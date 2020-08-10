Министры иностранных дел стран Центральной Азии и Японии встретятся по видеосвязи

Министры иностранных дел стран-участниц диалога “Центральная Азия + Япония” встретятся в формате телемоста 11 августа 2020 года.

Председательствовать на встрече будет министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу.

Как ожидается, стороны рассмотрят вопросы регионального сотрудничества в Центральной Азии и взаимодействия центральноазиатских стран с Японией в рамках борьбы с пандемией Covid-19.

Центральная Азия+ Япония – это многоуровневый формат диалога между Японией и Центральной Азией, включающий встречи министров иностранных дел, совещания высокопоставленных должностных лиц, интеллектуальный диалог (Токийский Диалог), встречи экспертов и бизнес-диалог.

Диалог “Центральная Азия плюс Япония” был создан в 2004 году в качестве базовой платформы сотрудничества между Японией и пятью центральноазиатскими странами. /// nCa, 10 августа 2020 года