Назарбаев – от Султана до Елбасы – значимость персоны для мира, столкнувшегося с Covid-19

Сегодня 1 декабря. Это День Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Политические обозреватели и аналитики, которые следят за ситуацией в Центральной Азии, как правило, очарованы Назарбаевым, и это справедливо. Как говорят на языке аналитиков, дефицита в материале нет.

Грандиозный путь Назарбаева от Султана до Елбасы завораживает не меньше, чем любая популярная сказка. Он достигал цели вопреки всему, он постоянно развивался, и он знает, как оставаться значимым. Любая часть его пути, просто любой отрезок пути, несомненно, вдохновит каждого.

Однако сегодня мир переживает очень сложный период. Мы находимся посреди второй волны Covid-19. После этого также прогнозируется третья волна. Мы все еще учимся жить с этой угрозой. Несколько вакцин уже разработаны, еще несколько прививок находится на завершающей стадии испытаний, но всем этим препаратам потребуется некоторое время, прежде чем, они будут пущены в массовое производство. В любом случае для восстановления нормальной жизни необходимо сделать гораздо больше, чем просто изобрести вакцины.

Сейчас самое время взглянуть на жизнь и достижения Назарбаева и, вероятно, нам удастся обрести навыки, которые помогут нам пройти сквозь кризисы Covid-19.

* * *

Мальчику, родившемуся 6 июля 1940 года у Абиш и Альжан Назарбаевых на жайляу Ушконыр в Заилийском Алатау, дали два имени: Нур и Султан. Это была идея его бабушки, Мырзабалы, которая очень верила в будущие успехи и достижения новорожденного.

Отец Нурсултана Абиш был уважаемым человеком, свободно владел казахским, русским и балкарским языками. Во время Второй мировой войны он не мог пойти в армию из-за травмы руки, вызванной ожогом.

Его мать, Альжан, происходила из семьи ученых-религиоведов.

Нурсултана в детстве называли Султаном.

Из-за социально-экономических сложностей, а также из-за трудностей военного и послевоенного периода жизнь маленького Султана была нелегкой.

Однако в детских воспоминаниях Султана, наряду с жизненными невзгодами, хранятся любовь матери и заботливое внимание отца.

Это первый урок для каждой современной семьи, имеющей детей, – независимо от того, насколько тяжелы внешние условия жизни, дом должен быть цитаделью, где дети чувствуют себя в безопасности и любимы. Во времена Covid-19 семьи проводят больше времени вместе дома. Это возможность раскрыть потенциал детей и помочь им подготовиться к наилучшему применению своего таланта.

Есть еще один урок, на этот раз не от Султана, а от его бабушки, Мырзабалы. Дав маленькому ребенку два громких имени – Нур и Султан, – мудрая женщина проявила огромный оптимизм, который определенно передался ребенку.

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Отец Султана всегда находился в делах. Он был либо занят домашними делами, либо совершенствовал свои лингвистические навыки. Его мать тоже никогда не сидела сложа руки. Даже во время работы, он пела своим мелодичным голосом для детей или друзей.

Его родители своим примером учили, что время никогда не должно тратиться впустую. Султан понял, что в погоне за жизнью время всегда бежит быстро. Вы можете поймать его только за передние лапы, но никак не за хвост.

Вам решать, желаете ли вы оседлать скакуна времени или позволите ему пройти мимо вас. Султан принял этот урок близко к сердцу и никогда не терял времени даром.

Это особенно актуально во время ограниченных перемещений из-за Covid-19. Те, кто желает лидировать, должны научиться использовать свое время по-новому и новаторски.

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Другой урок, который Султан усвоил в раннем детстве, состоял в магии этнической и религиозной гармонии. Спустя годы он написал в одной из своих книг, что никто и не вспоминал кто ты — казах, украинец, чеченец или немец: «Да и как разделить, если к дому казахской семьи лепился дом турка-месхетинца, а в следующих жили Богдан, Рихард, Олег…»

Мальчишеские группы разделялись только по улицам, на которых они жили. Случалось и так, что одна улица подралась с другой. Но дружба и взаимопомощь были образом жизни.

Инициативы Казахстана по межконфессиональному согласию, фактически, коренятся в этом детском опыте Султана. Суть в том, что ненужная провокация во имя свободы слова неприемлема, как бы аппетитно она ни подавалась в виде завлекающей риторики.

Это урок, который сегодня необходимо подчеркнуть двойной линией.

Мир, разделенный по этническому и религиозному признаку, – это мир, обращенный против самого себя. Разделенный мир не может справиться с Covid-19 и другими проблемами.

* * *

Султаном двигало острое чувство ответственности. Он хотел внести финансовый вклад в свою семью. Именно поэтому в 18 лет, окончив среднюю школу, он отправился работать на стройку металлургического завода в Темиртау.

Одновременно он получил высшее образование и стал квалифицированным инженером по металлургии, параллельно продвигаясь по служебной лестнице на металлургическом заводе. Часть образования привела его в Украину, где он приобрел длительные дружеские отношения.

Эта часть его жизни несет в себе ценный посыл – чувствуйте свою ответственность и продолжайте развиваться, поддерживая свою семью.

Мир при Covid-19 сильно отличается от мира Назарбаева в его первые дни на сталелитейном заводе.

Однако, если присмотреться к реальному смыслу, это тот же самый мир, за исключением отличающихся форм возможностей, но это те же самые возможности. В условиях ограниченного передвижения и ограниченного социального взаимодействия у нас есть альтернативы в мире Интернета, где могут формироваться дружеские отношения, а электронная коммерция дает возможность лучше зарабатывать на жизнь.

Жизненные решения должны быть продиктованы чувством ответственности.

* * *

Молодой Султан продолжал развиваться физически и интеллектуально. Он также был прирожденным собеседником, способным общаться с кем угодно и со всеми на их собственном уровне. Круг его друзей продолжал расширяться.

Он обладает феноменальной памятью.

Кармет – Карагандинский металлургический завод – стал его стартовой площадкой к высокому положению в обществе.

Там же он познакомился со своей женой Сарой, которая впоследствии получила диплом экономиста.

Он продолжал подниматься, но очень важно отметить, что его подъем был вызван страстным желанием, а не честолюбием. Честолюбие – это лишь побочный продукт его кипучей страсти – страсти к жизни, страсти к товарищам, страсти к обществу, страсти к Родине.

Честолюбие без страсти сравнимо с безногим существом, которое никуда не выведет.

В 1977 году он занимал пост секретаря Карагандинского обкома партии. В 1979 году Нурсултан Назарбаев стал секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Казахстана. В 1984 году он стал председателем Совета Министров Казахской ССР – самым молодым, 44-летним руководителем союзной республики в СССР.

22 июня 1989 года Центральный комитет Коммунистической партии Казахской ССР избирает Нурсултана Назарбаева на пост первого секретаря подавляющим большинством – 154 из 158 голосов.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные президентские выборы, в ходе которых Назарбаев получил абсолютную поддержку своих избирателей. 10 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принимает закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан и проводит инаугурацию президента Казахстана. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР провозгласил государственную независимость республики. Нурсултан Назарбаев становится президентом Республики Казахстан.

Все, что мы даем миру, мы получаем обратно. Назарбаев продолжал заводить друзей на протяжении всей своей жизни, и он продолжает это делать и сегодня. Он обладает способностью устанавливать мгновенное и длительное взаимопонимание.

Во время одного из своих визитов в Туркменистан, выступая перед журналистами, он сказал, что «Аллах не оставил нас без внимания. Мы благословлены. В нефти – сегодняшний день Казахстана и завтрашний – Туркменистана; в газе – сегодняшний день Туркменистана и завтрашний -Казахстана». — Сказав всего лишь пару предложений, Назарбаев создал область взаимной значимости, поселил чувство партнерства в общем процветании.

В преодолении тягот Covid-19, именно этот подход должен осветить наш путь позитивной дипломатии.

* * *

Отличительной чертой личности Назарбаева является то, что он стремится к формированию инклюзивности во всех сферах жизни.

Как председатель партии «Нур Отан», в рамках подготовки к парламентским выборам 2021 года, 4 июня 2020 года, назначая дату проведения закрытых праймериз внутри партии, он поручил партии включить в список 30% женщин и 20% лиц в возрасте до 35 лет.

Перед лицом вызовов, создаваемых Covid-19, мы не можем позволить себе забывать о необходимости более энергичной реализации принципов инклюзивности; инклюзивность не происходит сама по себе.

* * *

Здесь, очевидно, должны быть упомянуты многочисленные вехи, которые Казахстан преодолел во время президентства Назарбаева.

Вот некоторые из основных этапов:

Закрытие крупнейшего в мире ядерного полигона в Семипалатинской области (еще до обретения независимости);

Отказ от четвертого по величине ядерного арсенала в мире;

Успешный переход от плановой экономики к рыночной экономике;

Уникальная модель мира и общественного согласия, основанная на дальновидной и продуманной политике межнациональных и межконфессиональных отношений;

Строительство новой столицы – Астаны, ныне переименованной в Нур-Султан;

Достижение всех задач, предусмотренных Стратегией “Казахстан – 2030”, с большим опережением графика – в 2012 году;

Вхождение Казахстана в группу 50 наиболее конкурентоспособных стран мира;

Стратегия будущего – «Казахстан 2050»;

Вывод почти всего населения из-за черты бедности;

Нетрадиционная и динамичная роль Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН;

Проведение крупных мероприятий, таких как саммит ОБСЕ, Конгресс лидеров мировых и традиционных религий, ЭКСПО-2017 и др;

Создание Международного финансового центра “Астана”.

Это очень небольшой перечень ошеломляющего массива достижений Казахстана при Назарбаеве.

Урок здесь заключается в том, что все возможно для решительной нации, возглавленной решительным человеком.

* * *

Нурсултан Назарбаев покинул пост президента с марта 2019 года, но его жизнелюбие и бесконечный запас энергии придают ему статус чрезвычайно актуальной персоны современности.

В настоящее время он является:

Елбасы (лидер нации)

Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан

Председатель партии «Нур Отан»

Председатель Ассамблеи народа Казахстана

Председатель Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан

Председатель Высшего попечительского совета Назарбаев Университета, Интеллектуальных школ и Фонда

Председатель Всемирной ассоциации Казахов

Если вы спросите, чего может достичь один человек? Достаточно взглянуть на жизнь Нурсултана Назарбаева.

* * *

Последний, но, вероятно, самый весомый урок, особенно для молодежи, – это важность сохранения равновесия в жизни. — Баланс между умом и телом; баланс между семьей и политикой; баланс между работой и досугом; баланс между обществом и одиночеством.

Возможно, в этом и состоит живое наследие живой легенды – Нурсултана Назарбаева.

/// nCa, 1 декабря 2020 г.