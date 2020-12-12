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СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ: «ПОЛИТИКА ТУРКМЕНИСТАНА, БАЗИРУЮЩАЯСЯ НА ПРИНЦИПАХ НЕЙТРАЛЬНОСТИ, ЗАСЛУЖИВАЕТ ВСЕОБЩЕГО ПРИЗНАНИЯ И УВАЖЕНИЯ»

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Сергей Лебедев, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ в ходе своего видеообращения на международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» констатировал, что за 25 лет постоянного нейтралитета Туркменистан доказал эффективность проводимой нейтральной внешней политики и ее соответствие долгосрочным интересам мирового сообщества.

Было особо подчеркнуто, что такая политика Туркменистана, базирующаяся на принципах нейтральности, на разрешении спорных вопросов и противоречий в международных делах политическими и дипломатическими средствами, заслуживает всеобщего признания и уважения.

/// MFA Turkmenistan, 12 December 2020

 

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