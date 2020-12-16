Интервью г-жи Натии Нацвлишвили, временного постоянного представителя ПРООН в Туркменистане, для СМИ по случаю презентации Доклада о человеческом развитии 2020 года «Следующий рубеж: человеческое развитие и антропоцен»

СМИ: Объясните пожалуйста контекст появления нового доклада и идеи, лежащие в его основе?

Г-жа Нацвлишвили: 2020 год выявил широко распространенные проблемы во всем мире. COVID-19 усугубил неравенство и продемонстрировал, что мы должны рассматривать развитие по-другому, мы должны ослабить нашу зависимость от природных ресурсов и обеспечить лучшую устойчивость к будущим кризисам.

Настоящий Доклад о человеческом развитии — это призыв ПРООН перестать вести дела как обычно. В отчете пересматривается то, как мы определяем и измеряем человеческое развитие, и излагается, как мы можем использовать человеческое развитие, чтобы изменить нашу текущую траекторию взаимоусиливающего планетарного и социального дисбаланса.

В то время как ПРООН ранее уже сообщала об изменении лица неравенства и необходимости пересмотреть наш подход к развитию, COVID-19 и ситуация с глобальной пандемией продемонстрировали, что нам нужно спешить, чтобы убедиться, что мы достигаем наших целей в области развития, изменив свой путь для человечества прогресса, полностью учитывая опасное давление, которое мы оказываем на планету.

В отчете рассматривается понятие Антропоцена как новой эры определения человеческого развития.

СМИ: Что такое «Антропоцен» и какое отношение он имеет к человеческому развитию?

Г-жа Нацвлишвили: Некоторые ученые считают, что мы вступаем в новую эру развития, называемую антропоценом. Это новая концепция, означающая, что отныне деятельность человека формирует планету в большей степени, чем планета формирует деятельность человека.

Наблюдая за прогрессом человеческого развития в течение 30 лет (с момента запуска Доклада о человеческом развитии), ПРООН поддерживает это понятие и предлагает свой собственный взгляд на него в самом последнем Докладе. Мы считаем, что как люди действуют и что мы делаем с планетой, сейчас является основой человеческого развития.

Учитывая, что в отношении нашего общего будущего существует много неопределенностей, у нас есть выбор – сохранить статус-кво и вести дела как обычно или воспользоваться шансом и появившейся возможностью и начать действовать по-другому – стать более устойчивыми, экологичными, лучшими.

Согласно Докладу о человеческом развитии, «давление, которое люди коллективно оказывают на наши планетные системы – давление, создавшее антропоцен, – проявляется не только в изменении климата и потере биоразнообразия, но и в загрязнении, закислении океана, деградации земель и многом другом».

«Напряжение на нашей планете отражает напряжение, с которым сталкиваются наши общества. Социальные и планетарные дисбалансы усиливают друг друга в порочном круге. Но, что важно, антропоцен также дает людям возможность требовать перемен – устанавливать отношения между собой и планетой».

СМИ: Как происходящие изменения влияют на Индекс человеческого развития (ИЧР)?

Г-жа Нацвлишвили: Это одна из самых интригующих частей. Люди часто игнорируют повествование, но, когда они смотрят на числа, они задаются вопросом «почему?».

Индекс человеческого развития был создан как инструмент, помогающий общественным и политическим дебатам по вопросам развития, побуждая страны измерять свой прогресс по метрике, которая шире, чем доход.

За последние 30 лет Индекс человеческого развития, который входит в состав Доклада о человеческом развитии, измерялся на основе показателей здоровья, образования и уровня жизни стран. В 2020 году HDR Office предлагает добавить два новых показателя – выбросы углекислого газа и материальный след. Таким образом, пересчитанный Доклад о человеческом развитии продемонстрировал, как меняется глобальный ландшафт развития, если учесть благополучие людей наряду с планетарным давлением. И нужно отметить, что ни одна страна не приблизилась к идеальному показателю ИЧР.

Вы действительно будете удивлены, узнав, что для стран, находящихся на нижнем уровне спектра человеческого развития, влияние корректировки, как правило, невелико, в то время как для стран с высоким или очень высоким уровнем человеческого развития влияние имеет тенденцию становиться все более негативным, отражая пути их развития которые влияют на планету.

Как я уже упоминала, Доклад о человеческом развитии призывает людей переосмыслить свое поведение и отношение к ресурсам, которые истощаются, а именно к одному большому ресурсу – нашей планете Земля. Если вы помните, в предыдущем Докладе о человеческом развитии 2019 года утверждалось, что неравенство растет из-за нашей систематической дискриминации; В Докладе о человеческом развитии 2020 года смело говорится, что мы должны измениться, и это изменение должно быть немедленным.

СМИ: Утверждается ли в отчете, что человеческое развитие является отрицательным для нашей планеты?

Г-жа Нацвлишвили: Совсем нет. Человеческое развитие необходимо всем. Без надлежащего развития и мышления люди будут продолжать наносить вред окружающей среде, и тем самым в конечном итоге приведет к одной катастрофе за другой.

Доклад о человеческом развитии призывает людей проводить реформы и практиковать изменение поведения. Во-первых, жизненно важно изменить то, как мы относимся к своей природе, чтобы смягчить последствия изменения климата. Кроме того, изменение социальных норм и ценностей приведет к лучшему балансу между людьми и, как следствие, отношению к нашей планете и жизни. Также растет неравенство внутри сообществ, а также региональное неравенство в развитии. Все это приводит к конкуренции вместо сотрудничества и неспособности договориться о взаимовыгодном поведении без желания причинить друг другу вред.

Все это можно решить с помощью правильной политики и стимулов к изменениям. Например, перестали бы вы выбрасывать пластиковые бутылки, если бы вам давали 1 манат за каждую бутылку? Или если бы вас штрафовали за выброшенные жестяные банки?

Как продолжает утверждать Доклад о человеческом развитии, все дело в неравенстве – как власти, так и возможностей – внутри и между странами.

Политика и подходы, которые мы принимаем, влияют на то, как люди будут формировать свое поведение. Итак, отвечая на ваш вопрос – нет, человеческое развитие не является негативом для планеты, все дело в выборе, который мы делаем, и изменениях, которые мы хотим видеть.

СМИ: Какова позиция Туркменистана в Докладе о человеческом развитии 2020 года? Есть ли какие-либо изменения?

Г-жа Нацвлишвили: Следует отметить, что в Докладе о человеческом развитии 2020 года представлен Индекс человеческого развития (ИЧР) на 2019 год, который является периодом до пандемии COVID-19. Значение ИЧР Туркменистана на 2019 год составляет 0,715 (категория высокого человеческого развития). Позиция страны – 111 из 189 стран и территорий. Ранг разделен с Самоа. В период с 2010 по 2019 год значение ИЧР Туркменистана увеличилось с 0,666 до 0,715, увеличившись на 7,4 процента.

В период с 1990 по 2019 год ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Туркменистане увеличилась на 5,4 года, средняя продолжительность обучения в школе увеличилась на 0,4 года, а ожидаемая продолжительность обучения увеличилась на 1 год. В период с 1990 по 2019 год валовой национальный доход на душу населения в Туркменистане увеличился примерно на 105,2 процента.

Figure 1: Trends in Turkmenistan’s HDI component indices 2010-2019

ИЧР Туркменистана на 2019 год, равный 0,715, ниже среднего 0,753 для стран с высоким уровнем человеческого развития и ниже среднего 0,791 для стран Европы и Центральной Азии.

СМИ: Принимая во внимание выводы отчета, как бы вы скорректировали свою программу, чтобы она отвечала потребностям развития Туркменистана и в то же время способствовала гармоничной жизни для всех?

Г-жа Нацвлишвили: Программа ПРООН в Туркменистане всегда разрабатывается при консультациях с Правительством и народом. Будь то наш пятилетний план или годичный проект, ы всегда находим местных партнеров для консультаций, анализа и разработки плана, который будет соответствовать местным потребностям.

Следует также отметить, что недавно мы согласовали и приняли новую Программу сотрудничества на 2021-2025 годы, которая послужит основой для нашего сотрудничества. Ключевые аспекты программы:

Выполнение практических реформ по управлению с целью более эффективного и транспарентного государственного управления на основе международных стандартов и приверженности Туркменистана верховенству закона, правам человека и гендерному равенству;

Разработка и реализация политических и нормативных реформ для содействия экономическому развитию и повышенному доходу для населения в неуглеродных секторах экономики, повышению конкурентоспособности частного сектора и торговли, инновационным и эффективным банковским операциям, а также созданию рабочих мест, в том числе в области соцуслуг;

Оказание поддержки Правительству и другим партнерам в осуществлении эффективных мер по адаптации к изменению климата, смягчению последствий и управлению природными ресурсами, а также снижению рисков бедствий;

Повышение эффективности системы здравоохранения и социальной защиты, с тем чтобы предоставлять более качественные и более всеохватывающие услуги с приоритетным вниманием к борьбе с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями, к повышению потенциала профилактики и реагирования на пандемии, улучшение лечения неинфекционных заболеваний и расширение охвата уязвимых групп социальной защитой.

Правительство Туркменистана уже инвестирует в модернизацию своей промышленности, диверсификацию экономики, продвижение равного доступа и инклюзивных социальных услуг для всех. ПРООН участвует в этом процессе во многих сферах, внося ценный вклад в широкий спектр нашего сотрудничества.

Результаты глобального Доклада о человеческом развитии 2020 года будут представлены Правительству Туркменистана и более широкому кругу заинтересованных сторон на специальном мероприятии. Мы рассчитываем на интересный обмен мнений с нашими партнерами о ключевых выводах доклада. /// nCa, 16 декабря 2020 года (в сотрудничестве с ПРООН в Туркменистане)