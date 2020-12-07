Всемирный экономический форум – стратегический диалог о Пакистане, проведенный Всемирным экономическим форумом 25 ноября 2020 года

В знак признания успешной политики Пакистана в борьбе с COVID-19 Всемирный экономический форум объявил День стратегии Пакистана. 25 ноября Всемирный экономический форум организовал международное мероприятие “Диалог по страновой стратегии Пакистана”. Это еще одно подтверждение блестящей стратегии Пакистана в очень сложных условиях COVID-19 и экономического кризиса. Премьер-министр Имран Хан открыл страновой стратегический диалог и принял участие в интерактивном диалоге с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде, председателями и главными исполнительными директорами ведущих мировых корпораций и компаний-партнеров Всемирного экономического форума.

Эта сессия дала руководителям компаний со всего мира возможность непосредственно услышать от премьер-министра о факторах, лежащих в основе устойчивости Пакистана к экономическим потрясениям пандемии и стратегии восстановления страны после COVID-19. В работе сессии приняли участие более 70 членов и партнеров Всемирного экономического форума со всего мира. На виртуальной сессии премьер-министр Пакистана Имран Хан объяснил суть пакистанской стратегии борьбы с пандемией «самым интеллектуальным и эффективным способом»; Спасая жизни, но не идя на компромисс с экономической деятельностью, чтобы поддержать наиболее пострадавший слой общества. Кроме того, была оказана огромная денежная помощь нуждающимся семьям для удовлетворения самых насущных потребностей. Хотя мировой опыт диктует необходимость полных ограничений, Пакистан принял стратегию “умных ограничений”, то есть закрывались районы, которые находятся в эпицентре распространения вируса.

Кроме того, премьер-министр также рассказал о политических приоритетах правительства Пакистана, в том числе о региональных проектах связанности, таких как Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК). Прозвучала информация о прогрессе в переговорах по улучшению торговых потоков между Афганистаном и Пакистаном после его визита в афганскую столицу на прошлой неделе. Премьер-министр заявил, что китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) «не предназначен исключительно для Китая», любая другая страна также может стать частью этого проекта. Вторая фаза проекта – это больше, чем региональная связность, и включает в себя особые экономические зоны, сельское хозяйство и технологические институты, которые могут помочь в цифровизации экономики. Премьер-министр Имран Хан также ответил на вопросы руководителей компаний о продвижении цифровой экономики в Пакистане и улучшении условий для долгосрочных инвесторов. «Моя цель состоит в том, чтобы экономика Пакистана стала более зеленой, справедливой и сильной после пандемии. Для нас крайне важно работать с международным деловым сообществом и партнерами, такими как Всемирный экономический форум, чтобы поделиться важными реформами, проводимыми здесь, и помочь глобальному бизнесу участвовать в новых возможностях в Пакистане», – отметил он.

Борге Бренде, президент Всемирного экономического форума, подчеркнул, что «Экономика Пакистана продемонстрировала замечательную устойчивость к пандемии, обеспечив стране сильное положение, чтобы быстро оправиться от шока. Форум созвал этот диалог с премьер-министром Имраном Ханом для лидеров мирового бизнеса, чтобы более подробно обсудить экономические меры страны и понять, где они могут внести свой вклад в амбициозную стратегию восстановления Пакистана, а также извлечь уроки из опыта Пакистана».

Диалог по страновой стратегии – это платформа Всемирного экономического форума для стран с растущей экономикой и перспективным потенциалом роста. Диалог по страновой стратегии Всемирного экономического форума от 25 ноября 2020 года является признанием позитивной экономической траектории Пакистана и заслуживающей высокие оценки устойчивости к множеству вызовов, включая пандемию COVID. Диалог по страновой стратегии является вторым подобным мероприятием, организованным Всемирным экономическим форумом для Пакистана в этом году. Диалог по страновой стратегии во время визита премьер-министра в швейцарский Давос на ежегодное заседание Всемирного экономического форума в январе 2020 года широко освещался глобальным корпоративным сектором. Пакистан продолжит делиться своим опытом с миром по эффективному противодействию глобальной пандемии с целью достижения общей цели – минимального ущерба не столь благословенному сегменту общества и быстрого восстановления. /// Посольство Пакистана, 7 декабря 2020 г.