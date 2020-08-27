Узбекистан: Страны Центральной Азии готовят региональный документ о добрососедстве и сотрудничестве

Страны Центральной Азии совместно разрабатывают межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью местной газете «Правда Востока».

Инициатива о разработке и принятии данного договора была озвучена первым президентом Казахстана Нурсултан Назарбаевым в ходе Консультативного саммита глав государств ЦА в Ташкенте 29 ноября 2019 года.

В этом фундаментальном политическом документе Назарбаев предложил закрепить основополагающие принципы и цели взаимодействия в регионе, а также обозначить принцип взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности пяти стран.

О необходимости всестороннего сотрудничества и тесной интеграции неоднократно высказывался и Ашхабад. «Туркменистан твёрдо привержен развитию и укреплению братских, добрососедских отношений со всеми государствами Центральной Азии. Мы ясно видим потенциал и перспективы нашего взаимодействия в сфере политики и безопасности, экономики и торговли, экологии, науки, культуры и образования», – отметил тогда на саммите в Ташкенте Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркменский лидер назвал определяющими в отношениях между странами Центральной Азии ныне являются конструктивизм, настрой на совместную работу, понимание общности и неразделённости судеб братских народов и государств и решимость вместе добиваться нужных результатов.

По итогам встречи верхах в Узбекистане было принято Совместное заявление, в котором пять лидеров региона подчеркнули, что «активизация регионального сотрудничества в сферах политики, безопасности, сохранения стабильности и достижения устойчивого развития в регионе отвечает коренным интересам народов центральноазиатских стран, способствует еще большему укреплению братских связей между ними, служит полноценной реализации огромного экономического и цивилизационного потенциала Центральной Азии».///nCa, 27 августа 2020