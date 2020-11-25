Туркменистан выступает за сотрудничество по разрешению региональных и глобальных экологических проблем

В ходе своего выступления на 13-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия-Корея» в онлайн формате Министр иностранных дел Туркменистана изложил позицию Туркменистана по экологической тематике.

Как известно экологическая безопасность является одним из ключевых векторов взаимодействия в рамках Форума сотрудничества «Центральная Азия-Корея».

Туркменистан рассматривает охрану окружающей среды в качестве одного из важнейших направлений государственной политики Туркменистана. Это проявляется в принятых национальных планах и программах, а также региональных и международных инициативах Правительства Туркменистана. В частности, выделены Национальная стратегия по изменению климата и Национальная лесная программа, которые созвучны с принципами Парижского соглашения.

Озвучено взаимодействие с корейской стороной по реализации экологических проектов, в том числе по сотрудничеству в области лесного хозяйства и мониторинга качества воздуха в Туркменистане.

Р.Мередов напомнил, что одной из серьезнейших экологических проблем Центральной Азии является высыхание Аральского моря, которая постепенно обретает глобальный характер и крайне негативно сказывается на здоровье человека. Туркменистан призывает к развитию сотрудничества по данному направлению.

/// MFA Turkmenistan, 25 November 2020