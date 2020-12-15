Начались политические консультации между Туркменистаном и США

Сегодня, 15 декабря 2020 года стартовали трехдневные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Соединенных Штатов Америки в формате видеоконференции.

На повестке дня основные векторы двустороннего сотрудничества, в частности вопросы безопасности, торгово-экономические связи, гуманитарный спектр.

Открывая заседание, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов очертил туркмено-американские связи, которые приобретают позитивную динамику развития. Было отмечено, что Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов высоко охарактеризовал отношения Туркменистана с США на последнем заседании Правительства. В частности, отметив, что «США являются одним из важных торгово-экономических и внешнеполитических партнёров Туркменистана, с которым взаимодействие осуществляется в области обеспечения региональной безопасности, борьбы с серьёзными угрозами и вызовами, а также по другим направлениям».

В первый день политических консультаций обсуждалось взаимодействие в области безопасности. Стороны рассмотрели результаты взаимодействия и наметили приоритетные направления сотрудничества на будущее.

Озвучен принцип целостности безопасности, которого Туркменистан придерживается на основе своего нейтрального статуса. Отмечено, что Туркменистан выступил с рядом инициатив по обеспечению безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе, прежде всего в рамках ООН.

Рассмотрено сотрудничество в области охраны границ и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Подчеркнуто, что Туркменистан является активным участником практически всех международно-правовых актов в сфере противодействия наркотикам, а также первой страной, ратифицировавшей соглашение о создании Центрально-азиатского Регионального Информационного и Координационного Центра (ЦАРИКЦ). Также Туркменистан является членом Комиссии ООН по наркотическим средствам на 2020-2023 годы.

Стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, подчеркнули растущую угрозу терроризма в мире.

Особый акцент сделан на миростроительство в Афганистане. Подчеркнута инициатива Президента Туркменистана о готовности страны предоставить свое политическое пространство для налаживания мирных переговоров между Правительством Афганистана и соответствующими сторонами.

В данном контексте выделена эффективность форматов взаимодействия, таких как «Центральная Азия + США» и «Туркменистан-США-Афганистан».

В ходе совещания выражена приверженность сторон дальнейшему укреплению сотрудничества в деле обеспечения безопасности, в том числе посредством кооперации между профильными структурами двух стран.

/// MFA Turkmenistan, 15 December 2020