Президент АБР призвал страны ЦАРЭС к расширению частного сектора и внедрению цифровизации в целях интенсивного восстановления после пандемии

Эльвира Кадырова

Регион ЦАРЭС должен укрепить цифровую связь и использование цифровых технологий, чтобы региональные и глобальные инициативы могли расширить свой охват, заявил президент АБР Масацугу Асакава, приветствуя участников 19-ой министерской конференции программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 7 декабря 2020 года.

«Имеется также огромный потенциал для внедрения технологий, которые улучшают мониторинг трансграничных угроз здоровью; позволяют использовать телемедицину и онлайн-образование; а также повышают стандарты безопасности пищевых продуктов. Чтобы максимизировать ценность этих достижений, мы также будем работать сообща над устранением цифрового разрыва и укреплением кибербезопасности», – подчеркнул он.

В этой связи ЦАРЭС приступает к реализации программы технической помощи, которая посодействует интеграции технологий и развитию стартап-экосистемы, предлагающей цифровые решения региональных проблем.

«Второе направление предполагает роль частного сектора как движущей силы инноваций, что может еще больше ускорить региональное сотрудничество. Готовится механизм поддержки региональных инфраструктурных проектов ЦАРЭС для привлечения участия частного сектора и инновационных финансовых решений для региональных инфраструктурных проектов», – отметил Асакава.

С полным текстом выступления Президента АБР Масацугу Асакавы на 19-ой министерской конференции программы ЦАРЭС можно ознакомиться здесь: https://www.adb.org/news/speeches/19th-ministerial-conference-central-asia-regional-economic-cooperation-masatsugu

В виртуальном мероприятии под названием «Региональное сотрудничество, ориентированное на людей в условиях после пандемии COVID» приняли участие Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, министры и высокопоставленные должностные лица из 11 стран-членов ЦАРЭС – Афганистана, Азербайджана, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители партнеров по развитию. Мероприятие было организовано Правительством Афганистана. На встрече председательствовал Министр финансов Афганистана Абдул Хади Аргандивал, а в качестве сопредседателя выступил вице-президент АБР Шиксин Чен.

«Региональная связанность между регионами является одним из главных приоритетов нашей программы экономического развития», – сказал г-н Гани в своем специальном обращении. «Платформа ЦАРЭС может помочь нам полностью интегрировать инфраструктуру, системы и программы и разделить наши общие культурные ценности. Программа ЦАРЭС является активным посредником в реализации практических, ориентированных на результаты региональных проектов и политических инициатив, имеющих решающее значение для устойчивого экономического роста и общего процветания в регионе».

В своем совместном заявлении Министры высоко оценили усилия ЦАРЭС по решению проблем, вызванных с пандемией, и подтвердили свою приверженность региональному сотрудничеству и поддержке Стратегии ЦАРЭС 2030. Министры отметили существенный прогресс в пяти приоритетных областях ЦАРЭС, приветствовали предстоящую цифровую стратегию для интеграции информационно-коммуникационных технологий в каждую из приоритетных областей и подчеркнули непрерывную финансовую и техническую поддержку партнеров по развитию.

ЦАРЭС – Ключевые достижения в 2020 году

Инвестиции в высококачественные инфраструктурные проекты укрепили региональную связанность. Например, новый проект расширит торговлю энергией между Афганистаном и Узбекистаном, чтобы обеспечить 500 000 домашних хозяйств и предприятий надежным доступом к электроэнергии. Еще один трансграничный инвестиционный проект будет способствовать укреплению связей между Китаем и Монголией, чтобы улучшить условия жизни людей в приграничных районах за счет качественного доступа к экономическим возможностям и медицинским услугам.

ЦАРЭС приняла туристическую стратегию, которая будет способствовать развитию безопасных туристических направлений, помогая поддерживать занятость миллионов людей.

Гендерная стратегия ЦАРЭС, одобренная 19-й министерской конференцией, будет поддерживать равный доступ к экономическим возможностям для женщин и девочек и даст им право голоса в процессах принятия решений.

В координации с Институтом ЦАРЭС, программа ЦАРЭС повышает свою роль в активизации работы в области знаний и политического диалога в целях дальнейшей поддержки региональных и глобальных повесток дня сотрудничества. Например, ЦАРЭС завершила исследование по региональному сотрудничеству в области здравоохранения, определив возможности для смягчения последствий распространения заболеваний и улучшения медицинских услуг для мигрантов и приграничных общин. Для продвижения политического диалога старшие должностные лица министерств финансов стран ЦАРЭС недавно приняли участие в совместном форуме АБР, МВФ и Всемирного банка для обсуждения мер антициклической фискальной политики по смягчению последствий COVID-19.

Новая Гендерная Стратегия ЦАРЭС поддержит расширение прав и возможностей женщин

Министры и высокопоставленные официальные лица из 11 государств-членов Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) приняли новую стратегию по расширению прав и возможностей женщин за счет обеспечения того, чтобы региональные проекты учитывали потребности женщин и предоставляли им равный доступ к выгодам и возможностям.

«Существует критическая потребность в дополнительных усилиях, чтобы голоса женщин учитывались на всех этапах планирования и реализации региональных проектов» – отметил вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Шиксин Чен, сопредседатель конференции. «Гендерное равенство крайне важно для устойчивого развития, и гендерная стратегия способствует расширению прав и возможностей женщин путем предоставления доступа к наращиванию потенциала, экономическим возможностям, и участию в принятии решений».

Страны ЦАРЭС сталкиваются с рядом общих вызовов в области улучшения жизни женщин. Существует системный гендерный разрыв в участии в трудовой деятельности, с различиями в уровне занятости, оплате труда и качестве занятости. Во многих странах женское предпринимательство страдает от нехватки финансирования стартапов и расширения бизнеса в связи с ограниченным владением женщинами активами для получения кредитов, в то время как доля женщин на руководящих должностях остается низкой.

Женщины также зачастую сильнее всего страдают от внешних шоков, таких, как засухи и наводнения, связанные с изменениями климата, колебания цен на пищевые продукты и нефть, и глобальные пандемии, из-за своей непропорциональной подверженности рискам и обязанностям заботы о семье.

Гендерная стратегия ЦАРЭС описывает, как деятельность программы дополнит национальные стратегии по расширению прав и возможностей женщин. Среди прочего, это включает продвижение экономических возможностей для женщин, имеющих формальную оплачиваемую работу, занятых в сельском хозяйстве и в неформальном секторе, а также в предпринимательстве.

Стратегия определяет, как мероприятия ЦАРЭС будут учитывать специфические потребности женщин и девочек путем проектных консультативных процессов. Она также направлена на обеспечение наличия у женщин равного доступа к качественному образованию, услугам здравоохранения и информационным и коммуникационным технологиям.

«АБР рассматривает гендерное равенство и как критическую конечную цель, и как ключевой локомотив устойчивого социально-экономического развития» – отметил Генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии АБР Вернер Лиепах». «Принятая сегодня гендерная стратегия является шагом в направлении закрытия гендерного разрыва, создающего неблагоприятные условия, ограничивающего возможности, и подрывающего благополучие женщин и иных уязвимых групп во всех странах ЦАРЭС; она поможет в том, чтобы мероприятия ЦАРЭС никого не оставляли позади».

Все страны ЦАРЭС приняли Цели устойчивого развития и ключевые международные соглашения в области гендерного равенства, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Гендерная стратегия ЦАРЭС предусматривает поддержку реформ политики, которые будут решать существующие гендерные различия.

Туристическая Стратегия ЦАРЭС 2030 для содействия безопасному, устойчивому и инклюзивному туризму

Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 года – – э о еще один ключевой документ, принятый на 19-ой министерской конференции.

«В регионе ЦАРЭС находится широкий спектр объектов исторического и культурного наследия; уникальная кухня и местные традиции; богатая, неизведанная сеть городов; и природные богатства, пересекающие национальные границы», – заявил вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Шиксин Чен, сопредседатель конференции.

«Посредством постепенной реализации региональных инициатив, Стратегия ЦАРЭС по туризму до 2030 года поможет региону оправиться от COVID-19 и, в долгосрочной перспективе, утвердиться в качестве устойчивого, безопасного и доступного туристического направления».

В 2019 году страны ЦАРЭС отправили более 420 миллионов внутренних туристов, но приняли только 41 миллион иностранных туристов. В связи с тем, что пандемия COVID-19 серьезно влияет на мировой туризм в 2020 году, Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 года учитывает сдвиг в предпочтениях путешественников в пользу более близких, безопасных и малолюдных мест, а также излагает долгосрочный план развития региона как доступного туристического назначения, которое предлагает посетителям множество уникальных впечатлений.

Стратегия представляет собой дорожную карту для улучшения транспортной связанности региона за счет гармонизации визовых требований и стандартов качества, упрощения процедур пересечения границ и улучшения туристической инфраструктуры и объектов. Она также сосредоточена на подготовке работников для туристической отрасли при максимальном использовании цифровых технологий.

Она направлена на создание общего бренда «Посетите Шелковый путь» посредством создания туристического веб-портала ЦАРЭС и осуществления совместной рекламной деятельности для туроператоров и других поставщиков. Она направлена на развитие уникальных туристических продуктов и впечатлений, охватывающих различные сегменты, включая бизнес, культуру, природу и приключения, солнечный и пляжный отдых, здоровье и благополучие, а также выходные внутри страны.

«Стимулируя устойчивый рост туризма в сельских и городских районах, новая стратегия также поможет уменьшить региональный дисбаланс и расширить возможности местных сообществ», – сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Вернер Липах. «Это будет способствовать гендерному равенству за счет создания рабочих мест и возможностей получения дохода для МСП и предпринимателей в частном секторе, включая женщин и молодежь».

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С момента своего создания в 2001 году Программа ЦАРЭС профинансировала 208 региональных инфраструктурных и торговых проектов на общую сумму 39,2 миллиарда долларов США. Из общей суммы АБР предоставил 14,7 млрд долларов США, 15,8 млрд долларов США были предоставлены другими партнерами по развитию, и 8,7 млрд долларов США – правительствами стран-членов ЦАРЭС. Эти проекты помогли повысить эффективность автомобильных и железных дорог, упростить пересечение границ и улучшить доступ к энергии для миллионов людей в регионе. ///nCa, 8 декабря 2020 г. (на основе пресс-релизов АБР)