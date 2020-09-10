На Туркменбашинском нефтеперерабатывающем заводу заложен фундамент новой электростанции – Президент Бердымухамедов принял руководителей компаний Çalik Holding, Лукойл

В среду (9 сентября 2020 года) президент Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента электростанции на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов на Каспийском побережье Туркменистана.

Проект будет осуществляться компанией Çalik Energy, полностью принадлежащей турецкому холдингу Çalik Holding. На станции будут установлены две газовые турбины мощностью 70 мегаватт. Компания Çalik Energy обязуется завершить проект в течение 18 месяцев.

Контракт также предусматривает реконструкцию существующих мощностей по производству электроэнергии на нефтеперерабатывающем заводе.

Новые энергоблоки предназначены для обеспечения электроэнергией строящихся объектов Туркменбашинского НПЗ, в том числе установки замедленного коксования и деасфальтизации гудрона.

Перед собравшимися выступили глава холдинга Çalik Holding Ахмет Чалык и глава российской компании “Лукойл” Вагит Алекперов.

После церемонии президент провел отдельные встречи с Ахметом Чалыком и Вагитом Алекперовым.

Руководитель холдинга Çalik Holding доложил о ходе реализации проектов, осуществляемых его группой компаний в Туркменистане.

Çalik Holding также отвечает за реализацию проекта передачи электроэнергии ТАП (сеть линий электропередач Туркменистан-Афганистан-Пакистан) на территории Афганистана. Президент поручил Ахмеда Чалыку обеспечить своевременное и качественное завершение проекта.

Вагит Алекперов рассказал президенту об опыте, накопленном компанией «Лукойл» в разработке углеводородных месторождений на Каспии. При этом глава компании выразил готовность к более тесному сотрудничеству с Туркменистаном. По его словам, созданный в Туркменистане благоприятный инвестиционный климат и надежная нормативно-правовая база способствуют привлечению иностранных бизнес-инвестиций в разработку нефтегазовых месторождений, строительство сопутствующей инфраструктуры./// nCa

О Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ)

После обретения независимости перед нефтегазовой промышленностью Туркменистана стояла важная задача – обеспечить потребности национальной экономики в основных видах нефтепродуктов, наладить их экспорт.

С учётом этих требований была разработана программа реконструкции и технического переоснащения Туркменбашинского НПЗ, которая позволила значительно повысить эффективность производства, создать гибкую и надёжную систему переработки углеводородного сырья, выпускать конкурентоспособную на мировых рынках продукцию.

В рамках реализации этой масштабной программы на ТКНПЗ были построены установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора (CCR) и миллисекундного каталитического крекинга (MSCC), завод смазочных масел (Lube Oil). В результате Туркменистан первым из государств СНГ полностью прекратил выпуск этилированного бензина, значительно увеличил производство высокооктановых марок автомобильного топлива.

Первым шагом в становлении отечественной нефте- и газохимии стало возведение на ТКНПЗ полипропиленового комплекса (PPL), сырьём для которого служит сжиженный газ, поступающий с установки миллисекундного каталитического крекинга (МSCC).

Сегодня гранулированный пропилен занимает одно из ведущих мест в перечне продукции, экспортируемой приморскими нефтехимиками. Его закупают Россия, Япония, Турция, Иран, Узбекистан, Азербайджан и др.

Значительная часть экспортного товара отправляется потребителям морским транспортом. Для этих целей в Международном морском порту города Туркменбаши сооружён специализированный терминал для хранения и отгрузки полипропилена.

В свою очередь, ввод в действие на ведущем нефтехимическом предприятии страны установки по производству гидроочищенного дизельного топлива (DHT) с минимальным содержанием серы и азота позволил полностью удовлетворить потребности в дизельном топливе, соответствующем мировым экологическим требованиям, отечественной автомобильной и тракторной техники, речных судов, расширить экспортные возможности ТКНПЗ.

К участию в вышеназванных проектах, их финансированию были привлечены ведущие мировые разработчики технологий, обеспечивающих получение высококачественной продукции, крупные компании и банки Японии, Германии, Франции, Республики Корея, США, Турции, Ирана, Израиля – «Chiyoda», «Itochu», «Nissho Ivai», «JGC», «Technip», «Hyundai Engineering», «Edeliyanu», «UOP», «Basell», «Merhav», «Nichimen», «Marubeni», «Еximbank», «JBIC», «Deutsche Bank» и др.

На первенце отечественной нефтехимии была построена электростанция мощностью 126,4 мегаватт с тремя газовыми турбинами от всемирно известной американской компании «General Electric». Мощные трансформаторы, электроэнергетическое оборудование было поставлено из Германии, Франции, Италии и других стран мира.

Наряду с этим, были модернизированы установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АТ), обновлены внутренние и внешние инженерные коммуникации, сооружены новые резервуары для хранения сырья и готовой продукции, установка очистки авиационного керосина, автомобильный и железнодорожный терминал для отгрузки сжиженного газа.

Следует отметить, что новые установки, возводимые на ТКНПЗ, дополняют друг друга за счёт широкого применения безотходных технологий в глубокой переработке нефти, последних достижений в мировой практике. Примером тому – крупный инвестиционный проект, осуществлённый консорциумом компаний «LG International Corp.» и «Hyundai Engineering Co., Ltd» (Республика Корея).

В его рамках построены установки, предназначенные для производства высокооктановых марок автомобильного бензина, отвечающего международным стандартам качества. Необходимые для этого компоненты извлекаются при вакуумной перегонке мазута и переработке сжиженного газа.

Два года назад на ТКНПЗ была смонтирована технологическая линия по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой плёнки (ВОРР). Среди множества синтетических и натуральных упаковочных материалов ВОРР-плёнки сегодня занимают лидирующие позиции, оттесняя таких конкурентов, как целлофан, фольга, полиамид или полиэтиленфторат.

Сегодня товарная продукция ТКНПЗ представлена многочисленными видами и марками продуктов нефтепереработки. В их числе – высокооктановые автомобильные бензины марок А-80, А-92, А-95, авиационный, технический и осветительный керосины, дизельные топлива, широкий ассортимент технических смазочных масел, сжиженный газ нефтяной кокс, дорожный и строительный битум, гранулированный полипропилен и другие товары, реализуемые через Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана.

В настоящее время ведутся работы по строительству новой установки замедленного коксования и деасфальтизации гудрона. Основная задача проекта, осуществляемого консорциумом компаний «WTL FZE» (OAE) и «Westport Trading Europe Limited» (США) – переработка тяжёлых остатков гудрона и мазута на основе технологии компании «Foster Wheeler». Мощность комплекса – 900 тысяч тонн продукции в год.

Помимо суммарного нефтяного кокса, на установке будет вырабатываться сжиженный газ, компоненты для производства бензина. Лёгкий коксовый газойль является также сырьём для установки по гидроочистке дизельного топлива, на которой будет производиться автомобильное топливо стандарта Евро-5. А тяжёлый коксовый газойль станет сырьём для действующей на заводе установки каталитического крекинга.

Расположенное недалеко от города Туркменбаши Кенарское предприятие по хранению и отгрузке нефтепродуктов связано с Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов сетью трубопроводов, по которым нефтепродукты поступают на морской нефтеналивной терминал.

Отсюда корабли национального морского флота и других государств вывозят их на экспорт. Здесь же построена автоматизированная железнодорожная эстакада, которая даёт возможность загружать в цистерны и отправлять по железной дороге 3 миллиона 850 тысяч тонн нефтепродуктов в год, в том числе 1 миллион 800 тысяч тонн автомобильного бензина.

Важнейшим аспектом технического переоснащения первенца отечественной нефтеперерабатывающей промышленности является сохранение экологического благополучия в прибрежной зоне Каспия, с учётом расположенных здесь Национальной туристической зоны «Аваза» и Хазарского государственного заповедника.

Обширная программа природоохранных мероприятий включает проведение научно-исследовательских работ по оценке состояния и разработке мер по очищению морских заливов, восстановлению их природных и биологических ресурсов, утилизацию нефтешлаков и нефтесодержащих грунтов. На ТКНПЗ построены современные очистные сооружения, налажен регулярный мониторинг чистоты воздуха, воды и почвы.

По поручению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова проводится тендер на разработку технико-экономического обоснования «Концептуальной стратегии развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода».

Будут детально проанализированы возможности ТКНПЗ и СНПЗ, определены перспективные направления их дальнейшего развития, а также оптимальный ассортимент нефтепродуктов, с учётом современных требований и спроса на мировых рынках.

В частности, на Туркменбашинском НПЗ планируется построить новые технологические объекты, которые позволят довести глубину переработки нефти до показателя выше 90 процентов. В их числе – комплекс установок гидроочистки дизельных фракций и бензинов, каталитического крекинга и коксования с блоком производства водорода; установка каталитического крекинга тяжелых остатков продуктов переработки нефти, а также установка по производству высококачественных базовых технических масел. [из сообщения агентства ТDH] /// nCa, 10 сентября 2020 г.