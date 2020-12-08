Рождественские мини-ярмарки в Ашхабаде

Местное творческое сообщество в фокусе рождественских мини-ярмарок, проведенных при поддержке Посольства Великобритании в Ашхабаде

Лилия Жирнова

5 и 6 декабря в Ашхабаде были организованы рождественские мини-ярмарки, где жители и гости столицы имели возможность ознакомиться с работами местных мастеров, закупиться подарками на предстоящие праздники, отведать традиционных рождественских угощений и просто весело провести время.

Мероприятие было проведено при поддержке Посольства Великобритании в Ашхабаде в рамках проекта «Ashgabat Open Houses»: ярмарки располагались в пяти локациях – в пяти частных домах.

На сайте evenbrike.co.uk была размещена удобная графическая карта районов города с пометкой домов и указанием их адресов. Желающие посетить локацию должны были предъявить бесплатный электронный билет, а также, в целях соблюдения санитарных норм, носить маску и использовать антисептики для рук. Мероприятие проходило на открытом воздухе, в целях соблюдения социальной дистанции допускалось не более 20 гостей для посещения ярмарки одновременно.

Выставка предоставила возможность показать свои работы не только мастерам своего дела, но и начинающим артистам, а также людям с ограниченными возможностями. Можно было найти подарки родным и друзьям на любой вкус и кошелек: художественные работы, изделия из керамики, мыло и свечи ручной работы, деревянные расписные игрушки на елку, украшения из засушенных цветов, кожаные изделия, рождественские венки на дверь, кашпо с живыми цветами, туркменские национальные украшения и многое другое.

Кроме того, каждому гостю предлагалось отведать имбирное печенье, банановый пирог и многие другие сладости, выпить горячий чай, кофе или пряный глинтвейн. На протяжении всего мероприятия играли всем известные традиционные рождественские песни, многие люди танцевали и подпевали.

Мероприятие было направлено на поддержку частных предпринимателей. Гостям также предоставлялась возможность совершить пожертвование в благотворительную организацию – вырученные средства отправились на рождественские подарки для жителей дома престарелых.

/// nCa, 8 декабря 2020 г.

Фоторепортаж с рождественской мини-ярмарки:

Photo credit: Liliya Zhirnova