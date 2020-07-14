15 июля – Годовщина защиты турецким народом своего демократического конституционного строя от попытки государственного переворота террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО)

Тоган Орал, Посол Турецкой Республики в Туркменистане

Прошло четыре года со времени отвратительной попытки государственного переворота, организованной и осуществленной террористической организацией ФЕТО против турецкой демократии и демократически избранного правительства.

Дата 15 июля стала символом воли, сопротивления и самопожертвования турецкого народа во имя демократии и свободы. В этой связи 15 июля, в день демократии и национального единства, мы испытываем как скорбь по турецким гражданам, которые пожертвовали своей жизнью ради своей страны, так и гордость за турецкое национальное сопротивление и победу над терроризмом.

По прошествии четырех лет борьба Турции с терроризмом ФЕТО продолжается с еще большей решимостью.

Попытка государственного переворота 15 июля была спланирована руководством ФЕТО и осуществлена членами организации, которые проникли в наши Вооруженные силы, нарушив субординацию командования вооруженными силами. Это гнусное событие представляет собой самый смертоносный террористический акт, который когда-либо пережила Турция.

Мы никогда еще не были свидетелями такой жестокости и предательства в нашей истории, какое совершили преступники: наше здание парламента, Президентский комплекс, Национальная разведывательная организация, штаб-квартира турецкой Национальной полиции, штаб-квартира подразделения Специальных Операций в нашей столице Анкаре были разбомблены террористами-летчиками. Танки вышли на улицы, чтобы уничтожить мирных жителей, в то время как вертолеты и истребители сбрасывали бомбы с воздуха и расстреливали невинных мужчин и женщин. В ту ночь был убит двести пятьдесят один турецкий гражданин и более двух тысяч человек получили ранения.

Попытка государственного переворота 15 июля выявила серьезную угрозу для нашей демократии, исходящую от террористической организации ФЕТО.

Промывая мозги молодежи в школах с раннего возраста, созданных под прикрытием так называемой просветительской деятельности, ФЕТО занималась внушением большой группе радикальных последователей, которые беспрекословно выполняли указания руководства организации и нарушали все правовые и моральные нормы. Выпускники школ ФЕТО проникали в наиболее важные государственные учреждения, воруя вопросы вступительных экзаменов; кроме того, те, которые рассматривались как препятствие для организации, предательски устранялись путем заговора.

ФЕТО незаконно завладела государственными ресурсами и полномочиями наряду с организационными интересами, тем самым умножив свое политическое и экономическое влияние. Масштабы секретных ячеек, действующих в турецких вооруженных силах, можно было осознать только после попытки государственного переворота 15 июля.

За последние четыре года борьба с ФЕТО как внутри Турции, так и за ее пределами стала одним из главных приоритетов нашей страны.

Во-первых, на основе верховенства закона виновные в попытке государственного переворота 15 июля были привлечены к ответственности.

Во-вторых, была раскрыта организационная структура ФЭТО в правительственных учреждениях; против ее членов возбуждены административные и судебные процедуры, и, следовательно, «параллельная государственная структура» уничтожена.

В-третьих, помимо государственных институтов, попытки ФЕТО распространить свою деятельность на все сферы экономики через подставные структуры, особенно в сфере образования, средствах массовой информации и банковском секторе, были сорваны.

По мере того как происходили эти события, ФЕТО претерпевала значительные изменения. Организация, потерявшая свой костяк в Турции, теперь пытается выжить, используя свою сеть за рубежом.

Следует иметь в виду, что ФЕТО представляет серьезную угрозу безопасности стран, где она продолжает действовать. Поэтому мы продолжаем предостерегать наших друзей и союзников от этой злой структуры, которая не стесняется нарушать законы и создавать в принимающих странах структуры, подобные тем, что есть в Турции, с целью расширения своей политической и экономической зоны влияния.

Во-вторых, мы приняли административные меры и возбудили судебные дела, чтобы ограничить пространство для маневров террористической организации ФЕТО за рубежом и помешать ее членам переводить деньги и скрываться от правосудия. В рамках расследования, проведенного в Турции, мы запросили экстрадицию и замораживание активов членов ФЕТО в странах, где находятся члены этой организации.

В-третьих, в рамках нашего сотрудничества с турецким Фондом “Маариф” по прекращению образовательной деятельности ФЕТО за рубежом, школы и образовательные центры, связанные с ФЕТО, были закрыты или переданы соответствующим органам соответствующей страны. 214 школ, связанных с ФЕТО, в 20 странах были переданы турецкому фонду “Маариф”. В настоящее время фонд управляет 333 школами в 43 странах, предоставляя образование примерно 39 тысячам учащихся.

В международной сфере неизбежно возникает понимание того, что ФЕТО – это не общественное движение, занимающееся благотворительной просветительской деятельностью, а скорее скрытная, подпольная организация.

Повышение осведомленности о ФЕТО в третьих странах также простимулировало более тщательный мониторинг и расследование деятельности, связанной с этими элементами. Значительное число членов ФЕТО были либо депортированы, либо экстрадированы в Турцию.

В этой связи Турция благодарна братскому Туркменистану, который быстро осознал истинную природу этой злой структуры и закрыл школы, связанные с ФЕТО, продемонстрировав поддержку и солидарность в нашей борьбе с ФЕТО.

Мы хотели бы еще раз поблагодарить Его Превосходительство Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Туркменистана – «земли наших предков» – и его правительство за их быстрое заявление о поддержке Турции во время событий попытки государственного переворота в ночь на 15 июля 2016 года.

Страдая от сбоев в своей глобальной сети, ФЕТО пытается представить себя «жертвой» через необоснованные обвинения и прикрытия, используя связи с общественностью и лоббирование, чтобы укрепить сотрудничество с антитурецкими альянсами.

Наши усилия против глобальной сети ФЕТО носят долгосрочный характер. Турецкое правительство будет решительно и неустанно продолжать усилия в этом направлении.

Успех в борьбе с глобальным терроризмом требует коллективных действий всех государств, если мы стремимся не допустить того, чтобы террористические организации нарушали мир и благополучие наших народов. /// nCa, 14 июля 2020 года