Как пандемия COVID-19 формирует завтрашний день ЦАРЭС?

Эльвира Кадырова

Онлайн сессия высокого уровня стран ЦАРЭС, состоявшаяся 17 сентября в рамках 53-го годового общего собрания АБР, обозначила основные выгоды более тесной интеграции и гармонизации политических мер для успешного решения вопросов в постковидном мире.

Руководители и заместители экономических и финансовых ведомств Азербайджана, Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Китая, Грузии, Кыргызстана, Монголии, Пакистана обсудили пути регионального сотрудничества на фоне КОВИД-19 с фокусом на извлеченных уроках и дальнейших шагах по преодолению кризиса.

Открыл встречу вице-президент АБР Шисинь Чен. Как он отметил, влияние самой страшной пандемии века ощущается по всей развивающейся Азии, где прогноз роста резко снизился на 0,1% в 2020 году.

«56 миллионов человек снова впадают в крайнюю нищету. В регионе ЦАРЭС, исключая КНР, мы ожидаем сокращение экономической активности на 1,3% из-за сбоев в торговле и транспортном сообщении, низких цен на нефть и потери денежных переводов», – подчеркнул Чен.

Немедленная помощь в размере около 2,8 миллиарда долларов будет оказана региону ЦАРЭС для сдерживания пандемии, предоставления экономических стимулов, обеспечения социальной защиты и поддержки микро -, малых и средних предприятий (ММСП).

Вице-президент также поделился видением АБР относительно будущего регионального сотрудничества на платформе ЦАРЭС с учетом реалий Covid-19.

Во-первых, необходимо создать более устойчивую региональную систему здравоохранения. Ряд областей требуют улучшений – это, например, укрепление региональных комплексных сетей эпиднадзора, создание скоординированных механизмов для замедления распространения вирусов через границы; согласование протоколов и стандартов здравоохранения между странами; и изучение совместных механизмов закупок вакцин.

Во-вторых, регион сообща может содействовать преодолению барьеров, вызванных изменением климата, а также препятствий в сфере женской занятости, трансграничной торговли и туризма, прямых иностранных инвестиций, денежных переводов, цифровизации.

В-третьих, страны ЦАРЭС должны содействовать большему обмену знаниями. Принятие совместных мер значимо для решения общих проблем здравоохранения, трансграничного экономического роста, координации региональной политики.

В-четвертых, необходимо изучить потенциал межрегионального сотрудничества. Речь идет о возможной интеграции и синергии таких платформ, как ЦАРЭС, субрегион Большого Меконга, Программа субрегионального экономического южноазиатского сотрудничества.

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В Центральной Азии статистика заболеваемости Covid-19 все еще растет, и как ожидают в АБР , объем экономической деятельности сократится на 0,5% в связи с нарушением торговых цепочек и транспортных сообщений. Пандемия привела к резкому спаду в сфере услуг, которая зависит от связанности и человеческого взаимодействия, включая транспорт, туризм и розничные продажи. Ожидается, что в странах ЦАРЭС сектор услуг потеряет в среднем 4% ВВП, по сравнению с 1.6% ВВП в промышленном производстве и 1.3% ВВП в сельском хозяйстве.

Между тем, наблюдается неравномерное влияние пандемии на страны ЦАРЭС. Так, например, по данным Генеральной таможенной администрации КНР, за первые полгода 2020 года товарооборот между Китаем и Казахстаном в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился только на 1,5%, тогда как этот же показатель между КНР и Кыргызстаном упал более чем на 50%.

Эта непростая ситуация означает, что акцент на улучшении эффективности шести транспортных коридоров ЦАРЭС, на скорости пересечения границы и на внутреннем потенциале мониторинга и отчетности, остается крайне важным. Поиск путей ускорения обменов играет важную роль для оживления национальных и региональных экономик и снижения влияния на здравоохранение, экономические и социальные проблемы.

Страны Юго-Восточной Азии пережили несколько эпидемий – «азиатский грипп» (1957-1958), «гонконгский грипп» (1968- 1969) и атипичная пневмония (2002-2004), что позволило им извлечь ценные уроки в области профилактики и сдерживания болезней и обмена информацией. По этой причине, Юго-Восточная Азия справляется с последствиями КОВИД-19 несколько лучше, чем другие регионы мира. Использование этого опыта крайне важно для будущего, так как возникающие инфекционные заболевания являются проблемой как сегодняшнего, так и завтрашнего дня.

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В течение 20 лет Программа Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) была надежной платформой для совместного и устойчивого развития через сотрудничество.

Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, страны-члены ЦАРЭС – Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – продолжают работать с партнерами по развитию, чтобы достичь более высоких уровней экономического роста и сократить бедность в регионе.

Видео: ЦАРЭС: 20 лет совместной работы для устойчивого развития

https://www.adb.org/ru/news/videos/20-years-carec-working-together-sustainable-development

/// nCa, 24 сентября 2020 г.