Туркменистан – Миссия ВОЗ прибыла для проведения консультаций о готовности и реагировании на Covid-19

В понедельник, 6 июля, в Туркменистан прибыла делегация ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), для обсуждения вопросов готовности и реагирования на Covid-19.

Самолет с делегацией из 5 человек во главе с доктором Кэтрин Смоллвуд приземлился в аэропорту города Туркменабат, единственном международном аэропорту Туркменистана, открытом в настоящее время для международных рейсов.

Миссия пробудет в Туркменистане 10 дней. В течение этого периода представители ВОЗ посетят медицинские учреждения, центры общественного здравоохранения, лаборатории и другие государственные, велаятские и этрапские учреждения. Делегация ознакомится с превентивными мерами, предпринятыми в пунктах въезда-выезда вокруг населенных пунктов.

Делегация ВОЗ проведет встречи с официальными лицами и экспертами из сектора здравоохранения Туркменистана.

Миссию доставил из Франкфурта самолет Bombardier Challenger 605 Туркменских авиалиний.

Перед началом визита доктор Кэтрин Смоллвуд ответила на вопросы, заданные туркменскими СМИ:

Миссия ВОЗ по COVID-19 прибывает в Туркменистан на следующей неделе. Какова цель этой миссии и как долго эксперты ВОЗ пробудут в Туркменистане?

Планируется, что миссия ВОЗ прибудет в Туркменистан 6 июля для работы с национальными и местными властями по разным аспектам готовности и реагирования на COVID-19. Наша работа будет сосредоточена на таких областях как системы координации и контроля, эпидемиологию и эпидемиолгический надзор, лабораторные услуги, ведение пациентов, профилактику инфекций и инфекционный контроль, а также информирование населения о рисках вируса.

Мы планируем провести в стране около 10-и дней. Наша повестка включает ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами и экспертами общественного здравоохранения, для совместной работы по оценке рисков и разработке систем реагирования необходимых для контроля над COVID-19. Мы планируем посетить медицинские учреждения, центры общественного здравоохранения, лаборатории и другие учреждения на национальном, региональном и городском уровнях, а также пункты въезда.

Миссия является частью специализированной поддержки, которую ВОЗ оказывает странам Европейского региона. За последние месяцы ВОЗ направила около 70 миссий в различные страны региона для оказания помощи со вспышками COVID-19 на местах, и мы очень приветствуем такую возможность тесно сотрудничать с Туркменистаном в эти беспрецедентные времена.

Миссия ВОЗ откладывалась несколько раз. Вы можете объяснить, почему?

Транспортные ограничения во время пандемии COVID-19 заметно усложнили передвижение по Европе. Все это время мы находились на прямой связи с Правительством Туркменистана в поисках вариантов транспорта, для того чтобы члены миссии могли добраться до страны, и нам это удалось при поддержке Туркменской стороны.

Как Вы оцениваете отношения ВОЗ с Правительством Туркменистана? Как Вы работаете с Министерством здравоохранения по вопросам COVID-19?

ВОЗ имеет давние плодотворные отношения с Правительством Туркменистана и Министерством здравоохранения. Страновой Офис ВОЗ в Туркменистане был основан в 1995 году с целью оказания поддержки стране в разработке политики в области здравоохранения, укрепления системы здравоохранения и программ общественного здравоохранения Туркменистана. Наша миссия — это часть планов в рамках сотрудничества с Правительством Туркменистана и будет сосредоточена на подготовке в случае появления и распространения COVID-19. Кроме того, совместно с Министерством здравоохранения и при поддержке партнеров и доноров, мы работаем над несколькими проектами в этой области, такими как обучающие курсы для работников здравоохранения, разработка информационных материалов и другое.

Туркменистан не сообщил о случаях COVID-19. Страна держит вирус под контролем, и подход туркменских властей к этому работает хорошо. Как эксперт ВОЗ, каково Ваше мнение о ситуации в стране?

В Туркменистане создана национальная многосекторная целевая группа по COVID-19; утвержден план готовности и реагирования на COVID-19; разработано руководство по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Реорганизация учреждений и персонала на всех уровнях системы здравоохранения является критически важным шагом, предпринятым Правительством: это включает перепрофилирование учреждений и подготовку медицинских работников. Мы с нетерпением ждем возможности узнать больше о проделанной работе во время нашего визита.

Мы готовы оказать поддержку Туркменистану в определении наиболее эффективных мер для нераспространения COVID-19. Мы надеемся, что наша совместная работа с национальными и местными властями привнесет дополнительный вклад в защиту населения cтраны от вируса.

Правительство Туркменистана совместно с Постоянным представителем ООН разработало Национальный план подготовки и реагирования на коронавирусную инфекцию. ВОЗ была частью этого процесса. Можете ли Вы рассказать нам об этом документе, соответствует ли он стандартам ВОЗ?

Действительно, ВОЗ взяла на себя ведущую роль в оказании помощи стране в разработке Плана обеспечения готовности и реагирования на COVID-19. Он был разработан в соответствии со стандартами ВОЗ. Целью плана является предотвращение ввоза инфекции в страну а в случае, если это произойдет, прекращение дальнейшей передачи и смягчение социальных и экономических последствий вспышки. На этапе подготовки, План должен помочь определить области и меры, необходимые для укрепления национального потенциала, а также помочь Правительству, учреждениям ООН и другим международным партнерам определить области, которые нуждаются в дополнительных ресурсах и финансировании. В соответствии с Планом, ВОЗ также окажет поддержку Туркменистану в борьбе с долгосрочным последствиями пандемии. /// nCa, 7 июля 2020 г.