Компания Петронас организовала чартерный рейс из Малайзии в Туркменистан

Сегодня ранним утром в международном аэропорту г. Туркменабад приземлился самолет «Малазийских авиалиний», доставивший в Туркменистан из Малайзии специалистов компании ПЕТРОНАС, являющихся гражданами Малайзии, а также наших соотечественников.

Спецрейс был организован компанией ПЕТРОНАС при содействии ГК «Туркменгаз» и Посольства Туркменистана в Малайзии, а также Посольства Малайзии в Туркменистане для плановой ротации специалистов компании ПЕТРОНАС осуществляющих нефтяные работы в соответствии с Договором о Разделе Продукции на территории Туркменистана, а также вывоза граждан Туркменистана «застрявших» в этой стране из-за закрытых по случаю пандемии границ.

При посадке на эвакуационный рейс «Куала Лумпур-Туркменабад» были соблюдены все требования санитарно-эпидемиологического протокола, включая термометрию, наличие ПЦР теста и соблюдение физической дистанции между пассажирами.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ и Комиссии по предотвращению распространения пандемии в Туркменистане, все прибывшие чартерным рейсом из Малайзии граждане пройдут обязательный двухнедельный карантин./// nCa, 15 сентября 2020 (в сотрудничестве с Petronas Carigali Turkmenistan)