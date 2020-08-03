Интернет магазины Ашхабада – множество возможностей для шопинга «дома»

Эльвира Кадырова

Электронные способы ведения розничной торговли в Туркменистане набирают обороты популярности среди населения. И причин тому множество. Ведь главное преимущество интернет магазинов – это в том, что покупатель экономит время и деньги, что так важно в жизни современного человека. А еще, что также существенно в нынешних реалиях повышенных вирусных рисков, с интернет-магазином отпадает необходимость посещения многолюдных рынков и супермаркетов, где как ни старайся сложно соблюсти социальную дистанцию.

Итак, где сегодня отовариваются туркменистанцы, не выходя из дома?

Продукты питания, бытовая химия, товары для дома

Интернет-магазин 100haryt предлагает товары на любой вкуc. В огромном каталоге онлайн маркета можно найти все, что душе угодно – это компьютеры, гаджеты и смартфоны, различные аксессуары для электронных девайсов, малая бытовая техника, товары для дома, бытовая химия, парфюмированная продукция, книги, игрушки для детей и многое другое. Всего в каталоге представлены свыше 200 туркменских и зарубежных брендов и производителей.

Для того, чтобы совершить покупку, достаточно зарегистрироваться на сайте магазина. При заказе на сумму свыше 100 манатов курьерская доставка осуществляется бесплатно. Оплатить покупки можно наличными при доставке.

Помимо бытовой техники и химии, разнообразные продукты питания – фрукты, овощи, консервированную продукцию, молочные изделия, выпечку – предлагает онлайн-маркет Giper Onlaýn Söwda. При заказе на сумму более 50 манат, доставка предоставляется бесплатно. Менее этой суммы, заказ доставляется за 10 манат. Но можно выбрать и экспресс-доставку за 20 манат в течении часа.

Интернет-магазин «Ynamdar» работает всего лишь год. На сегодняшний в каталоге магазина предлагается более тысячи видов товаров – продовольственные товары, бытовая химия, проукты питания – которые принадлежат сотням разных брендов.

В настоящее время бесплатная доставка продуктов осуществляется по городам Ашхабад и Аннау. Минимальный заказ должен составлять не менее 100 манат. Оплата выполняется наличными или через карту «Алтын асыр» в национальной валюте.

Ak Tam Bazary это интернет-торговая площадка с большим выбором товаров и услуг, представленных на рынке Туркменистана. Здесь на одном сайте собрано несколько продавцов, товары которых классифицированны в каталоге.

Хорошо известная в Ашхабаде сеть супер-маркетов “Kämil Market” работает и онлайн. Минимальная сумма заказа должна составлять 100 манат. Стоимость доставки – 10 манат.

Онлайн-магазин “Nur Market” предлагает продукты питания, бытовую химию и зоо-товары. Доставка осуществляется как по городу Ашхабаду, так и по пригороду. Доставка курьером при сумме заказа свыше 100 манат осуществляется бесплатно. При сумме ниже доставка стоит 5 манат. Доставка выполняется с 11-00 до 20-00

Заказать нужные товары в интернет-магазине Balary можно на сайте или в мобильном приложении. Если сумма заказа превышает 100 манат доставка осуществляется бесплатно. Стоимость доставки зависит от вашего местоположении. Оплатить покупку можно наличными или банковской картой «Алтын асыр».

Одежда и косметика

Недавно Марыйская швейная фабрика «Ýeňiş» открыла свой интернет магазин на официальном сайте.

Пока онлайн можно приобрести только мужские и подростковые сорочки. Стоимость варьируется от 61 до 120 манатов. Оплата может быть произведена в двух формах, наличной и безналичной.

Доставляет заказ курьерская служба «Türkmenpoçta çaparçylyk» в течении одного дня по Ашхабаду (15 манат) и 1-3 дня для велаятов (20 манат). При заказе на сумму свыше 1000 манат – доставка бесплатная.

Текстильную продукция – мужскую, женскую и детскую одежду – можно заказать и в интернет магазине «Туркменпочты» на сайте.

Импортную одежду для всей семьи можно заказать в интернет-магазине Wabrum.

В Wabrum можно купить модную одежду, обувь, аксессуары, товары для дома по выгодным ценам, ниже предлагаемых на рынке. Например, тут можно найти известную туркменскому потребителю марку турецкого бренда LC Waikiki в широком ассортименте и по доступной цене.

Также, как и на других онлайн-торговых площадках, в момент оформления заказа покупатель ничего не платит. Заказ оплачивается при получении, наличными. До транспортных ограничений, связанных с пандемией, все заказы доставлялись в течение 20 рабочих дней по Ашхабаду и 30 рабочих дней по другим городам Туркменистана.

Интернет –магазин Dukanym работает на рынке доставки более 11 лет. На сайте магазина можно купить всю линию красоты и ухода за телом и домом от известных российских и зарубежных производителей.

Электроника и техника

Ассортимент товаров в онлайн-магазине “Tolkuchka” постоянно пополняется новинками техники и электроники. На сайте магазина можно найти различные коммуникационные девайсы и аксессуары к ним – это мобильные телефоны и смартфоны; планшеты, ноутбуки, видеокамеры, игровые консоли, принтеры, сканеры, роутеры и модемы и многое другое.

На продаже электронной техники специализируется также магазин Goshmak , которые присутствует на рынке онлайн-торговли с 2014 года. На сайте также имеется раздел «Не нашли что искали, напишите нам!», то есть уникальные товары можно будет заказать индивидуально.

Качественную, современную бытовую технику для дома и офиса от таких брендов как Bosch, Philips, Tefal, Kenwood, предлагает Интернет-магазин Ashgabat Market.

Канцелярские принадлежности

Крупнейший в Туркменистане канцелярский интернет-магазин GALAM.TM насчитывает в своем каталоге десятки наименований товаров для школы, офисов, книг, товаров для творчества, сувениров и подарков.

Из года в год магазина продолжает развиваться, расширять географию присутствия и улучшать качество обслуживания. Покупка доставляется в течении двух дней, при заказе на сумму выше 80 манат по Ашхабаду доставка бесплатная, по велаятам – доставка бесплатная при покупке на сумму свыше 200 манат.

Кафе и рестораны

Онлайн-сервис «Dostawka.bar» работает на всей территории Туркменистана. Это платформа, где встречаются потребители и рестораны. Так, клиенты может выбрать в приложении блюда из своего любимого кафе или попробовать что-то новое и заказать доставку в любую точку города, а заведения общественного питания получают бесплатную платформу для принятия заказов и размещения рекламы.

Один из основных плюсов сервиса – больше не нужно хранить кипу визиток ресторанов, больше никаких звонков и утомительного ожидания. Операторы кафе или приложения сами связываются с клиентами для приема заказа. /// nCa, 3 августа 2020 г.