Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в заседании СМИД СНГ

10 декабря 2020 года состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств под председательством Узбекистана в формате видеоконференции.

В заседании участвовали руководители внешнеполитических ведомств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.

Участники заседания обсудили результаты совместной деятельности за прошедший период, а также наметили приоритетные направления сотрудничества на будущий год. Обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, углубление сотрудничества в области здравоохранения и науки, культуры. Стороны обменялись мнениями касательно ключевых аспектов сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе заседания согласовывались тексты двух заявлений, а именно Совместного заявления глав государств-участников СНГ по случаю 75-й годовщины образования ООН и Совместное заявление глав государств-участников о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Обсуждался План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2021. Выступая на мероприятии, Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов отметил, что в ходе заседания Совета Глав государств Содружества 11 октября 2017 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул инициативу о расширении партнёрства между внешнеполитическими ведомствами.

Туркменистан выступает за многоплановое сотрудничество в рамках СНГ и необходимость совершенствования взаимодействия на всех уровнях с учетом современных вызовов и реалий.

Изложена четкая позиция туркменской стороны в деле сохранения и поддержания политической и экономической стабильности в регионе, укрепления уз дружбы и добрососедства, защиты экологии, развития партнерства в области здравоохранения, в том числе путем сотрудничества с ООН. Выделены ключевые шаги Правительства Туркменистана по поддержанию международной информационной безопасности.

По итогам заседания Совета министров иностранных дел, министры государств-участников СНГ согласовали ряд совместных документов, включая проекты Совместного заявления глав государств-участников СНГ по случаю 75-й годовщины образования ООН и Совместного заявления глав государств-участников о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности; План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2021 год; а также Решение об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года – Годом русского языка как языка межнационального общения.

/// MFA Turkmenistan, 10 December 2020