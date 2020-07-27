Пресс-релиз – Министерства иностранных дел Туркменистана

27 июля 2020 года по каналам телерадиокомпании «Мир» транслировалось сообщение ее собственного корреспондента в Республике Таджикистан Азамата Зияева,

в котором прозвучала информация о том, что причиной ожидаемой в ближайшие дни в Таджикистане жаркой погоды послужил поток теплого воздуха, поступивший из Ирана через территорию Туркменистана.

Туркменская сторона рассматривает такое заявление как профессионально неграмотное и подчеркивает, что многолетние наблюдения гидрометеорологических центров Туркменистана и других государств свидетельствуют о том, что потоки ветра из региона Ближнего Востока, влияющие на формирование климата в Центральной Азии, сталкиваясь с особенностями географического рельефа, меняют свое направление. При этом во многих случаях скорость ветра снижается и их воздействие на климат стран, находящихся на значительном удалении от пустынно-степных зон Ближнего и Среднего Востока и окруженных высокогорными массивами, минимизируется. В этом контексте утверждение о том, что «горячие» потоки ветра из Ирана через Туркменистан достигли в эти дни территории Таджикистана,

не выдерживает никакой критики. Этот факт подтверждается данными объективных наблюдений Гидрометеорологической службы Туркменистана.

Одновременно, туркменская сторона с учетом нынешней ситуации, сложившейся в мире в связи с распространением коронавирусной и других инфекций, считает вышеуказанное сообщение таджикского журналиста политически некорректным. Это обусловлено тем, что в настоящее время, когда мировое сообщество консолидирует усилия в борьбе с пандемией, активизировались научные исследования

в области вирусологии, в частности по такому направлению, как изучение природы происхождения коронавируса. Одним из серьезных выводов 239 ученых из 32 стран мира стало признание того факта, что вирусы могут длительное время находиться в аэрозольных капельках в воздухе. Соответственно воздушно-капельный путь передачи вирусных инфекций является наиболее вероятным и распространенным. Об этом указанными специалистами в июле текущего года было направлено открытое письмо в адрес Генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения.

Исходя из сказанного, считаем, что любое упоминание конкретного названия какой-либо страны в контексте передвижения воздушных масс с/или через ее территорию может вызвать подозрения в переносе опасных инфекций в другие страны.

Поэтому туркменская сторона, отмечая политическую близорукость корреспондента, подготовившего и распространившего вышеназванную информацию, подчеркивает неприемлемость нарушения сложившихся в международной практике норм политической этики.

Вместе с тем, обращая внимание на особую опасность для здоровья человека инфекций и в первую очередь вирусов, переносимых воздушными потоками, туркменская сторона проводит в жизнь позицию, в соответствии с которой страны мира призываются к сотрудничеству в решении серьезных экологических проблем.

Одной из них является трагедия Арала.

Именно здесь – в зоне экологического бедствия, вызванного высыханием Аральского моря, формируются воздушные массы, которые оказывают крайне негативное воздействие на природу, климат, здоровье людей, проживающих в Приаралье и далеко за его пределами. Пыльно-солевые бури, переносящие особо вредные вещества со дна высохшего Арала, распространяются на тысячи километров и представляют собой реальную опасность для жизни человека.

Возглавляя Международный фонд спасения Арала (МФСА) в период 2017-2019 годов, Туркменистан предпринял ряд значительных шагов по активизации деятельности этой международной структуры. В частности, в результате проведенных мер организационного характера стала возможной работа всех органов и комиссий МФСА на системной основе. Впервые за многие годы состоялся Саммит Глав государств-учредителей МФСА, прошедший в Туркменистане в августе 2018 года. За три года туркменского председательства в Фонде были приняты важные решения и документы, нацеленные на дальнейшую совместную работу центрально-азиатских стран по уменьшению негативного воздействия последствий Аральской экологической катастрофы на решение природоохранных, социально-экономических, гуманитарных вопросов в регионе.

Туркменистан также активно продвигает в ООН и на других международных площадках инициативу о разработке Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря. В этом процессе имеются заметные результаты.

Туркменская сторона надеется, что и Таджикистан, осуществляющий в настоящее время функции председателя в МФСА, приложит надлежащие усилия для продолжения конструктивных начинаний Туркменистана в рамках совместной работы в Фонде.

Убеждены, что слаженная деятельность по решению комплекса вопросов Аральской проблематики, особенно востребована сегодня, когда весь мир ведет борьбу с серьезной глобальной угрозой – пандемией коронависрусной инфекции.

Исходя из вышеизложенного, Министерство иностранных дел Туркменистана, отмечая контрпродуктивность каких-либо информационных выпадов, мешающих нормальному развитию конструктивного сотрудничества, подчеркивает необходимость концентрации внимания государств на продолжении широкого многостороннего партнерства, направленного на решение актуальных вопросов, стоящих в региональной и международной повестках дня.

/// MFA Turkmenistan, 27 July 2020