Формировать новую модель развития, содействовать восстановлению мировой экономики

Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Туркменистане Сунь Вэйдун

В настоящее время эпидемия COVID-19 продолжает распространяться, ускоряется эволюция небывалых за столетие мировых колоссальных перемен, происходит глубокая перестройка глобальной экономической, научно-технологической, культурной, политической структур и структуры безопасности. Развитие Китая и стран всего мира сталкивается с новой ситуацией и вступило в новую эпоху. На данном фоне Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускорении формирования новой модели развития, которая опирается на циркуляцию национальной экономики и даёт возможность внутреннему и внешнему рынкам взаимодействовать и стимулировать развитие друг друга. Конкретно говоря, внутренняя циркуляция подразумевает непрерывное увеличение внутреннего спроса, продвижение научно-технологических инноваций, защиту безопасности цепочек производства и поставок. А внешняя циркуляция подразумевает последовательное расширение открытости внешнему миру, улучшение бизнес среды, формирование ожиданий долгосрочного и стабильного развития. Данная политика задала новые направления социально-экономического развития Китая, создала новую возможность для восстановления глобальной экономики, а также продемонстрировала уверенность Китая в реагировании на риски и вызовы, его мудрость и ответственность за содействие мировому экономическому развитию.

Новая модель развития будет стимулировать внутренние движущие силы развития китайской экономики. В последние годы по мере изменения внешней среды и факторов развития Китая, импульс международной циркуляции, опирающейся на внешние рынки и ресурсы, значительно ослабевает. Китай должен перестроить импульс экономического развития на «модель, ориентированную на внутренний спрос и инновации» с «модели, ориентированной на экспорт и инвестиции». Китай создал самую полную и крупномасштабную в мире промышленную систему, занимает первое место среди всех стран по количеству патентных заявок на изобретения. В Китае также имеется сверхкрупный внутренний рынок, состоящий из наибольшей численности населения и группы населения со средним доходом в мире. Китай в полной степени способен придавать импульс своего экономическому развитию путём оживления отечественной экономики и бесперебойного функционирования внутреннего рынка. С 2008 года экономика Китая уже начала трансформироваться и делать акцент на внутреннюю циркуляцию. Китайская сторона будет неуклонно реализовывать стратегию расширения внутреннего спроса, ускорять создание полной системы внутреннего спроса, углублять структурную реформу в сфере предложения, всеми силами наращивать самостоятельные инновационные возможности, ускоренными темпами продвигать такие новые стратегические отрасли, как цифровая экономика, интеллектуальное производство, жизнь и здоровье, новые материалы и так далее, формировать больше новых точек и полюсов роста, повышать стабильность и современность цепочек производства и поставок, способствовать высококачественному экономическому развитию.

Новая модель развития представляет собой открытую внутреннюю и международную двойную циркуляцию. Акцент на внутренней циркуляции ни в коем случае не означает, что Китай отрывается от реальности и делает работу без учёта окружающей обстановки. Новая модель развития позволяет путём развития потенциала внутреннего рынка лучше связать его с международным рынком, добиться более эффективного использования ресурсов и более мощного и устойчивого развития. Практика более 40-летнего проведения реформы и открытости полностью доказала, что открытость приносит прогресс, а закрытость неизбежно влечёт за собой отсталость. С точки зрения общей тенденции мирового развития экономическая глобализация остаётся историческим процессом, сотрудничество при разделении труда между разными странами, взаимная выгода и всеобщий выигрыш являются долгосрочным трендом. Перед лицом удара эпидемии и глобального экономического спада открытые врата Китая не закроются, а наоборот будут открываться еще шире. В условиях нормализации профилактики и контроля эпидемии обнародован генеральный план строительства порта свободной торговли на острове Хайнань, ещё более сокращён отрицательный список для доступа иностранных инвестиций, Кантонская ярмарка впервые была проведена в режиме онлайн, облачное привлечение инвестиций за рубежом в рамках 3-й Китайской международной импортной выставки идёт полным ходом, первая глобальная универсальная выставка торговли услугами успешно прошла в Пекине. Всё это стало убедительными свидетельствами о решительном расширении открытости внешнему миру в Китае. Китай будет продолжать углублять реформы, всесторонне повышать уровень открытости, стимулировать развитие мировой экономики открытого типа, совершенствовать более справедливую и равноправную систему международного экономического управления, продвигать развитие экономической глобализации в направлении большей открытости, инклюзивности, общедоступности, сбалансированности и всеобщего выигрыша.

Новая модель развития принесёт миру больше возможностей сотрудничества. Китай является второй крупнейшей экономикой в мире и его вклад в рост мировой экономики несколько лет подряд приближается к 30%, что позволяет Китаю стать двигателем глобального экономического роста. В настоящее время протекционизм и унилатерализм усиливаются, мировая экономика переживает спад, а по глобальным цепочкам производства и поставок нанесён сильный удар, не связанный с экономическими причинами. Китай первым взял эпидемию COVID-19 под эффективный контроль, продвинул всестороннее возобновление производства и работы и стал первой в мире крупной экономикой, которой удалось выйти из рецессии и встать на путь роста. Формирование новой модели развития и стабильной системы внутренней циркуляции в Китае способствует стабилизации глобальной экономической циркуляции, глобальному восстановлению посредством собственного восстановления и глобальному развитию посредством собственного развития, чтобы Китай продолжил играть роль стабилизатора мировой экономики и основного источника глобального роста. Китай будет обеспечивать более низкий уровень тарифов, более короткий отрицательный список, более удобный доступ к рынку, более прозрачные рыночные правила и более привлекательную бизнес среду, строить в стране экономическую систему открытого типа более высокого уровня, вырабатывать многовекторную, многоуровневую и многомерную структуру открытого сотрудничества и создавать ещё больше возможностей для всего мира.

Китай и Туркменистан – стратегические партнёры, близкие друзья и хорошие братья. С 2011 года Китай 9 лет подряд является крупнейшим торгово-экономическим партнёром для Туркменистана и несколько лет прочно занимает место его крупнейшего партнёра по газовому сотрудничеству. С начала текущего года в связи с эпидемией была нажата кнопка «пауза» для обмена «лицом к лицу» между Китаем и Туркменистаном, но обе стороны запустили новый формат общения – быстрое, удобное и свободное «облачное общение». Лидеры двух государств обменивались письмами, министры иностранных дел провели телефонный разговор, заместители министра иностранных дел провели консультации посредством видеосвязи, успешно состоялось первое заседание министерской встречи «Китай – Центральная Азия» в формате видеоконференции, торгово-экономические ведомства, органы здравоохранения и региональные правительства наших стран поддерживают тесные связи, в ходе этих мероприятий активно обсуждены вопросы борьбы с эпидемией и сотрудничества по разным направлениям в постпандемическую эпоху. Убеждён, что при совместных усилиях обеих сторон в 2020 году Китай останется крупнейшим торгово-экономическим партнёром и крупнейшим экспортёром природного газа для Туркменистана. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступают за содействие развитию и процветанию глобальной торговли, вывод глобальной экономики на траекторию устойчивого роста. Китайская сторона готова с туркменской стороной продвигаться вперёд рука об руку, непрерывно расширять и углублять взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, отдавать свои силы для строительства мировой экономики открытого типа и сообщества единой судьбы человечества, а также для восстановления и процветания региональной и глобальной экономики!

/// nCa, 27 September 2020