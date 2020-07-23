Роль Абу Насра аль-Фараби в современной цивилизации

В текущем году в Казахстане и во всем мире празднуется 1150-летний юбилей великого философа Востока Абу Насра аль-Фараби. Данное событие включено в Календарь памятных дат ЮНЕСКО и широко отмечается на международных культурных площадках при поддержке ИСЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ и других авторитетных организаций. Празднование юбилея аль-Фараби в таком масштабе придает мощный импульс популяризации, изучению и осмыслению среди молодого поколения и международной общественности творческого наследия великого ученого, который внес неоценимый вклад в развитие мировой науки и цивилизации.

Жизненный путь аль-Фараби

Великий мыслитель Востока аль-Фараби родился в 870 году в местности Фараб, которая находилась в районе впадения реки Арысь в Сырдарью на территории современного Отырарского района на юге Казахстана. Отырарский оазис, расположенный на стыке кочевой степи с оседлым земледельческим населением, на развилке важнейших торговых путей после арабского завоевания стал называться округом Фараб.

Полное имя аль-Фараби – Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки. Слово «тархан» в составе его имени свидетельствует о принадлежности философа к привилегированному роду, а словосочетание «ат-Тюрки» показывает, что аль-Фараби был тюрком по происхождению. Немногочисленные биографические данные об аль-Фараби до нас дошли благодаря сочинениям средневековых авторов: «Источники сведения о классах врачей» Ибн Аби-Усайбиа, «Сообщения об ученых и мудрецах», автором которых является аль-Кифти и «Даты кончин знаменитых людей и сведения о сынах времени» Ибн Халликана.

Историки предполагают, что до двадцати лет аль-Фараби жил в Отыраре. Здесь он начал свой путь к познанию мира. В юности аль-Фараби имел возможность ознакомиться с сокровищами богатейшей по тем временам Отырарской библиотеки, которая считалась второй в мире по количеству книг и рукописей после знаменитой Александрийской библиотеки. Вероятно, с тех пор в нем пробудилась неутолимая жажда познания.

Двадцатилетним юношей аль-Фараби покидает родные края и много путешествует в поисках новых знаний. Существуют сведения о том, что до своего отъезда из Центральной Азии аль-Фараби некоторое время учился и работал в Шаше (Ташкент), Самарканде, Бухаре, Мерве.

Продолжать образование философ отправился в Багдад, столицу и культурный центр Арабского халифата. По пути он побывал во многих городах Ирана: Исфахане, Хамадане, Рее (Тегеран). В Багдаде, являвшемся центром притяжения для интеллектуалов того времени, аль-Фараби приступил к изучению различных отраслей науки и языков. Именно здесь работала знаменитая школа переводчиков, которые переводили и комментировали произведения Платона, Аристотеля, Галена, Евклида. Вскоре аль-Фараби стал ведущим ученым, известным во всем Арабском халифате.

В 941 году великий мыслитель поселился в Дамаске, где провёл оставшуюся часть жизни, занимаясь научной работой. На склоне лет ученый побывал в Египте, а вернувшись в Дамаск в конце 940-х гг., уже не покидал этот город до самой смерти. Скончался аль-Фараби в 950 г. в возрасте восьмидесяти лет и был погребен на «кладбище царей» Баб-ас-Сагир в Дамаске.

Аль-Фараби на валюте Казахстана

Аль-Фараби оставил после себя богатое культурное наследие. Его труды (около 160 трактатов) составили основу средневековой философии и философии эпохи Возрождения. Его огромной заслугой была европеизация науки арабского мира и систематизация научных знаний. По некоторым сведениям, аль-Фараби за всю свою жизнь овладел 70 языками. Сохранились работы ученого на тюркском, арабском, греческом, персидском языках.

Философия великого мыслителя

Познания аль-Фараби были универсальными. Его интересовали как гуманитарные, так и естественные науки. Всю жизнь аль-Фараби посвятил изучению аристотелевской концепции рассуждений – формальной логике, платоновской онтологии и гносеологии – теории бытия и познания. Его признают основоположником восточного перипатетизма – философской системы, взросшей на аристотелевском учении. Поэтому его часто называют «Вторым учителем» (после Аристотеля). Аль-Фараби создал целую энциклопедическую систему. Его трактаты охватили все известные в то время отрасли знаний: политику, психологию, этику, естествознание, эстетику, логику и философию.

Результатом разносторонних научных изысканий аль-Фараби явился трактат «О классификации наук», в котором в строгом порядке были перечислены науки того времени, определен предмет исследований каждой. Ученый предложил эту систему как основу высшего образования. На вершине наук, по его мнению, находится языкознание (письмо, чтение и поэтика), далее идут логика, математика, физика, метафизика, политика. По свидетельствам современников, «ничего подобного никто ранее не писал». В XII в. «Классификация наук» была дважды переведена на латынь.

Ряд социально-этических трактатов аль-Фараби посвящён концепции об идеальном обществе, государстве и правителе: «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «О достижении счастья», «Указание путей к счастью», «Гражданская политика», «Книга о войне и мирной жизни», «Книга изучения общества», «О добродетельных нравах». Опираясь на политические и этические идеи греческих философов и используя социальные идеи древнего Востока, аль-Фараби разработал стройную теорию общественного устройства.

Согласно учению аль-Фараби, во главе добродетельных городов находятся правители-философы, выступающие одновременно и в роли предводителей религиозной общины. Правителем должен быть человек, постигший глубины познания и отрекшийся от соблазнов бытия, материальных ценностей. Аль-Фараби считал, что каждый человек с рождения предрасположен к добродетели, удел наставника – открыть это качество в личности. В добродетельных городах стремятся к достижению истинного счастья для всех жителей, господствует добро и справедливость, осуждаются несправедливость и зло. Добродетельным городам аль-Фараби противопоставлял невежественные города, правители и жители которых не имеют представления об истинном счастье и не стремятся к нему, а уделяют внимание только телесному здоровью, наслаждениям и богатству.

Аль-Фараби на иранской почтовой марке

Аль-Фараби внёс вклад в изучение музыки и поэзии. Основными его работами в этой области являются «Большая книга о музыке», «Книга о классификации ритмов», «Об искусстве поэзии», «Трактат о канонах искусства поэзии». В формировании эстетического мышления аль-Фараби сыграли роль тюркское изобразительное искусство и фольклор. В средние века на территории Центральной Азии происходило накопление новых ценностей в музыке, окончательно оформлялась особая ветвь искусства с такими специфическими жанрами, как кюй, мукамы, дастаны.

В «Большой книге о музыке» аль-Фараби даёт развернутое определение музыки, раскрывает её категории, описывает элементы, из которых образуется музыкальное произведение. Все известные в тот период музыкальные инструменты аль-Фараби сгруппировал по способу извлечения звука. Таким образом, он заложил основу науки о музыкальных инструментах, позднее получившей развитие на Востоке и в Европе. Музыка в классификации наук ученого отнесена к числу наук математических. При этом, он не исключал отношения к ней как к художественному творчеству, призванному эмоционально воздействовать на слушателя. Ученые предполагают, что именно аль-Фараби является изобретателем девятиструнной либо четверострунной домбры «Ут».

В 1930-1935 гг. известный французский востоковед Рудольф д’Эрланже перевел и опубликовал в Париже двухтомный французский перевод «Большой книги о музыке», что явилось большим вкладом в изучение наследия аль-Фараби в Европе.

Казахский Национальный Университет Аль-Фараби, Казахстан

Развивая математику и астрономию, аль-Фараби составил комментарии к сочинениям Евклида и Птолемея. Ему принадлежат «Руководство по геометрическим построениям» и «Трактат о достоверном и недостоверном в приговорах звёзд».

Естественнонаучные трактаты аль-Фараби включают «Комментарии к «Алмагесту» Птолемея», «О возражении Галену по поводу его разногласий с Аристотелем относительно органов человеческого тела», «Об органах животных», «О необходимости искусства химии», «Книга высоких рассуждений об элементах науки физики» и др. «Слово о пустоте» аль-Фараби, возможно, является первой в истории человечества научной работой о вакууме.

Исследованиям в области логики посвящены следующие работы великого ученого: «Категории», «Даилектика», «Книга букв», «Геммы премудрости», «Речения, используемые в логике», «Аналитика», «Доказательство».

Значение творческого наследия аль-Фараби

Разносторонние труды Абу Насра аль-Фараби внесли неоценимый вклад в развитие человеческой цивилизации и философской мысли. Мировоззрение аль-Фараби признается современными исследователями связующим звеном между античным миром и средневековым исламским миром, с одной стороны, и исламским средневековьем и западноевропейским – с другой.

Арабские ученые-мыслители Аль-Бируни, Ибн-Сина, Ибн-Рушд, Ибн-Баджа, Ибн-Туфейль и многие другие считали себя учениками аль-Фараби и оказали огромное влияние на культуру эпохи Возрождения в Европе.

Ибн-Сина говорил, что он понял «Метафизику» Аристотеля только с помощью комментариев аль-Фараби. Труды Ибн-Сины по медицине высоко ценились в Европе на протяжении всего Средневековья. Ибн-Рушд был известен в Европе под именем Аверроэса. Он развил идею аль-Фараби о превосходстве философии над религией, разума над откровением, заложив основы учения о двойственности истины. Ибн-Баджа также испытал влияние философии аль-Фараби, в своей работе «Об образе жизни уединившегося» он пишет о важной роли знания в достижении этического совершенства. Ибн-Туфейль в «Романе о Хайе, сыне Якзана» развивает мысль аль-Фараби о совершенстве философского пути познания истины.

Говоря о влиянии аль-Фарби на европейскую философию, прежде всего, следует упомянуть о еврейском философе, богослове Маймониде, чье произведение «Руководство заблудшим» содержит идеи аль-Фараби. Через Маймонида в истории философии прослеживается нить, ведущая от аль-Фараби к Спинозе, Д.Скоту, Р.Бэкону. Английский монах и философ Р.Бэкон, владевший арабским языком, изучал работы аль-Фараби в подлинниках. В эпоху Возрождения Европа вновь обрела «сокровища» классической древнегреческой философии и немаловажна в этом заслуга «Второго учителя».

Аль-Фаpаби является одной из ключевых фигур в истории интеллектуальной мысли, повлиявшей на развитие мировой цивилизации. Его наследие способствовало установлению диалога и сближению культур Востока и Запада. Его труды о здравом разуме, этике, науке, музыке и счастье остаются актуальными на протяжении уже более тысячи лет. Они и сегодня необходимы нам в построении современного добродетельного общества.

Аль-Фараби и его энциклопедическое наследие, выражающее общечеловеческие устремления к высотам совершенства, – вне времени и вне пространственных границ, вот почему через него и его творчество культура прошлого становится органично понятной многим культурам современного мира.

Жизнь аль-Фараби – это уникальный пример стремления к знаниям, пониманию мира и смысла жизни. На размышлениях и духовных основах великого философа можно воспитывать человека, как личность, и укреплять истинные гуманные ценности. Мудрость великого учителя весьма актуальна и имеет огромный смысл в наши дни./// Посольство Казахстана в Туркменистане, 23 июля