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Коррупция свирепствует, говорят афганские антикоррупционные организации

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Афганские антикоррупционные организации единодушны во мнении о том, что коррупция достигла новых высот в финансовых учреждениях правительства. Такова суть доклада, опубликованного 8 августа 2020 года агентством TOLOnews, одной из ведущих независимых новостных и вещательных сетей Афганистана.

В докладе объединены мнения представителей афганской торгово-инвестиционной палаты (ACCI), независимого Объединенного комитета по мониторингу и оценке борьбы с коррупцией (MEC), организации Integrity Watch Afghanistan (IWA) и некоторых законодателей.

Основное внимание в отчете уделяется предполагаемой коррупции со стороны высокопоставленных чиновников, включая некоторых министров, и неспособности администрации Гани решить эту проблему. /// nCa, 8 августа 2020 г.

С докладом можно ознакомиться здесь: https://tolonews.com/business/corruption-rampant-involves-top-afghan-officials-watchdogs

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