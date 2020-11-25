Сопредседатели Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили ключевые аспекты двусторонних связей

Сегодня, 25 ноября состоялась онлайн-встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередова и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчука.

Во встрече также участвовали руководители ряда ключевых министерств и ведомств Туркменистана и России.

У заседания была насыщенная повестка дня. Стороны обсудили нынешнее положение и перспективы сотрудничества между двумя странами по широкому спектру. Подтверждён высокий уровень туркмено-российских отношений под руководством глав государств Туркменистана и Российской Федерации.

Детально обсуждены вопросы развития договорно-правовой базы сотрудничества, рассмотрено торгово-экономическое партнерство, а также взаимодействие в промышленной и финансово-банковской сферах. Также затронута совместная деятельность в сфере геологии.

Стороны детально обсудили сотрудничество в области борьбы с новой коронавирусной инфекцией, включая обмен опытом между профильными структурами.

Проанализированы ключевые аспекты взаимодействия в области образования, включая совершенствование структуры партнерства.

Выражена надежда на проведение очередного заседания Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в очном формате.

Кроме того, по итогам заседания был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве в сфере электроэнергетики.

/// MFA Turkmenistan, 25 November 2020