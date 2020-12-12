В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОСОБО ОТМЕЧЕНА ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТОЯННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА ТУРКМЕНИСТАНА

Развивая тему нынешнего форума, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин особо отметили, что Туркменистан неизменно привержен принципам правового статуса постоянного Нейтралитета и всегда на деле доказывает, что нейтралитет, миролюбие и добрососедство были и остаются базовой основой его внешней политики.

В своем выступлении Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман отметила, что Туркменистан уделяет приоритетное внимание продвижению миротворческой повестке, налаживанию многопланового сотрудничества в деле предупреждения конфликтов и противоречий, нейтрализации угроз и вызовов, утверждению прочной основы для мира, безопасности и развития.

Как известно, Совет Безопасности ООН, оценивая итоги деятельности Регионального центра, неоднократно отмечал важное значение превентивной дипломатии и поддержал усилия этой структуры в Центральной Азии.

На текущей 75-й сессии Генассамблеи ООН Туркменистан выступает с инициативой принятия резолюции, посвящённой укреплению роли Регионального центра.

Глава Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Ашхабаде Посол Наталья Дрозд отметила, что в контексте партнёрства Туркменистана с международными организациями следует особо подчеркнуть многолетнее и эффективное взаимодействие по политическому, экономическому, гуманитарному и экологическому векторам.

В своем выступлении на конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин рассказал участникам о сотрудничестве Туркменистана и Российской Федерации, а также о роли статуса постоянного нейтралитета в продвижении мира, стабильности и устойчивого развития на региональном и международном уровнях.

Отмечено, что в настоящее время отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией приобретают качественно новое содержание и демонстрируют большой потенциал развития с учетом современных реалий и интересов двух стран. Туркменистан и Россия имеют близкие или совпадающие подходы к решению многих международных проблем. Существующий уровень политического диалога на высшем уровне создает основу для сотрудничества по всему спектру двустороннего взаимодействия.

В заключение Международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что данный Форум стал отражением успеха политики постоянного нейтралитета Туркменистана, способствующей дальнейшему развитию международных отношений.

Президент Туркменистана призвал продолжать совместную работу по укреплению мира, безопасности и стабильности, достижению целей устойчивого развития во благо всех стран и народов.

/// MFA Turkmenistan, 12 December 2020