Казахстан после обретения независимости в 1991 году отказался от четвертого в мире по своей разрушительной силе арсенала ядерного оружия, унаследованного от Советского Союза, и 29 августа 1991 года закрыл крупнейший Семипалатинский испытательный ядерный полигон, что стало самым значимым вкладом в укрепление режима нераспространения.

18 июня 2009 года на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию прекращения испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, а также 1 июля 2009 года на открытии III Съезда лидеров мировых и традиционных религий Первый Президент Казахстана Н.А.Назарбаев выступил с инициативой объявить 29 августа Всемирным днем отказа от ядерного оружия.

2 декабря 2009 года по инициативе Казахстана и в соавторстве с 26 государствами была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний, согласно которой ежегодно проводятся мероприятия, направленные на напоминание миру о страшных последствиях ядерных испытаний и недопущение их возобновления в будущем. Данный факт является признанием международного сообщества значимости даты официального закрытия Семипалатинского полигона, которое имеет историческое значение не только для Казахстана, но и для всего человечества.

Международный день действий против ядерных испытаний был впервые проведен в 2010 году. С тех пор ежегодно этот День отмечается проведением во всем мире различных мероприятий, включая симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, публикации, лекции в академических институтах, информационные передачи и другие события. В Организации Объединенных Наций также на ежегодной основе проводятся мероприятия, приуроченные к этому Дню.

26 августа 2010 года в Астане состоялась Конференция, посвященная Международному дню, с участием Исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Т.Тота, руководства МАГАТЭ и других международных организаций. По ее итогам участниками Конференции было принято Обращение, в котором особо отмечен огромный вклад в глобальный процесс ядерного разоружения и нераспространения Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, принявшего историческое решение о добровольном отказе Республики Казахстан от обладания ядерным оружием и о закрытии одного из крупнейших ядерных испытательных полигонов в мире. Также в Обращении содержится призыв к скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ.

С трибуны международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия», состоявшейся 27-29 августа 2012 года в гг. Астане, Семее и Курчатове, Президент Казахстана Н.А.Назарбаев объявил о запуске международного проекта «ATOM» (Abolish Testing: Our Mission), призвал участников конференции и всех людей доброй воли в мире подержать этот проект, подписавшись под электронной петицией к правительствам мира с призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний. Глава государства также призвал к скорейшей разработке и принятию Всеобщей декларации безъядерного мира.

29 августа 2016 года в г.Нур-Султане в рамках активизации Глобального антиядерного движения совместно с известной НПО «Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение» (PNND) была проведена Международная конференция «Построение мира без ядерного оружия», посвященная 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В конференции приняли участие представители из более чем 50 стран. По итогам мероприятия был принят Итоговый документ «Видение Астаны: от радиоактивной мглы к миру без ядерного оружия».

29 августа 2017 года с участием Президента РК Н.Назарбаева и Генерального директора МАГАТЭ Ю.Амано состоялось торжественное открытие здания Банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ на базе Ульбинского металлургического завода. Предоставив свою территорию для размещения Банка, Казахстан внес свой очередной вклад в укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и создание совершенно нового механизма гарантированных поставок НОУ государствам-членам МАГАТЭ.

29 августа 2018 года в Астане состоялась Международная конференция ОДВЗЯИ «Помня о прошлом, смотря в будущее». В мероприятии приняли участие члены Группы видных деятелей ОДВЗЯИ – известные международные деятели и активисты-сторонники вступления в силу Договора, а также Молодежная группа ОДВЗЯИ – молодые специалисты и студенты из разных стран.

29 августа 2019 года в Нур-Султане состоялась торжественная церемония вручения «Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность». Лауреатами того года стали Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо, и покойный Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш направил видеообращение участникам торжественной церемонии вручения премии, в котором отметил, что мир, свободный от ядерного оружия, включая запрет на ядерные испытания, остается важнейшим приоритетом ООН в сфере разоружения. В связи с чем, Генеральный секретарь ООН выразил благодарность Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за его приверженность этому делу и учреждение данной премии.

Таким образом, Международный день действий против ядерных испытаний наряду с другими событиями и мероприятиями способствует формированию глобальной обстановки, открывающей более оптимистичные перспективы продвижения к миру, свободному от ядерного оружия.

26 августа 2020 года состоится мероприятие в формате видеконференции, посвящённое Международному дню действий против ядерных испытаний. В мероприятии с участием Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, Председателя Генеральной Ассамблеи ООН М.Бандэ, Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Л.Зербо планирует официально представить Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.Назарбаева и бывшего Президента Финляндии Т.Халонен в новом уникальном статусе – «чемпионы ОДВЗЯИ».

Кроме того, по случаю этой даты официальные мероприятия в режиме видеоконференцсвязи запланированы в столицах США и Великобритании.

Так, 2 сентября 2020 года в Вашингтоне американские НПО Arms Control Association и Center for Policy Research (SUNY-Albany) проведут вебинар на тему «Укрепление нормы запрета на ядерные испытания (Strengthening the Norm of the Nuclear Test Ban)», в котором примут участие эксперты США и РК в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

8 сентября 2020 года в Лондоне состоится вебинар на тему «Многостороннее сотрудничество в период пост-COVID – шанс для достижения Мира, свободного от ядерного оружия». В мероприятии примут участие Министр Европейского соседства и Америк, Заместитель министра иностранных дел, депутат Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии У.Мортон, Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Л.Зербо, Генеральный директор отделения ООН в Женеве Т.Валовая, Заместитель министра иностранных дел РК Е.Ашикбаев и др.

