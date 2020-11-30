Туркменистан готов расширять контакты с ШОС по гуманитарной и научной линиям

Сегодня, на заседании Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции детально обсуждались возможности расширения связей в области науки, здравоохранения и медицины на фоне глобальной коронавирусной пандемии.

Отмечена значимость научных контактов и обменов, использования новых технологий. Также главы делегаций подчеркнули важность продвижения историко-культурного наследия государств-членов ШОС и развития туристического потенциала.

В ходе своего выступления на заседании, Министр иностранных дел Туркменистана отметил, что контакты по гуманитарной и научной линиям со странами ШОС являются важнейшим компонентом сотрудничества. «Общие исторические, культурные, духовные связи между нашими государствами и народами являются прочной основой для выработки системного подхода к выстраиванию отношений в этих сферах», – заявил Р.Мередов.

В данном контексте подтверждена твёрдая позиция Туркменистана в деле объединения усилий государств в борьбе с пандемией, путем солидарности, взаимопомощи и деятельного соучастия. Подчёркнуто, что Туркменистан готов к налаживанию тесного сотрудничества с ШОС по научно-медицинской линии и выступает за налаживание каналов профессионального общения между медицинскими сообществами, профильными структурами на долгосрочную перспективу.

/// MFA Turkmenistan, 30 November 2020