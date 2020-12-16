Временный поверенный в делах ОАЭ провел онлайн-встречу с главой Центрального совета Союза женщин Туркменистана

Временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Туркменистане Его Превосходительство г-н Абдулазиз Алхашеми встретился в режиме видеоконференции с председателем Центрального совета Союза женщин Туркменистана г-жой Атаевой Гурбангуль Какалыевной.

В начале онлайн-встречи г-н Абдулазиз Альхашеми поздравил собеседницу с 25-летием нейтралитета Туркменистана и передал искренние поздравления от шейхи Фатимы бинт Мубарак, председателя Союза женщин ОАЭ. Он подчеркнул большую роль туркменских женщин в достижениях и прогрессе страны.

ВПД ОАЭ подробно рассказал о работе Союза женщин ОАЭ. Данной организацией руководит шейха Фатимы бинт Мубарак, которая также занимает пост Верховного председателя Фонда развития семьи и председателя Верховного Совета по вопросам материнства и детства.

Женщины в ОАЭ играют ключевую роль в формировании пути развития страны. Важная роль также принадлежит руководству ОАЭ, в частности, в вопросах включения прав женщин в число приоритетов на ближайшие десятилетия. Расширение прав и возможностей женщин является ключом к успешному и прогрессивному обществу, и они могут внести значительный вклад в успех своего государства.

Благодаря усилиям шейхи Фатимы бинт Мубарак по обеспечению гендерного равенства федеральный национальный совет принял решение о том, что женщины будут представлять половину совета, состоящего из 40 членов. Президент шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил указ об объявлении Дня Женщин Эмиратов в 2019 году.

В ОАЭ женщины из разных сообществ находят отличные возможности для карьерного роста и бизнеса. Помимо бесчисленных вариантов карьерного роста, ОАЭ также хорошо известны во всем мире как безопасное место для работы женщин.

Г-жа Атаева рассказала об истории и деятельности Центрального совета Союза женщин Туркменистана. В своих усилиях по достижению гендерного равенства Туркменистан конструктивно сотрудничает с международными правозащитными механизмами, которые способствуют достижению качественных результатов в продвижении международных стандартов в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Туркменистане.

В ходе встречи стороны подтвердили важность обмена опытом между женскими организациями двух стран. /// nCa, 16 декабря 2020 г. (в сотрудничестве с Посольством ОАЭ в Туркменистане)