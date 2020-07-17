Оборудование и продукция разработанные Пакистаном для борьбы с Covid-19, могут принести пользу Центральной Азии

Пандемия Covid-19 изменила всю структуру мира, оказав влияние на все сферы человеческой жизни, включая экономику, торговлю и туризм.

Предыдущие пандемии также были смертельными по своей природе и причиняли беспокойство человечеству, но были ограничены конкретными географическими границами благодаря согласованным усилиям. Однако в случае с коронавирусом, как его обычно называют, ограничение территории сейчас не поддается воображению, поскольку заболевание распространилось в глобальном масштабе.

Для смягчения последствий катастрофы необходим общечеловеческий подход, при котором конкуренция должна уступить место сотрудничеству, что и является ключом к решению этой беспрецедентной проблемы.

Все страны мира находятся в процессе разработки лекарств, вакцин и вспомогательного оборудования для искоренения или, по крайней мере, уменьшения человеческих издержек.

Пакистан, несмотря на то, что он является развивающейся страной, продвинулся вперед и сумел произвести критическое оборудование, необходимое для лечения пациентов с COVID 19. Это оборудование не только удовлетворяет потребности Пакистана, но и используется другими нуждающимися странами.

Высококачественные аппараты ИВЛ местного производства (Pakvent-I)

Пакистан запустил производство отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне борьбы страны с бушующей пандемией коронавируса. Первая партия ИВЛ «safe vent» была передана Национальному управлению по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) – Государственному агентству по координации усилий по оказанию чрезвычайной помощи против COVID 19.

Производя сложное медицинское оборудование, Пакистан присоединился к той немногочисленной группе стран, производящих то же самое оборудование.

Дезинфекционные туннели

Дезинфицирующий туннель для COVID-19 – это еще один полезный предмет, используемый для дезинфекции людей, въезжающих/выезжающих в больших количествах. Туннель не имеет человеческого контроля и управляется с помощью ультразвуковых датчиков и микроконтроллеров.

Он имеет две камеры с тремя различными уровнями дезинфекции. Когда человек входит в первую камеру туннеля, на него распыляется спрей ионизированного жидкого дезинфицирующего средства. Этот ионизированный жидкий спрей более эффективен, чем обычные, так как жидкость имеет заряд и прочно распределяется по коже человека.

Кроме того, он обладает способностью нейтрализовать вирус с поверхности более эффективно по сравнению с обычными спреями. Такие туннели очень эффективны там в местах большого скопления людей – это аэропорты, автовокзалы и даже школы. Эти тоннели можно даже изменять согласно требованию потребителя, например добавлять системы измерения температуры.

Средства индивидуальной защиты

Пакистан также производит средства индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе комбинезоны для врачей и фельдшерского состава.

Высококачественное защитное снаряжение по номинальным ценам пользуется большим спросом в мире, и, согласно статистике, опубликованной правительством, уже размещены заказы на миллионы долларов.

Полное оборудование включает перчатки, защитные очки или защитные маски для лица, халаты, бахилы и простыни для больниц.

Маски Для Лица / Дезинфицирующие Средства

Пакистан также производит средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства внутри страны.

Произведенные изделия не только отвечают внутренним требованиям, но и могут быть предоставлены друзьям из других стран, где бы это ни потребовалось.

Прилагаются усилия для подготовки следующего оборудования в Пакистане:

Оксигенаторы COVID-19.

Разработка коронавирусного диагностического комплекта.

Стратегия Пакистана по развертыванию научной работы, а также быстрой модернизации медицинских учреждений в попытке сохранить баланс между жизнью и средствами к существованию дала положительные результаты при снижении тенденции распространения пандемии.

Строгое осуществление правил, разработанных на основе практического опыта, осведомленности общественности и, прежде всего, сотрудничества между странами в борьбе с этой проблемой, является единственным путем к достижению успеха.

Пакистан не только смог изготовить критическое оборудование в этот сложный период, но и готов поделиться оборудованием и опытом с нуждающимися странами. /// Посольство Пакистана, Ашхабад, 17 июля 2020 г.