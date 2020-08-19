Китай на пороге массового производства собственной вакцины от Covid-19

Национальное управление интеллектуальной собственности Китая выдало первый патент на созданную в стране вакцину от COVID-19, сообщает CTGN.

Вакцина, получившая название Ad5-nCoV, разработана китайской биофармацевтической компанией CanSino Biologics Inc., и исследовательской группой Академии Военных Наук во главе с китайским военным экспертом по инфекционным заболеваниям Чэнь Вэем.

По данным Национального управления интеллектуальной собственности Китая, вакцина может быть немедленно пущена в массовое производство в случае вспышки болезни.

Шанхайский эксперт по вакцинам Тао Лина отметил, что выдача патента, вероятно, облегчит процесс маркетинга. Официально выданный патент также повысит доверие рынка к разработанным в Китае вакцинам от COVID-19, особенно на международном рынке, добавил Тао.

Вакцина основана на технологической платформе CanSinoBIO аденовирусной вирусной векторной вакцины, которая также была успешно применена для разработки глобальной инновационной вакцины против инфекции, вызванной вирусом Эбола.

В июне 2020 года вакцина получила специальное разрешение на применение в армии.

Результаты доклинических исследований “Ad5-nCoV ” на животных продемонстрировали способность препарата индуцировать сильный иммунный ответ у животных.

Следующие два этапа клинических испытаний уже завершены, и их результаты опубликованы в научном журнале Lancet.

Итоги испытаний доказали, что вакцина «Ad5-nCoV» достаточно иммуногенна, быстро индуцирует гуморальные и Т-клеточные реакции у большинства участников испытаний.

14 августа Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение у себя в стране третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины Ad5-nCoV.

Кроме того, вакцину китайского производства испытают в Саудовской Аравии, Канаде и ряде других стран.

Напомним также, что 11 августа в России официально была зарегистрирована вакцина от Covid-19.///nCa, 19 августа 2020