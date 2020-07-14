Скончался великий друг Туркменистана Посол ОАЭ Хасан Абдулла Аль-Адаб

Тарик Саиди

Скончался посол ОАЭ в Туркменистане Хасан Абдулла Аль-Адаб. После продолжительной болезни он ушел из жизни 11 июля 2020 года в госпитале в ОАЭ.

Посол Аль-Адаб, великий друг Туркменистана, прибыл в Ашхабад в 2002 году для организации дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов. В течение 18 лет он неустанно проводил в жизнь то, что можно назвать «ускоренной дипломатией».

Известие о его печальной кончине шокировало меня. В письме с соболезнованиями правительство Туркменистана назвало его «большим другом».

* * *

Это прозвучало бы довольно высокопарно, если бы я в память о нем назвал его послом Хасаном Абдуллой Аль-Адабом. Он был мне не просто другом – он будто был мне братом. Это был Хасан.

Хасан был одним из лучших людей и величайших дипломатов, которых я когда-либо встречал.

Хасан был персоной многомерной.

Несмотря на то, что дипломатические отношения между Туркменистаном и ОАЭ были установлены в 1995 году, посольство Эмиратов в Ашхабаде было создано Хасаном в 2002 году.

В течение нескольких лет Хасану удалось заключить контракты на сумму 10 миллиардов долларов для эмиратских компаний. Это не единичный успех. На протяжении многих лет ОАЭ оставались в числе пяти ведущих торговых партнеров Туркменистана.

Впервые я встретился с Хасаном через несколько дней после его приезда в Ашхабад. В то время Посольство ОЭА располагалось в центре «Халифа».

Он рассказал мне о том, что среди его предыдущих мест службы в качество посла – семь лет на посту главы дипмиссии в Пакистане. Он свободно говорил на урду. Мы говорили в основном на урду с небольшим количеством слов на английском языке.

«Я был не просто послом ОАЭ в Пакистане, я был также послом Пакистана в ОАЭ», – сказал он.

Он верил в динамичное согласование интересов родной страны и принимающей страны. В этом, по его словам, и заключается смысл дипломатии. Именно в таком режиме он вел свою деятельность в Пакистане. И как говорил, именно так хотел бы работать в Туркменистане.

Он делал заметки во время разговора, а затем, используя свои заметки, начинал задавать вопросы. Удивительно, как быстро он ухватывал суть и задавал плодотворные вопросы.

Очевидно, что содействие экономическому и политическому взаимодействию является основной задачей дипломата. В этом он преуспел. Об этом свидетельствуют многочисленные двусторонние соглашения, взаимные визиты на всех уровнях, взаимная поддержка на международных площадках и устойчивые темпы превращения возможностей в реальность. Многие эти события освещались средствами массовой информации.

Тем не менее, сейчас наша цель – отдать дань уважения Хасану, другу, брату.

Среди его величайших качеств были искренность, откровенность и великодушие. Хасан дипломат был также Хасаном человеком.

Совершая добрые дела, только левая рука должна знать о том, что сделала правая – такого принципа он придерживался. Он творил великие дела и никогда не говорил об этом. Я с уважением отношусь к этому и воздержусь от отдельного упоминания о бесчисленных значимых поступках, совершенных им для стольких многих людей.

Вместо этого я просто хотел бы сказать, что он был человеком, которому вы могли полностью доверять, он был человеком, на которого вы могли равняться. Он никогда не разочаровывал тех, кто обращался к нему за помощью или поддержкой. Для некоторых он был последней надеждой.

Хасан сохранил способность быть по-настоящему счастливым. — Жизнь постепенно отнимает дары нашего детства. Одним из величайших даров нашего детства является способность радоваться мелочам. Немногим из нас по мере наступления старости удается избежать скептицизма и настороженности.

Даже если вы сделали для него самую малость, он мог сказать: «Я счастлив», что было заметно по его горящим глазам и сияющей улыбке.

Хасан провел в Туркменистане почти 18 лет. За исключением последних двух лет, когда он был не слишком здоров, его присутствие ощущалось каждый день во многих положительных смыслах.

Благополучие сирот было очень близко его сердцу. Он организовал значительное финансирование для детского дома. Хасан и его супруга регулярно посещали приют, чтобы провести там некоторое время и своими глазами увидеть, что еще можно сделать для улучшения жизни сирот.

Посольство и личный персонал испытали его великодушие, порой даже спонтанно. Ко всем он относился как к членам семьи.

У него были очень утонченные вкусы, но он любил простые вещи – вкусно приготовленную еду, хорошо начищенную пару туфель, откровенную и незамысловатую беседу.

Он обладал способностью мгновенно становиться другом. Инкубационного периода для дружбы, так сказать, не было. Его вера в доброту человечества была безграничной.

Его отношения с Туркменистаном были глубокими и личными, что выражалась на различных уровнях и различными способами.

Туркменистан потерял великого друга. Я потерял великого брата. /// nCa, 14 июля 2020 года