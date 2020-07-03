Туркменистан, Афганистан и Азербайджан провели саммит в видеоформате

В четверг в формате видеоконференции состоялся трехсторонний саммит президентов Туркменистана, Афганистана и Азербайджана. Встреча была проведена по просьбе президента Афганистана.

Доминирующей темой дискуссий стала упорядоченная активизация Лазуритового коридора и институционализация активов и ресурсов для придания коридору всесторонней жизнеспособности и привлекательности.

Диалог продемонстрировал наличие политической воли к модернизации Лазуритового многоцелевого коридора, предполагающего не только схему «транспорт-транзит», но и энергетические коммуникации.

В настоящее время Лазуритовый коридор (Ляпис-лазурь) является мультимодальным коридором, соединяющим Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Представляем вашему вниманию резюме выступлений глава государств-участниц проекта, в которых проиллюстрированы общая направленность саммита и его предполагаемые результаты:

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Туркменистан, Афганистан и Азербайджан расположены на перекрёстке континентальных путей. По территории наших государств есть выходы на востоке – в Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион; на западе – на Чёрное море и Средиземноморье; на юге – через Иран на Ближний Восток; на севере – через Российскую Федерацию к берегам Балтийского моря.

Такое выгодное местоположение открывает большие перспективы для создания устойчивых транспортных маршрутов по основным четырём географическим направлениям. Однако для эффективного использования этих возможностей наши государства, в первую очередь, должны наладить между собой хорошую систему транспортных сообщений, укрепить транспортно-коммуникационную инфраструктуру, обеспечить правильную логистику, заявил туркменский лидер.

В связи с этим глава Туркменистана поделился с Президентами Афганистана и Азербайджана своим видением, выдвинув ряд конкретных предложений.

Во-первых, основываясь на Соглашении о транспортном коридоре Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Lapis Lazuli), подписанном в Ашхабаде 15 ноября 2017 года, мы должны создать Единый логистический центр.

Этот Центр призван обеспечить слаженность совместных действий с целью формирования на территории стран-участниц коридора стабильного грузопотока и эффективного передвижения транспорта.

Во-вторых, колоссальное значение для повышения эффективности грузоперевозок имеет наличие современной, высокотехнологичной транспортной инфраструктуры. Осознавая это, необходимо уделять особое внимание дальнейшему развитию пунктов отправки и приёма грузов: морских портов, железнодорожных станций и автовокзалов.

Сегодня в нашей стране созданы широкие возможности и условия в этой области. Так, ключевым звеном в транспортной системе Туркменистана является Туркменбашинский международный морской порт, в структуру которого входят нефтеналивной, паромный, пассажирский и грузовой терминалы. Протяжённость портового причала, рассчитанного на обслуживание 17 судов одновременно, составляет более 1 тысячи 800 метров. Ежегодно морская гавань позволяет обеспечивать пропуск 400 тысяч контейнеров и 75 тысяч грузового транспорта. Суммарная пропускная способность Туркменбашинского международного морского порта достигает 25-27 миллионов тонн груза в год.

Мы готовы рассмотреть конкретные формы партнёрства с Афганистаном и Азербайджаном, в том числе вопросы сдачи в Туркменбашинском международном морском порту в долгосрочную аренду складских помещений, терминалов для хранения нефтепродуктов, выделения специальных мест для совершения разгрузочно-погрузочных операций с грузами, отправляемыми в ваши страны или прибывающими оттуда, заявил глава государства.

На контрольно-пропускном пункте «Имамназар» туркмено-афганской границы построен новый комплекс для хранения бензина и дизельного топлива. Он является ещё одним значимым звеном систем туркменского транспортного обеспечения по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан.

В его терминалах возможно круглосуточное хранение нефтепродуктов в объёме 44 тысячи тонн. Вместе с тем, пропускная способность комплекса составляет до 540 тысяч тонн нефтепродуктов в год.

На пропускном пункте «Серхетабат» государственной границы Туркменистана с Афганистаном также имеются благоприятные возможности для транзита товаров и продукции.

В целях обеспечения бесперебойной транспортировки больших объёмов грузов между нашими странами, продолжил глава Туркменского государства, мы поддерживаем предложение о создании в населённых пунктах Акина и Тургунди на территории Афганистана, расположенных напротив вышеупомянутых туркменских КПП, станций для перевозки сухогруза. И наша страна готова к активному участию в этой работе.

В-третьих, считаем целесообразным вести единую ценовую политику для перевозки грузов по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан и в обратном направлении. Полагаем, что основу подобной политики должно составлять стремление создать оптимальные экономические и финансовые условия, равные для всех участников партнёрства в транспортной сфере.

В данном контексте, стороны могут обсудить вопросы предоставления друг другу различных льгот – таких, как снижение цен (тарифов) на транзит, освобождение от уплаты за некоторые виды услуг при хранении грузов.

В-четвёртых, мы должны рассмотреть возможности упрощения таможенных операций за счёт внедрения системы контроля по принципу «Единое окно». В Туркменистане уже успешно внедряется и практикуется специальная программа «ASYCUDA» Организации Объединённых Наций, предназначенная для таможенной службы страны.

Обмен полезным опытом между таможенными службами наших стран будет способствовать формированию «зелёного коридора» по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан.

В-пятых, необходимо подготовить атлас маршрута Афганистан-Туркменистан-Азербайджан в цифровом формате с подробной информацией об имеющейся транспортно-коммуникационной инфраструктуре. Это позволит повысить инвестиционную и коммерческую привлекательность данного коридора.

В целях детальной проработки озвученных инициатив предлагаем провести в июле текущего года онлайн-встречу руководителей транспортной отрасли и других профильных ведомств трёх стран.

Мы хотели бы акцентировать внимание на таком направлении сотрудничества, как взаимодействие по линии телекоммуникаций.

В настоящее время Туркменистан осуществляет два важных проекта – строительство оптико-волоконной линии связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан и оптико-волоконной кабельной линии связи между Туркменистаном и Азербайджаном по маршруту Туркменбаши – Сиазань по дну Каспийского моря.

Реализация этих проектов позволит создать новый телекоммуникационный транзитный маршрут между Азией и Европой, глава Туркменистана предложил объединить усилия стран-соседей посредством выработки гибкой формы трёхстороннего сотрудничества.

Это откроет дополнительные возможности для выхода на масштабный рынок информационных услуг на Евразийском континенте с использованием самых современных, передовых технологий.

При формировании совместных подходов в решении конкретных задач, обозначенных на сегодняшней встрече, важно учитывать взаимные интересы в контексте обеспечения экономического развития наших стран и повышения благосостояния их народов.

Президент Афганистана Ашраф Гани (принимающая сторона виртуального саммита)

Мы благодарны за сотрудничество по возрождению Лазуритового коридора.

Мы благодарим Туркменистан за расширение железнодорожной линии до двух сухих портов Афганистана – Акины и Тургунди. Мы также благодарны Туркменистану за создание двух лабораторий по диагностированию коронавируса и решение быстро восстановить грузовые потоки.

Мы приветствуем предложение Азербайджана о создании совместной целевой группы на уровне транспортных и других профильных министерств трех стран для дальнейшего улучшения региональной связности, железнодорожного сообщения и волоконно-оптических коммуникаций.

Мы предлагаем, чтобы совместная целевая группа ежеквартально отчитывалась перед тремя президентами. Это поможет быстро решить вопросы и избежать бюрократических препятствий.

Афганистан готов расширить сотрудничество с государственным и частным секторами Азербайджана и Туркменистана и приглашает азербайджанские и туркменские фирмы присоединиться к предприятиям с Афганистаном, особенно в области производства мрамора, сельского хозяйства. Мы планируем возделывать 1,4 миллиона гектаров земли.

Мы просим Азербайджан и Туркменистан упростить таможенные процессы для афганских торговцев.

Для использования железнодорожного торгово-транзитного и интеграционного потенциала необходимо построить 4000-6000 км железнодорожных линий.

Афганистан создает стандартные “сухие порты”. Американская финансовая корпорация развития, ЕС и АБР готовы предоставить гарантии.

Мы работаем над проектом газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Наша цель – создать энергетический коридор из Азербайджана в Афганистан и потенциально расширить его до Пакистана и Индии.

Подключение Азербайджана к волоконно-оптическому коридору изменит образ взаимодействия между Южной Азией и Центральной Азией, соединяющей нас с Европой и включающей Китай.

Афганистан привержен миру. Министерство иностранных дел Афганистана планирует провести встречу с 18 соседними странами, ближними и дальними, в рамках регионального подхода для получения поддержки стран региона.

Мы приветствуем предложения, включая формирование совместных целевых групп, разработку единой тарифной политики, оптимизацию таможенных процессов, создание совместного логистического центра, наличие высокотехнологичной транспортной инфраструктуры и другие предложения. Мы рассматриваем их как выгодные факторы для улучшения региональной связности, торговли, транзита и эффективности грузовых перевозок.

Железная дорога доказала свою ценность во времена коронавируса. Грузоперевозки – это импорт, а железная дорога – это наша жизненно важная коммуникация.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджан связывают с Афганистаном и Туркменистаном тесные дружественные и братские узы.Многочисленные взаимные визиты на уровне глав государств, наши встречи в рамках международных мероприятий внесли важный вклад в развитие этих связей.

Благодаря крупным инвестициям, вложенным в транспортный сектор, в Азербайджане создана современная транспортная и логистическая инфраструктура. В 2018 году был сдан в эксплуатацию Алятский международный морской торговый порт грузоперевалочной способностью 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. В будущем возможности порта могут быть увеличены до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров.

Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов. На функционирующем в Азербайджане современном судостроительном заводе с 2013 года по настоящее время были построены 10 судов, осуществлен ремонт 140 судов и платформ. В настоящее время на заводе продолжается строительство 2 РоПакс паромов и 3 нефтяных танкеров. На 2021 год предусмотрено строительство дополнительных судов. Эти суда послужат увеличению грузоперевозок по Каспийскому морю.

Одновременно Азербайджан придает большое значение развитию автомобильных дорог. В последние 16 лет в Азербайджане проложено 16 тысяч километров автодорог. В последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по качеству дорог находится на 27-м месте. В Азербайджане построено 6 международных аэропортов. По эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 12-е место в мире.

В 2017 году была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Считаю это историческим событием. Не случайно эту дорогу называют «Железный шелковый путь». Этот проект соединяет континенты. Азербайджан как страна, расположенная между Азией и Европой, вносит большой вклад в транспортно-логистическую сферу на евразийском пространстве. Объем грузов, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в первые шесть месяцев 2020 года, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Обновляется железнодорожная инфраструктура внутри страны. В последнем отчете Давосского экономического форума Азербайджан занимает 11-е место в мире по эффективности железных дорог. В целом, в отчете Давосского форума Азербайджан находится на 34-м месте в мире по уровню транспортной инфраструктуры.

Уже полностью функционирует транспортный коридор Восток-Запад. В 2019 году по этому коридору было перевезено 8,7 миллиона тонн грузов. В первые четыре месяца нынешнего года эта цифра уже достигла 3 миллионов тонн. Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. В азербайджанском сегменте коридора все работы завершены. Посредством этого коридора в прошлом году было перевезено 2,1 миллиона тонн, а за четыре месяца нынешнего года 800 тысяч тонн грузов. В рамках транспортного коридора Восток-Запад Азербайджан добился положительных результатов в сотрудничестве с Афганистаном и Туркменистаном. 9 из 21 документа, подписанного в ходе моего официального визита в Туркменистан в ноябре 2018 года, касаются транспортного сектора. В первом полугодии 2020 года в Алятском международном морском торговом порту в направлении Туркменистана и обратно было перевалено более 1,5 миллиона тонн грузов. Это на 28 процентов больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Объем переваленных сухих грузов вырос в 7,7 раза и составил более 370 тысяч тонн. Туркменская сторона приглашена к участию в консорциум, который будет создан для управления терминалом удобрений, намеченным для строительства в порту.

После соединения в 2018 году маршрута Лапис-Лазули с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс грузы из Афганистана стали перевозиться из Туркменистана в Азербайджан и далее в западном направлении. Первый экспериментальный груз, отправленный в декабре 2018 года из Афганистана, в течение 12 дней был доставлен в бакинский порт. В январе-мае нынешнего года через Азербайджан в направлении Афганистана и обратно было перевезено 55,5 тысячи тонн грузов. В указанный период Азербайджан доставил транспортными самолетами в Афганистан 12 тысяч тонн грузов, принадлежащих нашей и другим странам. Азербайджан утвердил себя на мировой арене как надежная транзитная страна. Наша страна превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии.

По инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения, 4 мая в формате контактной группы Движения посредством видеоконференции был организован Саммит, посвященный борьбе с коронавирусом. В этой встрече приняли участие также президенты Афганистана и Туркменистана.

Недавно более 130 стран мира поддержали еще одну мою инициативу – предложение о проведении посредством видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVİD-19. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президентов Афганистана и Туркменистана за поддержку данной инициативы.

Интерес Европейского Союза к транспортному коридору Восток-Запад растет. Президент Совета Европейского Союза господин Дональд Туск, совершивший в июле 2019 года визит в Азербайджан, побывал в Алятском международном морском торговом порту и на месте ознакомился с его возможностями. К этому коридору уже присоединились несколько европейских стран. Другие партнерские государства также проявляют большой интерес к грузоперевозкам по данному коридору.

Страны Европы и Азии являются участниками транспортного коридора Восток-Запад. Считаю, что тема сегодняшней встречи – транспорт и логистика – может стать первым шагом для практического сотрудничества между Европейским Союзом и Движением неприсоединения.

Во внешней политике Азербайджана, наряду с двусторонним сотрудничеством, важное место занимает и концепция трехстороннего сотрудничества. Уверен, что результаты нашей сегодняшней трехсторонней встречи будут успешными, внесут вклад в региональное сотрудничество и экономическое развитие. Благодарю за внимание./// nCa, 3 июля 2020