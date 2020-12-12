ОДРЭ АЗУЛЕ: «ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ОБЩИЙ МИР, НАМ НУЖНЫ ПРЕДАННЫЕ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ЕГО»

В рамках своего видеообращения на международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле особо подчеркнула, что Туркменистан провозгласив свой нейтралитет, открыл новую главу в своей истории, которая богата диалогом между народами и культурами, и являющегося частью общих корней человечества.

Гендиректор ЮНЕСКО констатировала, что «Нейтралитет Туркменистана – это продолжение этой истории, так как эта приверженность миру для страны и для региона – далеко не отстранённость или уединение. На самом деле это отражает решительную открытость миру».

/// MFA Turkmenistan, 12 December 2020