Узбекистан проведет онлайн конференцию о влиянии пандемии на Центральную Азии

Эльвира Кадырова

Парламент и Университет мировой экономики и дипломатии Узбекистана (УМЭД) проведут 16-17 сентября онлайн Международную конференцию на тему “Влияние пандемии на Центральную Азию: первые уроки, коронакризис и перспективы трансформации”.

Как сообщается в пресс-релизе УМЭД, виртуальный форум, в котором примет участие академическое сообщество, парламентарии, специалисты научно-исследовательских центров и международные эксперты, обсудит актуальные вопросы пандемии, первые приобретенные уроки. Прозвучат рекомендации по выходу из коронакризиса и улучшению глобальной подготовленности к подобным чрезвычайным ситуациям.

Разрушительное воздействие пандемии коронавируса стало серьезным вызовов испытанием для всего мирового сообщества в 2020 году. В борьбе с нарастающей угрозой практически все страны мира выбрали путь изоляции от окружающего мира, означающего перекрытие национальных границ, прекращение гражданского транспортного сообщения, а также приостановку или существенное ограничение деятельности крупных производственных предприятий.

Данная пандемия нанесла серьезный урон многолетним усилиям по расширению глобализации, развитию международных институтов и созданию региональных механизмов сотрудничества. Системные разрывы в цепочках поставки товаров, приостановка пассажирского сообщения, закрытие границ, ужесточение визовых правил, рост протекционизма, отсутствие внятной международной координации в противостоянии пандемии во многом парализовали все значимые достижения эпохи глобализации.

Государства сталкиваются с такими задачами, как системные решения для здравоохранения в целях предотвращения распространения инфекции; выработка стратегии выхода из коронакризиса, восстановление туристического потока, привлечение инвестиций, экономический рост, восстановление транспортных коридоров и т.д.; совершенствование нормативно-правовой базы по своевременному и скоординированному ответу на чрезвычайные ситуации; недопущение драматического роста бедности, неравенства и продовольственного кризиса.

Цели и задачи Конференции:

обсуждение стратегии развития пост пандемийного периода;

изучение с передового опыта противостояния коронавирусной инфекции;

обобщение и разработка рекомендаций выхода из кризиса во всех сферах;

анализ трансформация международных и региональных систем управления, взаимодействия и совместного реагирования на кризисные ситуации;

исследование форсирования процессов цифровизации систем управления как в государственном, так и в частном секторах;

изучение правовой практики, улучшение законодательства по электронному правительству;

оценка необходимости формирования национальных и общечеловеческих нормативных актов в целях сплоченного реагирования на подобные вызовы в будущем;

дискуссия об укреплении и расширении как международной, так и региональной кооперации в координации мер по преодолению коронакризиса;

анализ перспектив сохранения положительных результатов глобализации;

обсуждение путей сглаживание негативного социального и экономического эффекта распространения коронавируса;

обмен мнениями о влиянии пандемии на внешнеполитические курсы государств Центральной Азии и их стратегических внерегиональных партнеров.

Материалы форума войдут в коллективный сборник материалов мероприятия, который будет содержать также практические рекомендации. Данная публикация будет представлена широкому кругу заинтересованных организаций.

Об Университете мировой экономики и дипломатии Узбекистана: УМЭД был создан в 1992 году и входит в систему МИД Узбекистана. Данный вуз ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области международных отношений и международного права, а также занимается исследовательской работой. В Университете обучаются иностранные студенты из Канады, Японии, Китая, Кореи, России, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана./// nCa, 8 сентября 2020 г.