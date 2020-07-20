Встреча министров иностранных дел Китая и Центральной Азии завершилась принятием широкой повестки сотрудничества

Эльвира Кадырова

В ходе первой встречи министров иностранных дел КНР+ Центральная Азия подтвержден твердый консенсус стран-участниц диалога по ряду направлений партнерства и согласовано решение о формировании постоянной платформы шестисторонних переговоров.

«Участники провели углубленный обмен мнениями по четырем темам: усиление сотрудничества в борьбе против COVID-19, содействие экономическому восстановлению, поддержание региональной безопасности и укрепление международной координации», – заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин в ходе пресс-брифинга в субботу.

На онлайн-встрече было принято совместное заявление и решение о создании «механизма регулярных встреч министров иностранных дел стран С+С5, который станет новой и важной платформой для углубления двустороннего стратегического партнерства».

Как сообщило китайское внешнеполитическое ведомство, стороны достигли консенсуса по девяти пунктам, охватывающим вопросы развития сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, содействия региональному миру и развитию.

Во-первых, развитие, стабильность и процветание Китая и стран Центральной Азии служат общим интересам всех сторон. Все стороны уважают выбор собственного пути развития, основанного на национальных условиях, и готовы к совместному вкладу в обеспечение регионального мира, стабильности и процветания.

Во-вторых, все стороны высоко оценивают результаты противоэпидемического сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, которое воплощает в себе видение сообщества с общим будущим. Они выразили готовность и далее укреплять сотрудничество в области предупреждения и контроля Covid-19 и в кратчайшие сроки создать быстрые способы обмена персоналом и «зеленые коридоры» для потока товаров.

В-третьих, все стороны продолжат стремиться к синергии инициативы “Пояс и путь” и стратегий развития центральноазиатских стран, дальнейшему расширению объемов торговли, формированию большего консенсуса и принятию конкретных мер по строительству Шелкового пути для здоровья и цифрового Шелкового пути.

В-четвертых, все стороны будут поддерживать укрепление партнерства путем расширения связей, рассмотрения большего числа трансграничных маршрутов, которые удовлетворяют потребности и служат интересам всех сторон, а также позволят Центральной Азии играть свою важную роль в качестве транспортного узла на Евразийском континенте.

В-пятых, все стороны будут укреплять сотрудничество в сельскохозяйственной сфере с целью упрочения продовольственной безопасности. Китай приветствует увеличение странами Центральной Азии экспорта высококачественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции в КНР.

В-шестых, все стороны будут расширять высокотехнологичное сотрудничество в области электронной коммерции, умных городов, искусственного интеллекта и применения технологий больших данных, а также совместно налаживать цифровое экономическое партнерство.

В-седьмых, все стороны осуждают терроризм и выступают за совместную борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной транснациональной преступностью.

В-восьмых, все стороны единодушно поддерживают процесс установления мира и примирения в Афганистане и готовы играть конструктивную роль в продвижении внутриафганских переговоров, восстановлении мира и стабильности, продвижении экономического восстановления и укреплении регионального сотрудничества.

В-девятых, все стороны должны и далее укреплять сотрудничество в рамках ООН и других многосторонних механизмов, совместно отстаивать многосторонность, противодействовать вмешательству во внутренние дела других стран и отстаивать международную справедливость.

«Сотрудничество между Китаем и Центральной Азией основано на общих потребностях сторон. Оно не нацелено ни на какую третью сторону и не затрагивает двустороннего и многостороннего сотрудничества в регионе!» – подчеркнула Хуа Чуньин.

Она также напомнила о многовековой истории дипломатических, политических и экономических взаимоотношений между Поднебесной и Центральной Азией, которые географически связаны горными и речными системами.

Более 2100 лет назад, когда Чжан Цянь был назначен в качестве дипломатического посланника династии Хань в западные регионы, в истории Китая и стран Центральной Азии открылась новая страница дружественных обменов.

Двадцать восемь лет назад Китай одним из первых установил дипломатические отношения со всеми пятью странами региона. /// nCa, 20 июля 2020 г.