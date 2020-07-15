Брифинг по итогам визита в Туркменистан миссии Европейского регионального бюро ВОЗ

15 июля 2020 года в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялся брифинг по итогам визита в Туркменистан консультативно-технической миссии Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ЕРБ ВОЗ). Как известно, данную миссию возглавила г-жа Катрин Смолвуд, старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций ЕРБ ВОЗ.

В брифинге приняли участие руководители и представители Министерств иностранных дел, Здравоохранения и медицинской промышленности, Сельского хозяйства и окружающей среды Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, главы дипломатических миссий и представители международных организаций, работающие в Туркменистане, представители национальных средств массовой информации Туркменистана, а также зарубежные корреспонденты, аккредитованные при МИД Туркменистана.

Выступив на мероприятии, Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.Аманнепесов, дал высокую оценку работе миссии ЕРБ ВОЗ в Туркменистане и озвучил результаты последнего заседания Правительственной комиссии по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями, состоявшегося 12 июля текущего года. Министр озвучил практические действия, осуществляемые в контексте дальнейшего усиления превентивных мер, нацеленных на предупреждение распространения опасных инфекционных заболеваний в стране. Данная информация была также наглядно представлена в видеоматериалах.

Далее выступила Глава странового офиса ВОЗ Паулина Карвовска. Она выразила благодарность туркменской стороне за содействие в организации визита миссии ВОЗ и отметила усилия Правительства Туркменистана по консолидации действий в борьбе с глобальной пандемией.

Затем руководитель миссии Катрин Смолвуд поделилась итогами проделанной в Туркменистане десятидневной работы, в ходе которой эксперты посетили различные медицинские учреждения, пункты въезда, лаборатории в регионах и столице страны, встречались с медработниками, ознакомились с проводимыми мероприятиями в области эпидемиологического надзора. Она отметила, что Туркменистан остаётся единственной страной в европейском регионе ВОЗ, где не зарегистрировано не единого случая заболевания вызванного COVID-19. Поэтому, нужно продолжать укреплять превентивные меры, начатые в Туркменистане, добавила она. Так, эксперты ВОЗ поделились стратегическими рекомендациями по повышению уровня готовности и мер реагирования на случай COVID-19.

Затем выступил Министр иностранных дел Рашид Мередов. Он выразил благодарность экспертной миссии ВОЗ за конструктивную деятельность, рекомендации и предложения которые дополняют практические меры, предпринимаемые в Туркменистане по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Была подчёркнута ключевая и лидирующая роль ВОЗ в координации деятельности международного сообщества в борьбе с COVID-19.

Р.Мередов отметил необходимость учитывать все научные исследования, включая воздействие природных факторов на возникновение и распространение различного рода опасных инфекций. В этом контексте была затронута Аральская проблематика и подход к ней Правительства Туркменистана. Ввиду географических особенностей Туркменистана, говорилось о пыльно-солевых бурях, способных переносить вредные вещества со дна высохшего Аральского моря на большие пространства, что представляет собой угрозу для жизни человека. Здесь подчеркивалась значимость продолжающихся научных исследований по изучению взаимосвязи между уровнями загрязнённости воздуха и заболеваемости отдельными видами болезней. Так, Министр отметил о начале процедур обеззараживания воздуха посредством специальной авиационной техники с целью предотвращения распространения патогенных микроорганизмов воздушным и воздушно-капельным путем.

В этом контексте, Р.Мередов еще раз призвал к сотрудничеству по линии научной дипломатии, что способствует поиску информации о происхождении особо опасных вирусов, а также разработке методов и средств лечения опасных инфекционных заболеваний и их профилактики, включая разработку вакцин. Было подчеркнуто, что приверженность Туркменистана данным целям уже отражена в присоединении страны к Платформе C-TAP и другим механизмам ВОЗ.

В своем выступлении, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова отметила высокий уровень сотрудничества Туркменистана со всеми структурами ООН. Отметив значимость национального Плана Туркменистана по обеспечению готовности к противодействию и реагированию страны на острые инфекционные заболевания разработанного в сотрудничестве с ООН, Е.Панова подчеркнула необходимость снижения последствий социального и гуманитарного характера, вызванных пандемией.

В заключение брифинга, стороны выразили необходимость продолжать совместную работу на благо всего человечества, путем солидарности и взаимной поддержки.

/// MFA Turkmenistan, 15 July 2020