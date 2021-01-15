Посольство Узбекистана в Ашхабаде провело брифинг по случаю Дня Армии

В четверг, 14 января 2021 года, в посольстве Узбекистана в Ашхабаде состоялся брифинг, посвященный Дню армии.

Это была встреча ограниченного масштаба – на нее были приглашены только военные атташе разных стран, работающие в Ашхабаде.

Брифинг провел военный атташе Узбекистана полковник Алишер Раджабов.

Он рассказал об истории, реформах и модернизации вооруженных сил Узбекистана. Как отметил Раджабов, наряду с системной модернизацией и перевооружением армии в Узбекистан особое внимание уделяется созданию силовых групп на важнейших стратегических направлениях.

Полковник Раджабов подчеркнул, что обеспечение мира и стабильности является ключевой задачей вооруженных сил Узбекистана. Он привел в пример Афганистан, где узбекские военные были вовлечены в процесс налаживания мира.

Был показан короткий документальный фильм, демонстрирующий разнообразные возможности Вооруженных Сил Узбекистана.

Гости получили каталог продукции и услуг оборонной промышленности Узбекистана.

Онлайн-версия каталога здесь: https://www.oboronprom.uz/eng/catalog/

Веб-сайт оборонной промышлености Узбекистана: https://www.oboronprom.uz/eng/

Даже при беглом просмотре каталога можно понять, что большинство продукции подходят для гражданских целей, таких как гражданская оборона, пожаротушение, спасательные операции в небоевых ситуациях, промышленная безопасность, личная защита и т. д.

Для гостей временный поверенный в делах Узбекистана Уктам Назаров организовал обед. /// nCa, 15 января 2021 года

Фоторепортаж с места события: