В Туркменистане отпраздновали Международный день учителя французского языка

Эльвира Кадырова

Под эгидой Французского института при Посольстве Франции в Ашхабаде в четверг, 26 ноября, состоялось онлайн-мероприятие, приуроченное к дате международного чествования преподавателей французского языка.

В вебинаре, который открыла приветственной речью Посол Франции в Ашхабаде Изабель Гинель, приняли участие свыше 60 человек, в том числе преподаватели и студенты Туркменского Государственного университета им. Махтумкули, Института мировых языков им. Азады, а также представители американской школы и французской школы «Буиг».

Международный день учителя французского языка был учрежден по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона с целью привлечения внимания к вкладу специалистов французского о языка в дело распространения ценностей французской культуры в глобальных масштабах. В этом году в рамках празднования во всем мире прошло более 185 мероприятий.

Лейтмотивом Международного дня учителя французского языка в 2020 году стали цифровые технологии и их роль в инновационных методах преподавания французского языка.

К этому знаменательному дню французские дипмиссии в странах Центральной Азии подготовили обширную онлайн-программу, направленную на повышение квалификации учителей французского языка в регионе. В программу были включены различные презентации, вебинары по дистанционному обучению и круглые столы, в ходе которых освещены новейшие методики преподавания. Кроме того, каждому участвующему преподавателю предложен доступ к Culturethèque – цифровой библиотеке Французского института.

Сегодня в мире насчитывается порядка 300 миллионов франкоговорящих. Это пятый по распространенности язык на планете, третий по рейтингу деловой язык, второй язык международной информации, а также четвертый язык интернет-ресурсов.

По прогнозам, к 2070 году на французском будут изъясняться около 747 миллионов человек.///nCa, 26 ноября 2020 г. (в сотрудничестве с Французским Институтом в Туркменистане)