Президент Туркменистана выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

22 сентября Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил на 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН по видео конференцсвязи.

Ниже приведен текст выступления:

Уважаемый господин Председатель!

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Прежде всего, разрешите поздравить господина Волкана Бозкыра с избранием на пост Председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций и пожелать ему успехов на этом ответственном посту.

Прошу господина Тиджани Мухаммада-Банде принять нашу искреннюю благодарность за его умелую и эффективную работу в качестве Председателя завершившейся 74-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Уважаемые участники!

Дамы и господа!

Своё выступление я хочу начать со слов глубокой скорби по сотням тысяч жителей планеты, не пережившим удар коронавирусной пандемии.

Я также выражаю восхищение и признательность врачам, санитарам, медицинским сёстрам и братьям, техническому персоналу, волонтерам, всем тем, кто на протяжении многих месяцев самоотверженно трудится во имя спасения жизней и здоровья людей в самых разных уголках мира.

Наши взоры с надеждой и верой устремлены к ученым, исследователям, работающим над созданием вакцин и препаратов, призванных остановить пандемию. Обращаюсь к ним с благодарностью и готовностью оказать посильную поддержку в их важнейшей миссии.

Да, сегодня мы вынуждены в первую очередь говорить о той новой опасности, с которой столкнулось человечество в XXI веке. За короткий срок COVID-19 стал реальным и, возможно, самым угрожающим вызовом современности.

Вызовом глобального масштаба, не признающим границ, рас и национальностей, оказывающим пагубное воздействие на все сферы цивилизационного развития. Наверное, впервые за многие десятилетия весь мир с такой остротой ощутил свою уязвимость перед общей угрозой.

И – надеемся и верим, что только единством и солидарностью можно её преодолеть, победить, и выйти из этой борьбы обновлённым, более мудрым, ответственным, дальновидным. И пусть нынешний период труден и противоречив, но именно он даёт нам шанс на изменение к лучшему для судеб всей планеты. Не упустить этот шанс, проявить достоинство, сплочённость и подлинный гуманизм – наш высочайший политический и нравственный долг.

Уважаемый господин Председатель!

С самого начала распространения пандемии в мире, Туркменистан деятельно приступил к принятию необходимых мер по противодействию этой угрозе. Были своевременно проведены эффективные защитные мероприятия, сформирована единая национальная стратегия по борьбе с коронавирусной инфекцией, содержанием которой стал комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, медицинского и санитарно-карантинного характера.

Одновременно наша страна наладила тесное международное сотрудничество – как в двустороннем формате, так и по линии международных организаций. Прежде всего, следует отметить тесное взаимодействие Туркменистана с Организацией Объединенных Наций.

В этом контексте мы полностью поддерживаем призывы и обращения Генерального секретаря ООН, прозвучавшие в его выступлениях 23 и 30 марта текущего года.

Принимая во внимание инициативы Генерального секретаря, в Туркменистане на государственном уровне утверждён Национальный план обеспечения готовности к противодействию и реагированию страны на острые инфекционные заболевания. Также был разработан и принят План оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане по противодействию пандемии коронавируса.

Вместе с тем, Туркменистан продолжает своё многолетнее и эффективное партнёрство с Всемирной Организацией Здравоохранения. Высоко ценим роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Её рекомендации в нашей стране показали свою обоснованность и выступают важными ориентирами для деятельности медицинских и других учреждений. Мы и впредь будем расширять и конкретизировать сотрудничество с Всемирной Организацией Здравоохранения, выводить его на системный, долгосрочный уровень.

Для скорейшей победы над пандемией как никогда востребованы тесная профессиональная координация и объединение усилий научно-медицинских сообществ всего мира. Убеждены, что сегодня необходимы комплексное, системное и целенаправленное многостороннее сотрудничество по проблеме опасных вирусных заболеваний, полноценный запуск каналов научной дипломатии.

В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть вопросы разработки и учреждения соответствующих международных инструментов. В частности, под эгидой ВОЗ считаем целесообразным:

– учредить Специальную программу Всемирной Организации Здравоохранения по изучению генома коронавируса;

– разработать многосторонний механизм по борьбе с пневмонией;

– создать Методический центр по лечению и профилактике острых инфекций.

Готовы к предметному общению по реализации данных инициатив со всеми заинтересованными странами и международными структурами.

Уважаемые участники!

Пандемия коронавируса оказывает значительное негативное воздействие на ход и направленность глобальной экономики, серьёзно подрывает усилия мирового сообщества по выполнению Целей Устойчивого Развития. Рассчитываем в этом контексте на активизацию сотрудничества, направленного на восстановление экономических и торговых связей.

Сегодня необходимо создавать платформы для вывода глобальной экономики на траекторию устойчивого роста. На наш взгляд, здесь ключевыми направлениями должны стать энергетика, транспорт, промышленность, торговля.

В данном контексте в ходе 75-й сессии Туркменистан намерен активизировать работу по созданию международно-правового инструментария ООН в области стабильности и надёжности транзита энергии.

Не менее актуальными выступают вопросы сотрудничества в транспортной сфере. Как один из инициаторов широкого международного общения по транспортной проблематике Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос обеспечения стабильных международных перевозок в период чрезвычайных ситуаций. Соответствующий проект резолюции Генеральной Ассамблеи нами подготовлен и направлен на рассмотрение государств-членов ООН.

Полагаем, что планируемая в следующем году в Туркменистане международная конференция министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, станет действенной платформой для выработки согласованных подходов к этой проблеме.

Инициативную роль в работе по восстановлению мировой экономики, стимулированию торговли и инвестиций должна взять на себя Всемирная Торговая Организация. Получив недавно статус наблюдателя в ВТО, Туркменистан будет активно использовать открывшиеся в связи с этим возможности для продвижения практических мер по скорейшему преодолению кризисных явлений в мировой экономике, ее переходу к положительной динамике.

Уважаемые главы и члены делегаций!

Коронавирусная пандемия в той или иной степени затронула большинство стран мира. Но особую опасность она несёт неблагополучным с экологической точки зрения регионам. К сожалению, таких регионов на карте планеты немало, и сказать обо всех в одном выступлении невозможно. Поэтому я бы хотел затронуть проблему, имеющую самое актуальное значение для народов и государств Центральной Азии. Речь идёт о зоне аральского бедствия.

На фоне пандемии ситуация там обостряется, неся реальную угрозу жизни и здоровью людей, значительно повысились риски взрывного распространения эпидемии. В этих условиях мы призываем мировое сообщество обратить самое пристальное внимание на проблемы Арала и Приаралья.

Конечно, определённая работа там ведётся, и немалая – как по линии ООН, так и с участием международных организаций, оказывается содействие деятельности Международного Фонда спасения Арала.

Признательны им за это, высоко ценим труд сотрудников. Но, буду говорить прямо, сегодня этого недостаточно. В деле спасения Арала необходима большая предметность, конкретная практическая помощь и поддержка живущим там людям.

Убеждены поэтому, что тема Арала нуждается в системном и комплексном подходе, соответствующем документально-правовом оформлении и должна быть выведена в качестве отдельного направления работы Организации Объединённых Наций.

В этой связи Туркменистан выдвинул инициативу создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. Отмечаем также важность принятых по инициативе нашей страны в апреле 2018 и в мае 2019 года резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Международным Фондом спасения Арала». Сегодня они выступают в качестве платформы для консолидации совместных усилий на аральском направлении.

Развивая деятельность по созданию международно-правовых основ решения аральской проблематики, в мае 2021 года в рамках очередной сессии Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Туркменистан представит первоначальный проект концепции и структуры будущей Специальной программы по Аралу. Призываем все государства и заинтересованные международные организации к обсуждению этих документов.

Уважаемые участники!

Нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи проходит на фоне сложных и болезненных явлений, связанных с эскалацией военно-политического соперничества, которое мы, к сожалению, наблюдаем сегодня в мире.

Оценка этих событий, их причинно-следственных связей может быть различна. Но очевидно одно: они негативно влияют на общую международную обстановку, размывают основы глобальной архитектуры безопасности, затрудняют осуществление экономических, торговых, гуманитарных связей. Существует опасность расширения зон конфликтогенного потенциала, разрастания очагов напряжённости, вовлечения в различные формы противостояния всё большего числа участников.

Особую озабоченность вызывает проявляющееся в последнее время пренебрежение международным правом. В сложившейся ситуации необходимы консолидация усилий, направленных на укрепление роли международного права, многосторонних правовых инструментов существующей системы глобальной безопасности, неукоснительное соблюдение всеми странами общепризнанных норм, вытекающих из Устава ООН. Только так можно будет сохранить стабильность и предсказуемость в мировой политике, снизить риски возникновения конфликтов.

Одним из путей достижения этой цели является восстановление доверия в международной политике, утверждение культуры уважительного диалога.

Как известно, в сентябре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана приняла резолюцию об объявлении 2021 года – Международным годом мира и доверия. В свете выполнения положений этого документа Туркменистан выступает с инициативой проведения в следующем году Международного форума мира и доверия. Убеждены, что он будет способен дать мощный импульс конструктивному и уважительному многостороннему диалогу по самым актуальным темам современной глобальной повестки.

Уважаемый господин Председатель!

В нынешнем году Туркменистан отмечает знаменательную дату в своей современной истории – 25-ю годовщину с момента закрепления 12 декабря 1995 года за нашей страной международным сообществом в лице ООН статуса постоянного нейтралитета.

Вот уже четверть века нейтралитет является для Туркменистана одной из основ его государственности, проводимой им внутренней и внешней политики. Принципы нейтралитета, его ценности и мировоззрение доказали свое полное соответствие национальным интересам нашей страны, целям и задачам Организации Объединённых Наций.

Закономерно, что в феврале 2017 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно, при соавторстве значительного числа государств-членов, провозгласила 12 декабря Международным днём нейтралитета.

Нейтралитет Туркменистан – это призыв и создание условий для равноправного, уважительного, взаимовыгодного международного партнёрства в политике, экономике, в деле защиты окружающей среды, в обеспечении всеобщей продовольственной безопасности, справедливого и эффективного распределения природных ресурсов планеты, поддержки и помощи беженцам, мигрантам и лицам без гражданства, для решения многих других актуальных проблем современного мира.

Нейтралитет Туркменистана – это высокая миссия миротворчества, готовность нашей страны посредством мирных, политико-дипломатических средств и методов участвовать в решении всех вопросов, возникающих в глобальном и региональном измерениях.

Важнейшая функция и неотъемлемая часть нейтралитета Туркменистана – превентивная дипломатия. Глубоко символично, что именно в столице нейтрального Туркменистана решением Генеральной Ассамблеи при поддержке государств-соседей и членов Совета Безопасности в 2007 году был учреждён Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Следуя логике своей нейтральной политики по обеспечению регионального мира, безопасности и развития, последовательному раскрытию потенциала превентивной дипломатии, в рамках сессии Туркменистан намерен предложить Генеральной Ассамблее рассмотреть проект резолюции «Роль Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Мир, безопасность и развитие в Центральной Азии напрямую зависят от урегулирования ситуации в Афганистане. Позиция Туркменистана здесь принципиальна и неизменна: переговорному процессу альтернативы нет. Весь предыдущий опыт показал, что силовые методы не имеют перспективы и не способны привести к согласию и примирению.

Как нейтральное государство и непосредственный сосед Афганистана наша страна готова обеспечить на своей территории необходимые политические и организационные условия для налаживания мирного диалога между Правительством Афганистана и всеми сторонами, заинтересованными в политическом урегулировании ситуации в Афганистане.

Считаем также, что ключевым условием политической стабилизации, экономического и социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую очередь, в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации.

Последовательно работая в этом направлении, наша страна, как известно, инициировала строительство газопровода по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, а также железнодорожных веток, линий оптико-волоконной связи с выходом на территорию Афганистана, которые уже вступили в стадию практической реализации. Призываем международное сообщество, бизнес-структуры, финансовые институты к более активной вовлеченности в эту работу.

Уважаемые участники!

Для нашей страны ООН была и останется важнейшим, приоритетным партнёром. С духом и буквой Устава ООН мы сверяем все свои шаги на международной арене. И сегодня, в год 75-й годовщины создания Организации Объединённых Наций, Туркменистан ответственно заявляет о своей непоколебимой приверженности великим идеалам, заложенным в ее основание.

Убеждены, что идеалы, ценности и принципы ООН сохранят свою актуальность. Организация Объединённых Наций была, есть и должна оставаться единственной международной организацией, обладающей универсальной легитимностью.

Туркменистан твердо верит в будущее ООН, продолжит укреплять и наращивать стратегическое партнёрство с этой организацией, внося тем самым свой вклад в раскрытие её неисчерпаемого потенциала в интересах всеобщего мира, безопасности и прогресса./// nCa, 23 сентября 2020 г.