Иностранные студенты по обмену не едут в США из-за пандемии

Более 30 000 старшеклассников по обмену, которые планировали приехать в Америку этой осенью, вместо этого останутся дома из-за Covid-19. Директор Комитета по безопасности иностранных студентов Даниэль Грихальва считает, что, это, вероятно, к лучшему.

«Слишком многие родители стремятся отправить своего сына или дочь за тысячи миль от дома, где они живут с совершенно незнакомыми людьми», – говорит Грихальва. – Мало времени тратится на изучение репутации агентства по размещению этих старшеклассников здесь, в Америке».

Грихальва объяснила, что, вряд ли, в США сейчас найдутся 30 000, готовых принять студентов по обмену. В прошлом иногда студенты попадали в семьи, где едва хватало еды, чтобы прокормиться самой семье, не говоря уже о студенте по обмену. Студент по обмену заканчивает тем, что покупает продукты для семьи. А в случае жалоб, студента могут опять отправить домой.

Многие из этих агентств по размещению устаревают студентов практически где угодно и с кем угодно, даже если у принимающей семьи есть криминальное прошлое. В результате, студенты вынуждены жить на диванах в затхлых гаражах, в спальных мешках в подвале дома их районного представителя. Студенты теснятся в крошечных домах-автоприцепах и мотелях, вынужденные хранить молчание. Если они жалуются, их наказывают, отправляя домой с позором.

Грихальва раньше работала региональным представителем Центра культурного обмена (CCI), ныне известного как Greenheart Exchange. Именно тогда она узнала о темной стороне индустрии студенческих обменов. Она подала в отставку и позже сформировала некоммерческий комитет 501(c)(3) по безопасности иностранных студентов со штаб-квартирой в Империале, Калифорния.

Грихальва призывает родителям студентов читать новостную страницу веб-сайта CSFES по адресу www.csfes.org, где публикуются статьи о злоупотреблениях и плохом обращении со студентами по обмену. «Государство по-прежнему отказывается проводить уголовные проверки отпечатков пальцев на основе данных ФБР в принимающих семьях, где студенты проживают в течение семестра или полного учебного года», – говорит Грихальва.

По ее мнению, эта важная мера по обеспечению безопасности детей позволила бы резко сократить случаи размещения иностранных студентов в домах педофилов и хозяев с криминальным прошлым.

Грихальва советует родителям, желающим отправить ребенка на учебу за границу, разузнать как можно больше информации и даже задать жесткие вопросы в случае надобности, прежде чем заплатить 15 000 долларов за программу для своего ребенка. Родители должны поинтересоваться у отправляющего агентства – выполняет ли спонсор в Америке полную проверку отпечатков пальцев членов принимающих семей по базе данных ФБР. Невыполнение таких мер уже служит предупредительным знаком. Не стоит отправлять своего сына-подростка или дочь за границу, рискуя тем, что их мечта учиться в Америке может превратиться в худший кошмар. /// nCa, 9 июля 2020 года (CSFES)