Казахстанский путь. Роль личности в истории

В ХХ веке мир стал свидетелем расцвета целой серии модернизационных кейсов в самых разных частях света. Хорошо известна первая волна «азиатских тигров» в 1970-е годы, успехи Китая, стран Восточной и Центральной Европы в 2000-е годы, нынешние проекты в Бразилии, Индонезии, Мексике и др. странах. Это примеры, в которых нации сумели преодолеть вызовы и дисбалансы исторического развития и кардинально обновить свое государство, заняв более высокие позиции в мировой иерархии.

В 1990-е годы начал свой путь модернизации и Казахстан. Период перерождения нашей страны и рывка вперед пришелся на непростой исторический этап 1990-х годов. Это была страница новой главы мировой истории, где Казахстан оказался в самом эпицентре многих важных событий в области международной безопасности, энергетики и нефтяного рынка, а также формирования новой регионализации в Евразии. Это было время неопределенности и глобальной турбулентности, когда произошел резкий слом мировой политической системы, существовавшей более 70 лет, а глобальные игроки искали приемлемый формат диалога и сотрудничества в еще неизвестных условиях.

Для мира 1990-е были временем новых ярких надежд, появления на карте мира целого ряда новых государств. Мировое сообщество вступило в новый исторический период: глобализация открыла колоссальные возможности для сотрудничества, одновременно усилив взаимозависимость и обнажив ранее неизвестные вызовы, имевшие уже глобальный, всепроникающий характер. В таком «бурлящем» международном контексте происходило становление Казахстана, писались первые страницы суверенной истории страны в ХХ веке.

Сегодня можно по-разному представлять, каким мог быть путь суверенного Казахстана, но в истории республики судьбоносным стал фактор личности ее первого Лидера. Давно признанно, что одна личность может повернуть исторический ход. Способность взять на себя ответственность, иметь чёткий взгляд на развитие страны и уметь его отстоять – эти черты исторических личностей особенно необходимы народу в критические и поворотные моменты истории.

Нурсултан Назарбаев сыграл в истории Казахстана такую же масштабную роль, какую сыграли в развитии своих государств такие всемирно известные реформаторы, как Ататюрк в Турции, Шарль де Голль во Франции, Махатхир Мохаммад в Малайзии, Ли Куан Ю в Сингапуре, Дэн Сяопин в Китае и др.

Избранный народом на высший государственный пост 1 декабря 1991 года, Нурсултан Назарбаев стал Первым Президентом молодого государства, фактически находившегося в то время, с его слов, «у края пропасти». Это было время выбора казахстанским лидером адекватной реалиям национальной стратегии и создания дееспособной модели государственного управления, – они-то и стали решающим фактором эффективности Казахстана.

По воспоминаниям тех времен, положение, в котором находился Казахстан накануне распада СССР, было незавидным. После обретения независимости Казахстану пришлось ответить на целый комплекс вызовов своему развитию таких, как сложная геополитическая обстановка и ограниченность экономических возможностей. Республике досталась и чрезвычайно сложная социально-демографическая ситуация.

В тот период в силу стремительного разрушения СССР объем промышленного производства в Казахстане за 1990–1994 гг. сократился вдвое, транспортных перевозок – на 2/3, сельского хозяйства – на 30 процентов. Остановились промышленные гиганты союзного значения в угольной, горнорудной и других отраслях. Росла безработица, началась массовая экономическая миграция. Казахстан должен был преодолеть сложившуюся в СССР неэффективную экономическую модель.

В стране, которая стремилась к рыночной экономике, сохранялись архаичные механизмы управления и организации государственных институтов. Важным было сохранить мир и согласие в многонациональном обществе, которое состоит из более чем 130 национальностей, исповедующих более 30 религиозных конфессий. Возникла задача выстраивания внешних связей с соседями и крупными странами, нужно было искать свое место в мировом сообществе.

Через все эти тернии под руководством своего Первого Президента и прошел молодой Казахстан. Сейчас тот комплекс вызовов и ограничений первых лет смотрится по-иному – многие из них были преобразованы в возможности развития. По прошествии времени очевидно, что в период неопределенности казахстанскому Лидеру нации удалось не только принять смелые для своего времени решения, но и объединить нацию в кризисный период и вывести ее на новый уровень развития.

Назарбаев всегда интересовался передовым опытом развития, он глубоко изучал истории успешных наций. В свое время эволюционный путь развития за считанные десятилетия привел Японию, Южную Корею, Малайзию и Китай к поистине революционным достижениям. Равняясь на эти страны, Казахстан во главе со своим лидером также предпочел логику продуманных последовательных преобразований.

Казахстан никогда не копировал зарубежные модели развития – ни азиатские, ни европейские, ни американские. Да это, в принципе и невозможно – разные государства, различные политико-экономические условия, разные исторические эпохи. Но самостоятельно выделив из мирового опыта отдельные универсальные принципы государственного строительства, казахстанский лидер смог умело наложить их на национальный контекст и сформировать собственную модель эффективных реформ, развития и действенного управления.

В начале 1990-х годов Нурсултан Назарбаев сумел быстро разработать собственную программу реформирования всех сфер государственного развития и успешно осуществить национальную модернизацию. Он представил собственную формулу развития «сначала – экономика, потом – политика», то есть изначально страна сделала ставку на экономическое развитие, и уже на этой основе – развитие демократических институтов.

Сегодня этот опыт известен, как «модель Назарбаева» или Казахстанский путь. В его основе продуманное и поэтапное государственное строительство, основанное на рациональном решении первоочередных задач и стремление к амбициозным целям в будущем. Вместить всю обширную историю трех десятилетий в формат этой публикации просто невозможно, но если говорить очень коротко, то усилия Первого Президента Казахстана были сосредоточены на трех ключевых этапах реформ и развития.

Начало 1990-х годов – время Первой модернизации. Тогда стояла задача перестроить систему государственного управления, сформировать основы рыночной экономики и встроиться в мировое сообщество. В этот период Казахстан осуществил «тройной транзит» в экономической, социальной и общественно-политической сферах. Реформам подверглись все сферы жизни.

Казахстан сознательно избрал демократию как модель политического развития устройства. На основе новой Конституции в 1995 году была создана политическая система с разделением исполнительной, законодательной и судебной властей, заложен фундамент правового государства.

Государством были проведены глубокие экономические преобразования и сформированы ключевые механизмы рыночной экономики. На фоне неопределённости Казахстан сохранил стабильность и сберег этническое и религиозное согласие в обществе.

Казахстан заявил о себе на весь мир как государство, ориентированное на мирное развитие, и сам отказался от 4-го по своей мощи ядерного арсенала, доставшегося от СССР. Молодое государство установило дипломатические отношения с большинством стран мира, стало членом мирового сообщества и добилось международного признания.

В тот период Казахстан сделал неожиданный ход, разработав стратегию долгосрочного развития государства. В 1997 году Нурсултан Назарбаев представил обществу Стратегию развития до 2030 года с детальным планом действий по всем сферам жизни. В то время как постсоветские страны были погружены в решение неотложных социально-экономических и внутриполитических вопросов, Первый Президент Казахстана устремлял свою страну смотреть дальше, за горизонт нескольких десятилетий вперед.

Вторая модернизация Казахстана стартовала в третьей четверти 1990-х и завершилась в середине 2010-х годов. В этот период организационно обновленный Казахстан приступил пожинать хорошие плоды своих непростых реформ и усилий, и продолжал движение вперед в рамках национальной стратегии развития. Под руководством Нурсултана Назарбаева экономика вышла на траекторию устойчивого роста, в стране сформировалась современная система государственных институтов и средний класс.

Благосостояние общества повысилось. Если в начале 1990-х годов ВВП на душу населения составлял 700 долл., то к 2013 году этот показатель достиг уже 12 000 долл. Заметно улучшилось качество жизни. В результате, Всемирный банк включил Казахстан в число стран со средним уровнем дохода. Через два мировых экономических кризиса 1998 и 2008-2009 годов независимый Казахстан прошел без ощутимых потерь, что подтвердило прочность молодого государства, доказав его состоятельность.

Крупным успешным достижением республики в тот период стал перенос и строительство новой столицы государства, которая сегодня носит имя Первого Президента – Нур-Султан. Новая столица решила целый комплекс стратегических задач государственного развития и стала символом новой исторической эпохи нашей страны.

Это было время новых прорывов в области управления, политической модернизации, поиска перспективных направлений в экономике и институциональных преобразований, направленных на повышение эффективности экономического развития.

В 2012 году Казахстан вошел в число 50 самых конкурентоспособных стран мира. В те же годы в Стратегии «Казахстан-2050» Нурсултан Назарбаев представил новую амбициозную цель развития – через несколько десятилетий занять место среди 30 передовых стран мира. Этот ориентир очертил контуры национальной идеи Казахстана, заложившей новую логику государственного строительства на годы вперед.

Поступательное движение Казахстана к этой цели обеспечивает нынешняя Третья модернизация, о которой Первый Президент объявил в 2017 году. За эти годы республика уже показала свой потенциал роста. Благодаря политике Нурсултана Назарбаева ВВП Казахстана вырос с 22 млрд. долл. до 184 млрд. долл. Усилия по развитию условий для деловой активности привели к тому, что в рейтинге Doing Business Всемирного банка страна поднялась с 86 места в 2005 году до 25-й позиции в 2019 году.

Достижению новой цели развития будет способствовать продолжение реформ по созданию профессионального государства, подотчетного обществу. В числе приоритетов этого современного периода – эффективное развитие экономики, привлечение инвестиций, инновационная индустриализация, дальнейшая социальная модернизация и сохранение единства народа.

В рамках этого периода в стране продолжаются политические реформы и экономические преобразования. В основе будущего развития лежит человеческий капитал и духовная модернизация в рамках специальной программы «Рухани жангыру». Три модернизации, не совпадая друг с другом в текущих задачах, в совокупности составляют целостный процесс обновления и развития с единым содержанием и алгоритмом. Стабильная государственная система и сильная президентская власть дали возможность осуществить глубокое реформирование страны.

В целом главный итог в том, что современный Казахстан давно вышел из острой стадии выживания 1990-х годов и перешел в стадию глобальной конкуренции за место среди наиболее развитых стран. Лидер Казахстана всегда стремился встроить республику в нарождающиеся тренды и использовать новую глобальную волну изменений для очередного роста.

Отдельно необходимо отметить позиции Казахстана на мировой арене. За эти годы многие идеи и инициативы Первого Президента были реализованы и сегодня последовательно развиваются. Казахстан стал одним из ключевых активистов в сфере глобальной ядерной безопасности, достиг целого ряда результатов в миротворческой политике, разрешении конфликтов и разногласий между другими государствами. Республика запустила и продолжает развивать глобальный межрелигиозный диалог на основе регулярных съездов лидеров мировых и традиционных религий в своей столице.

Миролюбивая политика Казахстана способствовала избранию страны председателем в ОБСЕ, ШОС, ОИС, непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2017-2019 годы и др. международных организациях. Евразийская идея Нурсултана Назарбаева была реализована в созданном Евразийском экономическом союзе. Казахстан стал членом ВТО, а благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов стал оператором растущих торговых потоков между Востоком и Западом Евразии, идущих по сухопутным коридорам через территорию нашей страны.

Внешняя политика страны с самого начала носит конструктивный характер и основана на принципе многовекторности. Сбалансированность в отношениях с разными геополитическими центрами мира позволяет Казахстану поддерживать взаимовыгодные партнерские отношения с Россией, Китаем, США, странами Евросоюза, Центральной Азии, Исламского мира. Благодаря добрым отношениям с соседями Казахстан впервые в истории обрел четкие, незыблемые, документально зафиксированные границы, признанные международным сообществом.

С момента обретения независимости стратегическое партнерство Казахстана и Туркменистана развивается на основе взаимоуважения, дружбы и добрососедства. Прочную основу межгосударственного взаимодействия заложили Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев и Первый Президент Туркменистана Сапармурат Атаевич Ниязов (Туркменбаши). Эффективное развитие двустороннего сотрудничества продолжилось и с момента избрания в феврале 2007 года действующего Президента Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Туркменской стороной на всех уровнях отмечается огромный личный вклад Первого Президента Казахстана в построении многопланового сотрудничества с Туркменистаном и развитии Независимого Казахстана.

Создание собственного государства – поворотный момент в тысячелетней истории казахского народа, испокон веков контролировавшего необъятные просторы Центральной Евразии. Рубеж XX-XXI веков ознаменовался для Казахстана даже не переломом, а настоящим тектоническим сдвигом. В результате трех этапов продуманной модернизации под руководством лидера страна сумела совершить «прыжок во времени», т.е. очень быстро, без колебаний перейти от одной политико-исторической эпохи к новой, от одного экономического уклада – к другому.

Через много лет Нурсултан Назарбаев скажет: «…Казахстан доказал себе и ближайшим соседям, что может добиваться поставленных целей, какого бы масштаба они ни были.

Последовательность, преемственность в достижении стратегических целей – вот что обеспечивает нам успех, устойчивость нашему развитию…». В этих коротких, но многозначительных словах заключена вся логика и итоги трех десятилетий нахождения Первого Президента во главе Казахстана.

В 2019 году Нурсултан Назарбаев вновь взял на себя историческую ответственность. В рамках конституционных процедур он передал власть преемнику Касым-Жомарту Токаеву, который чуть позже на всенародных президентских выборах получил доверие казахстанского народа и сегодня возглавляет республику. В основе политики второго в истории Президента Казахстана лежит преемственность курса политики основателя суверенного Казахстана.

В эти дни Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет. И народ Казахстана с особым уважением и признательностью будет отмечать юбилей своего успешного реформатора – Лидера нации, который за время своего правления уверенно провел казахстанцев через все испытания, укрепил молодое государство и вывел его на качественно новый уровень развития. /// nCa, 3 июля 2020 г.