерное соглашение: после решения всех вопросов акционерное соглашение было подписано сторонами 13 декабря 2015 года.

Инвестиционное соглашение: подписано 7 апреля 2016 года.

Соглашение о транспортировке газа: проект соглашения распространяется консультантом по сделкам и находится на стадии обсуждения между сторонами ТАПИ.

Нормы, регулирующие трубопроводную систему: проект соглашения распространяется консультантом по сделкам и находится на стадии обсуждения между сторонами ТАПИ.

Закладка фундамента: декабрь 2015 года

Статус проекта

Компания TAPI Pipeline Company Limited( TPCL): TPCL была зарегистрирована на острове Мэн 11 ноября 2014 года.

Завершение технических исследований и подготовка информационного меморандума: с учетом вышеупомянутых соглашений и некоторых из них, находящихся в стадии переговоров, Азиатский банк развития (АБР) в качестве консультанта по сделкам завершил свою работу над различными техническими исследованиями, необходимыми для подготовки информационного меморандума/тендерной документации.

Выбор лидера Консорциума: изначально туркменская сторона вела переговоры с разными МОК о том, чтобы стать потенциальным лидером консорциума. На 22-м заседании руководящего комитета ТАПИ (ПК), состоявшемся 6 августа 2015 года в Ашхабаде, Туркменистан предложил себя в качестве лидера Консорциума, и комитет единогласно одобрил государственный концерн “Туркменгаз” в качестве лидера консорциума TAPI Pipeline Company Limited.

Создание проектного офиса TPCL: проектный офис TPCl был открыт в Дубае, и компания начала функционировать. Возглавляет компанию Туркменистан, являющийся лидером консорциума.

Церемония закладки проекта состоялась в туркменском городе Мары близ месторождения “Галкыныш” 13 декабря 2015 года, в ней приняли участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай и вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари.

Деятельность до заключения окончательного инвестиционного решения: в соответствии с инвестиционным соглашением ТАПИ TPCL назначила технического консультанта, который завершил работу по проектно-конструкторским разработкам в Афганистане и Пакистане.

Утверждение маршрута ТАПИ: Пакистанские власти утвердили маршрута ТАПИ (пакистанский сегмент) в ноябре 2018 года.

Соглашение с Правительством Принимающей Страны: Соглашение об условиях к Соглашению с правительством принимающей стороны было подписано Пакистаном и Туркменистаном в марте 2019 года.

Одобрение природоохранных органов: экологическое разрешение, выданное органами охраны окружающей среды провинций Пенджаб и Белуджистан в июле 2019 года и августе 2019 года соответственно.

Выделение земли: полевые работы были завершены в апреле 2019 года.

Дата первых поставок газа: 2023-24 финансовый год /// nCa, 19 января 2021 года

Продолжение следует . . .