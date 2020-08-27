Казахстан закупит у России вакцину против Covid-19 и разрабатывает собственную прививку

Эльвира Кадырова

Казахстан закупит российскую вакцину против Covid-19. Соответствующее соглашение о взаимопонимании было подписано между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» на полях визита правительственной делегации Казахстана в Россию.

«Соглашение предусматривает поставку более 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» в Казахстан, в дальнейшем мы совместно с партнерами рассмотрим возможность увеличения объема поставок вакцины до 5 млн доз», – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Необходимый объем для Казахстана готов произвести Российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Компания «СК-Фармация» является Единым дистрибьютором казахстанского Министерства здравоохранения.

Казахстан намерен провести вакцинацию после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний. И вначале прививка будет сделана казахстанцам, входящим в группы риска – это пожилые, лица, имеющие хронические заболевания, медработники. Вакцинация будет проводиться на бесплатной и добровольной основе.

Кроме того, в рамках визита министр здравоохранения Казахстана провел переговоры со своим российским коллегой, обсудив вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По результатам встречи подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.

Параллельно с реализацией планов закупки зарубежной вакцины, Казахстан продвигается и в деле разработки отечественной прививки против коронавируса.

Как сообщают казахстанские СМИ, в Алматы лаборатория филиала Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) завершила доклинические исследования инактивированной вакцины против COVID-19

Препарат был протестирован не только на лабораторных животных, но и ее создатели попробовали ее на себе. По итогам доклинического этапа исследования, выяснено, что вакцина против COVID-19 не токсична и может быть применена на людях-добровольцах.

Первая фаза клинических испытаний на добровольцах от 18 до 50 лет будет запущена в сентябре, вторая фаза намечена на середину октября и предположительно завершиться в декабре 2020 года.///nCa, 27 августа