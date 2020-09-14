Представляем Халлю – Корейская Волна

Посольство Республики Корея в Туркменистане ежегодно с 2016 года проводит корейскую культурную неделю. Каждый раз, когда проводится это мероприятие, можно наблюдать стремительно растущий интерес к корейской культуре среди туркменского народа, особенно молодежи. Однако, как мы все знаем, в настоящее время мир страдает от пандемии. Covid-19 оказал большое влияние на нашу социальную жизнь в целом, включая культурные мероприятия. Тем не менее, Covid-19 не должен быть препятствием для продолжения изучения корейской культуры и изучения динамики и роста Халлю (Корейской Волны).

Многих может заинтересовать точное значение термина Халлю. Чтобы было понятно: к-поп, к-фильмы, к-красота, корейская еда в наши дни, естественно, подпадают под название Халлю, но вначале все было совсем по-другому [рис.1]. Термин Халлю (корейская волна) впервые появился в китайской газете в 1999 году для обозначения популярной корейской культуры. В то время содержание Халлю было в основном ограничено корейскими драмами и музыкой (Hallyu 1.0).

В начале 2000-х годов корейские драмы были на подъеме, в то время как K-поп-музыка начала демонстрировать первые признаки международной популярности от Азии до Ближнего Востока и Восточной Европы (Hallyu 2.0). K-pop boy band TVXQ и сольный певец BoA – лишь немногие из многих самых ярких звезд того периода [рис.2].

Сфера охвата Халлю расширилась не только до драм, фильмов и K-pop, но и до варьете, литературы, красоты, моды и корейской кухни [рис.3]. Географически Халлю завоевал популярность по всему миру, включая Европу, Америку и Африку (Hallyu 3.0). Концерт “SM Town Live Paris Concert” в 2011 году был отмечен как веха в истории K-pop тем, что билеты на него были распродана всего за 15 минут [рис.4]. Популярность к-драмы тоже была непоколебима: «Моя любовь от звезды», «Потомки Солнца» наряду с корейскими развлекательными программами, такими как «Бегущий Человек» и «Я певец», одна за другой захватывали мировое внимание [рис.5].

Халлю успешно взлетал на новые высоты снова и снова, положив конец вопросам о том, является ли Халлю временной субкультурной причудой (Hallyu 4.0). Наиболее яркими примерами этого этапа корейской волны являются BTS и фильм «Паразит» – горячие ключевые слова в интернете, которые нельзя пропустить. После The Beatles BTS заняла 1-е место в чарте Billboard 200 за самое короткое время, достигнув этого рекорда с полностью корейским альбомом. Что касается «Паразита», то фильм удостоился чести стать первым фильмом, получившим Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и одновременно стал лучшей картиной с Оскаром. [рис.6].

Халлю постоянно меняется, развивается и расширяет свои границы. Что делает Корейскую волну уникальной, так это то, что Халлю легко понять, несмотря на то, что это понятие несет глубокие социальные сообщения естественным и творческим способом. Благодаря деятельности поклонников Халлю все больше людей взаимодействуют друг с другом за пределами языковых и культурных барьеров [рис.7]. Мы приветствуем присоединение туркменского народа к международному сообществу Халлю, чтобы даст возможность наслаждаться более разнообразными культурами и опытом Халлю, внося свой собственный вклад в развитие универсальных понятий и гуманистических посланий.

Посольство надеется, что эти фотографии дадут представление о корейской культурной волне. Мероприятия Корейской культурной недели продолжаться, когда ситуация с пандемией в мире улучшится. И хотя мы пропустили культурные мероприятия в этом году, мы верим, что, несмотря на социальную дистанцию, удерживающую нас вдалеке друг от друга, наши сердца теперь ближе, чем когда-либо. /// nCa, 14 сентября 2020 г. (в сотрудничестве с Посольством Кореи в Ашхабаде)