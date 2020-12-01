Встреча временного поверенного в делах ОАЭ с главой космического ведомства Туркменистана

30 ноября 2020 года временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Туркменистане Его Превосходительство г-н Абдулазиз Алхашеми встретился в режиме видеоконференции с г-ном Гараевым Ашыром Мурадовичем, начальником космического отдела Агентства “Туркменарагатнашык” министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана, бывшим заместителем министра связи Туркменистана.

Г-н Абдулазиз Альхашеми подробно рассказал о национальной космической стратегии ОАЭ.

В марте 2019 года правительство ОАЭ запустило национальную космическую стратегию 2030, которая устанавливает общие рамки для космической отрасли ОАЭ и деятельности, осуществляемой государственным и частным секторами на планируемый период.

Национальная космическая стратегия направлена на достижение видения ОАЭ в области освоения космоса, технологий и программных приложений. Данный документ также выступает одним из столпов нормативно-правовой базы, регулирующей космический сектор в стране.

ОАЭ объявили в сентябре 2020 года о проведении лунной миссии Emirates Lunar Mission в качестве одного из ключевых компонентов новой стратегии Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида на 2021-2031 годы. Стратегия направлена на повышение международной конкурентоспособности центра, налаживание новых международных партнерских связей в области знаний и развитие потенциала Эмиратов в области освоения космоса и космических технологий.

После завершения строительства космического корабля и запуска миссии ОАЭ станут первой арабской страной и четвертой страной в мире, которая успешно высадится на Луну.

В июле 2020 года ОАЭ запустили историческую первую миссию на Марс. Первая миссия на Марс из ОАЭ призвана вдохновить новое поколение ученых. Первая миссия Объединенных Арабских Эмиратов на Марс достигнет Красной планеты 9 февраля 2021 года, что будет приурочено к 50-летию образования ОАЭ.

Г-н Гараев Ашыр представил работы космического ведомства – первый туркменский спутник космической связи был запущен 28 апреля 2015 года и до сегодняшнего дня работает с высокой производительностью. Г-н Гараев отметил: «Мы гордимся достижениями ОАЭ и планами, направленными на наращивание арабского опыта в области космической науки и технологий».

В ходе встречи стороны подтвердили важность обмена опытом в области космической промышленности и технологий. /// nCa, 1 декабря 2020 года (в сотрудничестве с посольством ОАЭ в Туркменистане)