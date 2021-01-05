Достигнут важный этап в реализации проекта коридора ТАПИ

Волоконно-оптическая линия связи между Туркменистаном и Афганистаном, другие объекты готовы к вводу в эксплуатацию

Два отдельных участка волоконно-оптической линии связи, соединяющей Туркменистан и Афганистан, готовы к вводу в эксплуатацию.

В ходе видео-селекторного совещания правительства, проведенного Президентом Бердымухамедовым в понедельник, 4 января 2021 года, сообщалось о завершении работ на сегментах волоконно-оптической сети Имамназар-Акина и Серхетабат-Тургунди. Это два пограничных пункта между Туркменистаном и Афганистаном.

Данные два участка на территории Афганистана будут соединены по маршруту Герат-Акина. Таким образом, сформируется кольцевая линия, которая станет важным элементом коридора ТАПИ – это волоконно-оптическую связь между Туркменистаном, Афганистаном и Пакистаном, а в конечном счете и Индией.

В дополнение к этим двум сегментам на линии Мары-Серхетабат установлено необходимое коммуникационное оборудование.

Эта сеть потенциально сократит время передачи данных более чем на 30 миллисекунд и может принести бюджету Афганистану около 200 миллионов долларов ежегодного дохода.

Помимо волоконно-оптической сети полным ходом идет строительство железнодорожной линии Акина-Андхой. Этот отрезок пути станет продолжением железнодорожного сообщения Имамназар-Акина между Туркменистаном и Афганистаном на афганской территории. Стальная трасса пройдет вблизи района, где планируется строительство железнодорожной линии Пакистан-Афганистан-Узбекистан. Строительство железнодорожного участка Акина-Андхой ведется за счет собственных средств и ресурсов Туркменистана.

На железнодорожном участке Акина-Андхой проделана довольно большая работа. Из 33 водоотводов на 26 уже завершены строительные работы.

Завершена прокладка линий электропередачи от электростанции в Керки до пограничного пункта Имамназар, что позволит существенно увеличить объемы поставок электроэнергии из Туркменистана в Афганистан.

Вице-премьер, министр иностранных дел Мередов в ближайшее время посетит Афганистан, чтобы обсудить вопросы ввода в эксплуатацию указанных объектов.

Видео-селекторное совещание в понедельник стало первым правительственным заседанием 2021 года.

Президент Бердымухамедов еженедельно проводит два правительственных заседания– в понедельник он заслушивает доклады хякимов велаятов и хякима Ашхабада о реализуемых строительных и сельскохозяйственных проектах. В повестку дня включены и другие вопросы.

В пятницу глава государства председательствует на заседании Кабинета министров, которое периодически проходит в расширенном формате./// nCa, 5 января 2021 г.