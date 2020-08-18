Россия наращивает экспорт медикаментов в Туркменистан

За период с июля 2020 года по сегодняшний день Россия экспортировала в Туркменистан продукции медицинской промышленности на сумму свыше 7,8 млн долл. США.

Основными статьями экспорта, осуществляемого по линии торгового представительства Российской Федерации в Туркменистане, стали лекарственные препараты, медицинское оборудование и средств индивидуальной защиты.

В частности, в поставки вошла продукция от татарстанских фармацевтических производителей – АО «Татхимфармпрепараты», ГУП «Таттехмедфарм», ООО «ФармМедПолис РТ».

Кроме того, московская компания ЗАО «ФармФирма «Сотекс» экспортировала на туркменский рынок медицинских препаратов на сумму 571 тысяч долл.США и тамбовское АО «Корпорация «Росхимзащита» направила 30 000 комплектов средств индивидуальной защиты.

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в первом полугодии 2020 года в Туркменистан было экспортировано фармацевтической продукции общей стоимостью свыше 13 млн.долл.США, что почти на 5,8 млн.долларов больше чем за аналогичный период 2019 года. ///nCa, 18 августа