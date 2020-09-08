Туркменское кино на большом экране Сеула

Эльвира Кадырова

В столице Южной Кореи, Сеуле, в рамках недели центральноазиатского кино, стартующей 10 сентября, состоится показ туркменского художественного фильма «At-Myrat».

Фильм «At-Myrat» режиссёров К.Аннанова и В.Ишангулиева впервые был продемонстрирован на туркменских кинотеатрах в марте 2017 года.

Кинолента повествует о личностном становлении подростка по имени Мердан и его искренней привязанности к ахалтекинским скакунам. Дед мальчика – опытный коневод-наставник Черкез Ага прививает внуку любовь и понимание характера этих грациозных животных, занимающих столь важное место среди культурных и ментальных ценностей туркменского народа.

Юноша вдохновлен мечтой – овладеть искусством наездничества.

Фильм, содержащий элементы документального кино, иногда совершает экскурс в историю – вглубь веков в эпоху Огузхана, знакомя зрителя с героическим прошлым туркменского народа и истоками национальных традиций коневодства. В воображении мальчика возникают отважные всадники, преисполненные любовью к Родине, мудрые предводители и стратеги.

Лошадь становится настоящим другом Мердана. Образы предков, желание прославить красоту, силу и отвагу ахалтекинцев помогают мальчику добиться цели – победить в турнире юных наездников.

Примечательно, что наряду с известными актерами в фильме, например, в роли Мердана и его деда Черкез ага, снялись непрофессиональные актеры. Тем не менее, они оба имеют отношение к коневодству, что позволило колоритно передать тонкости общения человека и лошади.

Неделя Центральноазиатского кино-2020, которая продлится десять дней, организована Секретариатом Форума сотрудничества Корея-Центральная Азия при Корейском Фонде.

Каждая из пяти стран региона представит на фестивале по одной кинокартине – это «Дорога к матери» (Казахстан, 2016), «Песня дерева» (Кыргызстан, 2018), «Зеркало без отражения» (Таджикистан, 2013), «Ат-Мырат» (Туркменистан, 2016) и «Горячий хлеб» (Узбекистан, 2018).///nCa, 8 сентября