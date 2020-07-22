Новая Глава в Новую Эпоху

Посол КНР в Туркменистане Сунь Вэйдун

16 июля 2020 года состоялось первое заседание министерской встречи «Китай – Центральная Азия» в формате видеоконференции. В заседании приняли участие Член Государственного Совета, Министр иностранных дел КНР Ван И, Министр иностранных дел Республики Казахстан Тлеуберди М.Б., Министр иностранных дел Кыргызской Республики Айдарбеков Ч.А., Министр иностранных дел Республики Таджикистан Мухриддин С., Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Мередов Р.О., Министр иностранных дел Республики Узбекистан Камилов А.Х. Стороны, глубоко обменявшись мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с пандемией, восстановления экономики, поддержания региональной безопасности и активизации международного взаимодействия, опубликовали Совместное заявление. Стороны единогласно приняли решение о создании формата встречи министров иностранных дел «Китай – Центральная Азия» и проведении регулярных встреч, что ознаменовало начало новой главы в истории сотрудничества между Китаем и центральноазиатскими странами.

Китай и страны Центральной Азии – добрые и близкие соседи, создание коллективного диалогового формата между ними созрело естественным образом в нужное время. В 1992 году Китай одним из первых установил дипломатические отношения с пятью независимыми государствами ЦА, что открыло новую страницу двусторонних отношений. За 28 лет Китай установил отношения стратегического партнёрства со всеми центральноазиатскими странами. Китай и государства ЦА уважают путь развития друг друга, выбранный в соответствии с национальными особенностями, оказывают друг другу твёрдую поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов, таких как государственный суверенитет, безопасность и территориальная целостность, были достигнуты очевидные результаты практического сотрудничества в различных областях, что стало примером межгосударственных отношений нового типа, характеризующихся взаимоуважением, равноправным сотрудничеством и взаимной выгодой. На фоне быстро меняющейся и осложняющейся международной ситуации, а также распространения эпидемии COVID-19, создание формата встречи министров иностранных дел «Китай – Центральная Азия» способствует укреплению координации, совместному преодолению временных трудностей и достижению общего развития.

На данном заседании продемонстрирована концепция сотрудничества ради общего будущего. Столкнувшись с внезапной вспышкой коронавирусной инфекции, Китай и страны ЦА в духе сплочённости оказывают взаимную помощь. В трудный противоэпидемиологический момент для Китая Правительства и разные слои общества стран ЦА различными способами поддержали китайскую сторону в борьбе с эпидемией. После возникновения эпидемии в центральноазиатском регионе китайская сторона незамедлительно направила группы медицинских экспертов в соответствующие страны, неоднократно предоставляла медицинские средства защиты и многократно организовала дистанционный обмен между специалистами. Стороны отметили недопустимость в борьбе против пандемии дискриминации, дискредитации, расизма и ксенофобии, готовы к дальнейшему укреплению сотрудничества в области эпидемиологии, разработки вакцин и традиционной медицины. Очередные китайские гуманитарные грузы ещё будут доставлены в соответствии с нуждами стран ЦА, в их числе аппараты ИВЛ, маски, реагенты для тестирования и защитные костюмы. Синьцзян- Уйгруский автономный район КНР как близкий сосед и тесный партнер ЦА готов оказать помощь путём предоставления ещё одной партии медицинских средств защиты. Кроме того, в ближайшие годы китайская сторона намерена подготовить специалистов из стран ЦА в сфере медицины и здравоохранения, готова открыть новые центры традиционной китайской медицины в ЦА для содействия защите здоровья и безопасности жизни местных жителей, стремится формировать эффективное партнёрство в области здравоохранения между Китаем и Центральной Азией.

На данном заседании достигнута договорённость о совместном стимулировании восстановления экономики. С момента установления дипломатических отношений экономическое сотрудничество между Китаем и странами ЦА плодотворно, почти в сто раз вырос объем взаимной торговли, построены газопровод Китай – ЦА и нефтепровод Китай – Казахстан, Китай стал одним из главных партнеров ЦА по торговле, инвестициям и сотрудничеству в сфере производственных мощностей. Эпидемия нанесла беспрецедентный удар по региональному социально-экономическому развитию. Главы внешнеполитических ведомств отметили готовность к совместному стимулированию восстановления и развития экономики, будут продвигать сопряжение и гармонизацию инициативы «Один пояс и один путь» с национальными стратегиями и инициативами международного сотрудничества стран ЦА, создавать комплексную и многофункциональную систему инфраструктурной взаимосвязанности и устойчивой транспортной архитектуры, наращивать объемы взаимной торговли и улучшать её структуры, активно расширять сотрудничество в области высоких технологий, в том числе электронной коммерции, умного города, искусственного интеллекта и больших данных, стремиться к совместному строительству цифрового партнёрства. Китайская сторона готова увеличивать импорт сельхозпродукции из центральноазиатских стран, прилагать усилия к совместному поиску новой модели современной аграрной кооперации, обеспечивать бесперебойную поставку и устойчивость рынка сельхозпродукции в регионе, защищать региональную продовольственную безопасность. Китай готов со странами ЦА в духе полного единства и сплочённости содействовать оживлению и развитию региональной экономики.

На данном заседании проявлена решительность сторон в обеспечении региональной безопасности. Безопасность является предпосылкой и основой развития и сотрудничества. «Три силы зла», то есть терроризм, экстремизм и сепаратизм бросают серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе. В последние годы Китай и страны ЦА активно развивают сотрудничество по обеспечению безопасности, объединенными усилиями борются с «тремя силами зла», что могущественно защищает общие интересы. В ходе данного заседания стороны заявили о продолжении в духе концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности углубления сотрудничества в сфере безопасности, борьбы с «тремя силами зла», наркотрафиком и трансграничной организованной преступностью, обеспечения региональной безопасности и стабильности. Стороны также будут решительно поддерживать мирный процесс в Афганистане, готовы играть конструктивную роль в содействии межафганскому диалогу, установлении в этой стране мира и стабильности, восстановлении национальной экономики и в дальнейшем вовлечении Афганистана в региональные интеграционные процессы. Китайская сторона предложила вместе со странами ЦА как можно скорее создать механизм сотрудничества по обеспечению безопасности крупных проектов в рамках «Одного пояса и одного пути», речь прежде всего идёт о значимых трансграничных инфраструктурных проектах, включая автомобильные и железнодорожные магистрали, нефтегазовые проводы и контейнерные поезда Китай – Европа во имя общей безопасности и совместного процветания в регионе.

На данном заседании озвучен единодушный голос в защиту многостороннего подхода и международной справедливости. Китай и государства ЦА имеют совпадающие либо близкие позиции по целому ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки, поддерживают тесную координацию и согласование в международных делах, что свидетельствует о высокой степени политического взаимодоверия и высоком уровне стратегического партнёрства. В нынешнем мире гегемонизм и политика силы всё еще существуют, протекционизм и односторонний подход усиливаются, плоды мира и сотрудничества подъедают устаревшее мышление «холодной войны» и «игры с нулевым результатом». Главы внешнеполитических ведомств отметили, что намерены в дальнейшем наращивать взаимодействие в рамках ООН и других международных институтов, а также финансовых структур, сообща противостоять глобальным и региональным вызовам, твёрдо отстаивать многосторонний подход, выступать против вмешательства во внутренние дела других стран, защищать международную справедливость, продвигать мироустройство и систему глобального управления в русле справедливого и рационального развития. Китайская сторона готова со странами ЦА занимать четкую позицию, отстаивать цель и принципы Устава ООН, поддерживать международную систему под эгидой ООН, противостоять одностороннему подходу и буллингу во всех их проявлениях, укреплять сотрудничество на таких многосторонних площадках, как ООН и ВТО, объединять усилия с партнерами по ШОС, в том числе с Россией, в деле справедливости и демократизации международных отношений.

Китай и Туркменистан являются искренними друзьями, надёжными партнерами и близкими братьями. В 1992 году Китай первым установил дипотношения с Туркменистаном. В 2013 году Китай стал первым стратегическим партнёром Туркменистана путём подписания политического документа. Китайская сторона также в качестве соавтора резолюций Ассамблей ООН два раза поддерживала Туркменистан в утверждении его статуса постоянно нейтрального государства. За 28 лет с момента установления дипотношений китайско-туркменский товарооборот резко достиг примерно 10 миллиардов долларов США и увеличился в более чем 2 тысячи раз. С 2011 года Китай 9 лет подряд занимает место крупнейшего торгового партнёра Туркменистана. После введения в эксплуатацию газопровода Китай – Туркменистан в 2009 году Китай в общей сложности импортирует более 270 миллиардов кубических метров туркменского природного газа. Вместе с тем, обе стороны непрерывно углубляют сотрудничество в сфере безопасности и развивают тесное взаимодействие на международной арене, в том числе в рамках ООН, что прочно защищает общие интересы двух стран. В этом году в начале вспышки эпидемии COVID-19 Посольство КНР в Туркменистане в первое время создало контактный механизм по профилактике эпидемии с Министерством иностранных дел Туркменистана, в рамках которого осуществляется взаимный обмен информацией, оказывается помощь туркменским студентам в Китае, а также как надлежащим образом организуется профилактическая работа для китайских компаний в Туркменистане и т.д. Ведущие специалисты Государственного комитета по делам здравоохранения Китая два раза провели видеоконференции с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и делились опытом профилактики и лечения коронавируса. Сосредоточивая внимание на нормализации профилактики эпидемии и постпандемическую эпоху, Китай и Туркменистан активно обсуждают новые направления сотрудничества. В рамках двусторонних площадок и формата министерской встречи «Китай – Центральная Азия» имеется широкое пространство сотрудничества между Китаем и Туркменистаном в сферах транспорта и логистики, традиционной медицины, трансграничной электронной коммерции, 5G, искусственного интеллекта, больших данных, облачных вычислений, спутниковой навигации и т.д.

На новом историческом этапе стоят новая ситуация и возможности сотрудничества перед Китаем, Туркменистаном и другими центральноазиатскими странами. Член Госсовета, Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что Китай нацелен на укрепление добрых партнёрских отношений во имя мира, согласия и благополучия, готов сообща с центральноазиатскими партнерами укреплять политическое взаимодоверие, повышать уровень сотрудничества в интересах совместного развития. В ходе первого заседания министерской встречи «Китай – Центральная Азия» в формате видеоконференции Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Мередов Р.О. также заявил, что страны Центральной Азии и Китай обладают мощным ресурсным, экономическим и научно-промышленным потенциалом, посредством которого могут внести ещё больший вклад в обеспечение всеобщего мира, стабильного развития и безопасности. Мы убеждены, что под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпин и лидеров стран ЦА, пользуясь случаеями встреч министров иностранных дел, Китай и все страны ЦА совместно противостоят вызовам во имя общего развития и процветания, обязательно напишут новую, более прекрасную главу в будущем!/// nCa, 22 июля 2020 г.