НОАК КНР отмечает 93-летнюю годовщину

Комментарий nCa

1 августа 2020 года НОАК (Народно-освободительная армия) Китая отметит свое 93-летие. На протяжении всего этого периода НОАК приспосабливала свои цели и потенциал к национальным целям Китая. Под руководством Си Цзиньпина укрепилась ориентация НОАК на поддержание мира в быстро меняющихся условиях. Это основано на правильном понимании того, что мир является предпосылкой экономического прогресса и процветания человечества.

Идти по пути мирного развития – такова реакция Китая на направление развития Китая.

На протяжении последних десятилетий Китай неизменно проводит независимую и стабильную мирную внешнюю политику и выступает против всех видов гегемонизма и силовой политики, не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, никогда не будет претендовать ни на гегемонизм, ни на экспансию. Совершенно очевидно, что Китай и впредь будет придерживаться оборонной политики оборонительного характера в новую эпоху.

2020 год – не простой год. Эпидемия пневмонии, вызванной COVID-19, вспыхнула и распространяется во всём мире. Под руководством Коммунистической Партии КНР китайский народ в короткие сроки достиг важных результатов по профилактике и контролю эпидемии, что позволило Китаю стать одной из первых стран, которые успешно взяли эпидемию под эффективный контроль. Также был накоплен в данном процессе богатый позитивный опыт профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции, чем китайская сторона со всей откровенностью делится с мировым сообществом.

Народно-освободительная армия Китая не только принимает активное участие в профилактике и контроле эпидемии в стране, но и неуклонно развивает международное противоэпидемиологическое сотрудничество, внося важный вклад в обеспечение мира и стабильности на планете. Вирус не имеет границ и является общим врагом человечества, солидарность и сотрудничество – самое мощное оружие в борьбе с эпидемией.

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу строительства сообщества единой судьбы человечества и формирования сообщества здравоохранения человечества, что получило широкое одобрение и поддержку многих стран мира, в том числе и Туркменистана. Несомненно, что при совместных усилиях Китая, Туркменистана и разных стран мира человечество обязательно преодолеет временные трудности и победит эпидемию.

Будучи стратегическими партнёрами, политические отношения двух сторон стабильно развиваются. Вооружённые Силы стран тоже тесно сотрудничают и достигли плодотворных результатов в различных сферах.

Можно с уверенностью сказать, что в будущем при совместном внимании лидеров двух стран и под руководством глав обеих армий, дружба и практическое сотрудничество между Вооружёнными Силами Китая и Туркменистана достигнет ещё большего и большего прогресса.

/// nCa, 27 июля 2020 г.