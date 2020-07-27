Решительный путь к достижению ЦУР к 2030 году, несмотря на пандемию COVID-19

Армида Салсия Алисджахбана, Канни Вигнараджа, Бамбанг Сусантоно

После пандемии COVID-19 в странах Азиатско-Тихоокеанского региона ослабевают ограничения, но ясно одно – возвращение к обычному бизнесу немыслимо в регионе, который уже сбился с пути достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Виртуальный политический форум высокого уровня по устойчивому развитию недавно созвал правительства и заинтересованные стороны по всему миру, чтобы сосредоточиться на теме более эффективного восстановления, не забывая при этом о глобальных целях.

Азия первой пострадала от Covid-19 и ощутила его разрушительные социальные и экономические последствия. Усилия по борьбе с пандемией показали, как много людей в наших обществах живут в опасной близости от нищеты и голода, не имея доступа к основным услугам. От 90 до 400 миллионов человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут снова оказаться в нищете, живя менее чем на 3,20 доллара в день. Многие страны предпринимают смелые действия по минимизации человеческих потерь и экономических издержек, которые, по оценкам АБР, в мае составили от 1,7 трлн до 2,5 трлн долл.только в этом регионе.

Ориентация миссии и мобилизация финансовой и социальной поддержки для реализации ЦУР

По мере переключения внимания с непосредственных последствий пандемии для здоровья людей на решение социальных и экономических проблем, правительства и общества сталкиваются с беспрецедентным политическим, правовым и бюджетным выбором. Обязательство ЦУР по искоренению нищеты и достижению устойчивого развития в глобальном масштабе к 2030 году—может служить маяком в эти неспокойные времена.

В нашем новом совместном докладе «Ускорение ЦУР: движущая сила преобразований в Азиатско-Тихоокеанском регионе» выделяются шесть точек выхода на путь достижения ЦУР перед лицом пандемии. К ним относятся укрепление благосостояния и потенциала человека, переход к устойчивой и справедливой экономике, создание устойчивых продовольственных систем, достижение обезуглероживания энергии и всеобщего доступа к энергии, содействие устойчивому городскому и пригородному развитию и обеспечение глобального экологического достояния.

Каждая из этих точек была нарушена пандемией. Однако эти сбои могут создать возможности для новых подходов к достижению целей ЦУР, отражающих амбиции повестки дня на период до 2030 года.

Что потребуется для приведения систем и институтов в соответствие с ЦУР по мере их продвижения вперед?

Пандемия выявила хрупкость и системные пробелы во многих ключевых системах. Однако существует много осуществимых стратегий, которые страны использовали как до, так и после Covid-19 для ускорения прогресса, связанного с целями в области развития. Страны предприняли шаги по расширению универсальных систем здравоохранения, укреплению систем социальной защиты, включая денежные переводы и системы распределения продовольствия для уязвимых домашних хозяйств. Ключом к таким усилиям были точные и регулярные данные. Инновационная деятельность, направленная на оказание помощи наиболее обездоленным группам населения в получении доступа к финансированию, кредитование малых и средних предприятий (МСП), также имеет жизненно важное значение. Ряд стран приняли всеобъемлющие подходы к различным формам дискриминации, особенно связанным с гендерным насилием и насилием по признаку пола. Партнерские отношения, в том числе с частным сектором и финансовыми учреждениями, сыграли решающую роль в содействии творческим решениям. Этот опыт дает основания для оптимизма.

Политические изменения для решение сложных задач

Меры реагирования на кризис Covid-19 должны быть сосредоточены на благосостоянии людей, расширении их прав и возможностей и продвижении равенства. Стимулирование изменений в связях между людьми и окружающей средой для защиты здоровья и природных ресурсов является ключом к будущему, в котором не повторится нынешний кризис.

Нам нужна революция в политическом мышлении и практике. Инклюзивные и подотчетные системы управления, адаптивные институты, обладающие устойчивостью к будущим потрясениям, всеобщая социальная защита и медицинское страхование, а также более сильная цифровая инфраструктура являются частью необходимых преобразований. Все они требуют низкоуглеродной и экологически устойчивой инфраструктуры и энергетического перехода.

Несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона разрабатывают амбициозные новые стратегии зеленого восстановления и инклюзивные подходы к развитию. Республика Корея недавно объявила о новом соглашении, основанном на двух основных принципах: цифровизации и обезуглероживании. Многие страны Тихоокеанского региона, уже выступающие за достижение амбициозных целей в области чистой энергетики и борьбы с изменением климата, сосредоточивают свое внимание на «голубом восстановлении», пользуясь возможностью содействовать более устойчивым подходам к управлению рыболовством. Индия недавно объявила о запуске крупнейшей солнечной электростанции в регионе. Китай создает больше рабочих мест в секторе возобновляемых источников энергии, чем в отраслях, работающих на ископаемом топливе. Многие страны нашего региона расширяют системы социальной защиты в рамках восстановления COVID-19.

Такие учреждения, как Организация Объединенных Наций и АБР, мобилизовали свои усилия для поддержки совместного реагирования на кризис. Сейчас жизненно важно, чтобы мы позволили странам получить поддержку, необходимую им для достижения ЦУР.

Авторы:

Армида Салсия Алисджахбана, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

Канни Вигнараджа, помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций и директор Регионального бюро для Азии и Тихого океана, программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Бамбанг Сусантоно, вице-президент по управлению знаниями и устойчивому развитию Азиатского банка развития (АБР)

/// nCa, 27 июля 2020 г. (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)