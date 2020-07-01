Туркменистан добился самообеспеченности на рынке гигиенических средств и бытовой химии

Эльвира Кадырова

Туркменский рынок достиг полной самообеспеченности продукцией личной гигиены и бытовой химии местного производства. Если несколько лет назад потребителю предлагалась всего лишь импортная продукция, то сегодня полки супермаркетов пестреют различными косметическими товарами под маркой «Сделано в Туркменистане».

В данном сегменте разрастается не только товарный ассортимент, но растет его качество и количество производителей. А самое главное продукция местного производства по качеству вовсе не уступает импортным аналогами и вовсе привлекательна по ценовому диапазону. Некоторые бренды пользуются высокой рыночной популярностью, что стимулирует их на новые разработки, увеличение и расширение производственных мощностей.

Не упустили своего шанса занять рыночную нишу по принципу замещения местные производители и в нынешний нелегкий период пандемии, когда поставки из-за рубежа ограниченны. Частный сектор, можно сказать, моментально наладил выпуск дезинфицирующих антибактериального мыла, гелей, спреев. Учтено и дизайнерское решение для подобной продукции – это по 500 мл для бытового использования и маленькие флакончики для ношения, например, в дамской сумочке.

Три года назад предприниматель предприятие M.Oразова приступило к многопрофильному производству в Ак Бугдайском этрапе Ахалского велаята. Шампуни, гели для душа, влажные и сухие салфетки, мыло, туалетную бумагу, стиральные порошки и ополаскиватели от торговой марки MONA сегодня знают и любят в каждом доме и в каждой семье.

Средства индивидуальной гигиены для взрослых и детей соответствуют по качеству общепринятым мировым стандартам – проходят тщательную микробиологическую проверку, не содержат парабенов. При технологии производства соблюдены все нюансы, которые на обывательском уровне выражаются, к примеру, кристальной чистотой выстиранного белья или бархатистой кожей.

Влажные салфетки – обязательный атрибут в женской сумочке, школьном рюкзаке, на рабочем столе, в салоне авто. В цехах MONA производится около 14 видом влажных салфеток в разной упаковочной конфигурации. А задумывались ли мы как протекает производственный процесс, прежде чем разноцветный брикет салфеток попадает к нам?

Вначале по особой рецептуре в смесительных ёмкостях готовится пропитка – антибактериальная, увлажняющая, солнце – защитная, полирующая, парфюмерная. Основной компонент пропитки – это вода, предварительно отфильтрованная, смягченная и очищенная бактерий и микроорганизмов. Базовым сырьем служит нетканый материал, разрезанным по заданным параметрам. Затем будущие салфетки при помощи специальной системы подачи насыщаются готовой жидкостью. Цельную ленту нетканого материала режется на заданные отрезки, которые затем автоматически укладываются в стопки и упаковываются в потребительскую тару из комбинированного материала со стикером на липкой основе и многоразовым пластмассовым клапаном.

Ежегодно 20 миллионов влажных салфеток, сотник тысяч флаконов моющих и чистящих средств, шампуней, гелей…таков производственный масштаб другого весьма популярного бренда на туркменском рынке гигиенической продукции и бытовой химии – компании Täç Hil, образованной в 2006 году.

100% натуральные продукты премиум-класса – ополаскиватели для белья, жидкое мыло различных сортов, влажное салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, моющие средства, одним словом то, без чего сегодня не мыслима жизнь современного человека, изготавливается на производственных линиях, которые полностью автоматизированы с использованием технологии чистых помещений.

Продукция от Täç Hil, ассортимент которой постоянно пополняется новинками, соответствует международным стандартам качества HALAL RC HL 17-009, ISO 22716, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002.

Вот один маленький, но интересный факт. Около 90% жидкого мыла, реализуемая на рынке, производится по несколько устаревшей, пусть и классической рецептуре. Низкокачественное мыло не содержит ингредиенты-нейтрализаторы вредного воздействия химикатов на кожу. В итоге, кожа становится сухой и аллергичной. Всякий раз, когда мы моем руки жидким мылом Täç Hil, на коже остается тонкий слой глицерина. Глицерин поглощает и переносит молекулы воды из воздуха на кожу и сохраняет ее мягкой на долгое время.

Маркетологи и технологи Täç hil, MONA и других частных производителей не останавливаются на достигнутом, ставят задачи по выходу на внешние рынки, изучают домашние потребности, разрабатывают новую продукцию, призванную улучшить и облегчить поддержание чистоты и личной гигиенты. /// nCa, 1 июля 2020 г.